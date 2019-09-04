2019-09-04T13:33:39+03:00
Экономика

Пора дать по рукам продавцам лжефермерских продуктов!

Фермер-сыровар Олег Сирота - про предложение ограничить использование надписей «эко» и «био» на упаковках
Олег СИРОТА
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Олег СиротаОлег СиротаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поддерживаю инициативу Роскачества по ограничению использования надписей «эко» и «био» на упаковке, а также о том, что нам давно пора навести порядок с использованием термина «фермерский». Слишком уж часто ушлые дельцы лепят эти надписи на продукты, хотя там страшная «химия» и фальсификаты: «эко-био» «сыры» с пальмовым маслом, «фермерская колбаса», в которой нет мяса, всевозможные «натуральные соки» с красителями и убойными консервантами...

В следующем году, наконец-то, заработает закон об органической сертификации. Дело хорошее, но слово «органическая продукция» простому покупателю мало о чем говорит, экологически чистые продукты у народа ассоциируются именно со словом «фермерский», вот его-то и используют все, кому не лень. И будут использовать, потому что закон не запрещает этого.

Эти «фермерские» продукты вы без труда обнаружите в супермаркетах и даже на фермерских рынках. Я уже много лет наблюдаю, как на одном из самых крутых сельхозрынков столицы две бабки-аферистки обманывают покупателей, продавая им «фермерский творог», который на самом деле произведен с использованием пальмового масла и консервантов на гигантском комбинате. Я видел их тару с фантастическими сроками годности, но им все нипочем: «Берите, только утром сделали, из свежего молочка!» - безбожно врут они покупателям. Мой коллега, калужский фермер Владимир Кошманов, пытался с ними конкурировать, но не смог - их продукция была дешевле. Хотя настоящий экопродукт всегда будет дороже — во всем мире в этой нише трудятся именно фермерские хозяйства с небольшими объемами производства, для них это возможность развиваться и выдавать то самое качество, которое и желает потребитель.

Экологически чистые продукты - главный мировой тренд сельского хозяйства. В Германии количество органических земель скоро достигнет 15%. Для нашей страны с большими массивами неиспользуемой земли это открывает колоссальные возможности для экспорта. Однако нужно сделать несколько простых вещей - расширить термин «органический», организовать сертификацию. Причем, обязательно нужно сделать как в Германии, где фермерам, претендующим на то, чтобы их продукт соответствовал экостандартам, выдают субсидии на эту сертификацию (по сути ее нужно провести за государственный счёт). А также выдать субсидии на переходный период (от обычной продукции - к экологической) и на ввод в оборот заросшей земли (а то бардак полный получается — государство призывает брать заросшие земли, но расчистить поля от елочек-березок должен сам фермер, а это влетает в кругленькую сумму — до 50 тысяч рублей за гектар. А не успеешь почистить — еще и оштрафуют). Сам термин «фермерский» можно использовать для переходной формы к органическому земледелию.

Если все эти меры будут реализованы, то наша экологически чистая продукция станет конкурентной: если сейчас она стоит примерно в два раза дороже обычной, то после разрыв сократится до европейских 30-40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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