«Это дорогого стоит»: Госдума оценила готовность американского посла прийти поговорить после интервью «Комсомолке»

НЕМЕЦКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ НЕ ПРИШЛИ

В среду сформированная спецкомиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России собралась на второе заседание. Заседала дюжина депутатов меньше часа и за закрытыми дверями. Ожидалось, что на беседу придет шеф московского бюро Deutsche Welle (эту немецкую телерадиокомпанию обвиняют в агитации участвовать в несанкционированном митинге в Москве), но он не явился. А его боссы пригласили думцев обсудить претензии в Берлине.

Первым из зала вышел насупленный Владимир Жириновский и молча (!) зашагал прочь, проскользнула улыбающаяся и снова свободная Наталья Поклонская, а перед прессой держал ответ глава комиссии, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

- Вопросы, которые у нас возникли, остались нерассмотренными, поэтому мы намерены обратиться к руководству "Немецкой волны" с просьбой все-таки прибыть к нам на комиссию. Мы их здесь радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют. Условием их аккредитации является обязанность исполнять российские законы. Собирается ли "Немецкая волна" дальше работать на просторах России и соблюдать законы? Эти вопросы у нас остались неразрешенными. Будем обращаться к коллегам из Бундестага, если потребуется их помощь в том, чтобы наша встреча состоялась, - заявил он.

АДРЕС ПОТЕРЯН

На Охотном Ряду теперь ждут и посла США в России после его интервью "Комсомольской правде". Напомним, уходящий в октябре в отставку Джон Хантсман подчеркнул, что готов обсудить обвинения во вмешательстве (здесь речь о публикации в Твиттере посольства объявления о митинге с картой маршрута и призывом избегать этих мест), но никаких приглашений не было.

- Я был бы очень рад обсудить этот вопрос с кем угодно, но меня никто не приглашал, и я думаю, что не приглашали именно потому, что люди знают правду, а состоит она в том, что накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения. Моя первоочередная обязанность состоит в обеспечении безопасности американских граждан. И если бы я не оповестил людей, я бы тем самым продемонстрировал халатное отношение к своему долгу и к своим служебным обязанностям. Поэтому я сделал то, что делал во всех других случаях, - что я делал в Китае и что сделал бы в Сингапуре, когда я был там послом: мы взяли документы, уже находящиеся в открытом доступе, и предупредили граждан США, что им лучше держаться подальше от конкретных мест, а также опубликовали карту, где эти места были обозначены. Вот что было на самом деле, и я очень удивлен, что стандартная функция посольства была представлена как нечто необычное, - рассказал тогда посол.

Теперь Василий Пискарев объясняет, что приглашение отправляли, но его, видимо, не получили из-за "смены адреса офиса".

- Одно из решений, которое сегодня было принято, - пригласить посла США в России к нам на заседание. Вопросы у нас остались нерешенными. Те пояснения, которые он дал, нас не устраивают, мы хотим более детально обсудить, почему посольство в день, когда происходят неразрешенные митинги и шествия, участвует своими публикациями, настраивает (граждан. - Ред.). Вы знаете, он дал добро, мы ему отправляли приглашение... Мы хотим жить в дружбе и согласии при соблюдении суверенитета нашей страны и уважении наших граждан, - отметил он.

Следующее заседание, по его словам, состоится, когда "будет установлен новый офис, новое местонахождение пребывания и работы господина посла США в РФ".

А вот это какая-то загадка, ответа на которую от членов комиссии пока так и не удалось получить. Адреса глава американской дипмиссии в Москве не меняет и не скрывает - это традиционно резиденция Спасо-Хаус на Спасопесковской площади и само посольство на Новинском бульваре.

ЕСТЬ ЛИ УЛИКИ

- Все ли заседания будут закрытыми и есть ли какие другие факты вмешательства? - спросила "КП" у входящего в комиссию депутата от ЛДПР Вадима Деньгина.

- Они будут как закрытыми, так и открытыми, в зависимости от решения комиссии, обнародовать ли рассматриваемые материалы или нет. Хотя по результатам анализа мы обнародуем все имеющиеся материалы. К нам поступают самые разные данные, включая и замечания частного порядка, и слухи. Но будем вести предметную работу.

- Доказательством против США является только объявление в Твиттере или есть что-то еще?

- Об этом мы будем говорить уже после встречи с Джоном Хантсманом. Приятно, что он пошел на такой шаг и через "Комсомолку" выразил свою готовность к диалогу. Это дорогого стоит. А позиция Deutsche Welle кажется абсолютно некомпетентной. Мы оставляем надежду на то, что ее руководство все-таки откликнется. Мы не выходим на войну. Нам нужен не конфликт, а диалог.

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