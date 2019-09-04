Юрий Николаев подлечился, Снигирь похудела, а Воробей изменила внешность: Звезды встретились в закрытой «Одессе»

На премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса» пришли заслуженные и уважаемые артисты, телеведущие, бизнесмены.

Леонид Ярмольник перед премьерой поздравил с днем рождения актрису Евгению Брик, которая в «Одессе» играет его дочь. «Я сегодня без букета, потому что у нас в Одессе принято дарить конвертик», - пошутил Леонид Исаакович и вручил подарок имениннице.

Валерий Тодоровский с супругой-именинницей Евгенией Брик и дочкой Зоей

Евгения Брик на красную дорожку вышла с супругом Валерием Тодоровским и их дочкой Зоей, которая появляется в двух эпизодах картины.

Впервые после долгого перерыва появился на светской премьере телеведущий Юрий Николаев: «Спасибо, чувствую себя прекрасно - вовсю работаю!»

Юрий Николаев держится молодцом: "Болеть некогда - работы много!"Фото: Предоставлено организаторами

Юрий Александрович пришел посмотреть «Одессу» с супругой Элеонорой Александровной. По утрам в субботу в эфире Первого канала продолжает выходить его программа «Честное слово», где Николаев беседует со звездами - так что слухи о его болезни оказались сильно преувеличены.

Юрий Антонов обменивался новостями с коллегой Андреем Державиным, котрорый рассказал маэстро о том, что в сентябре возвращается на большужю сценуФото: предоставлено организаторами

В прекрасном расположении духа был на премьере еще один заслуженный любимец публики певец Юрий Антонов.

Народную артистку Надежду Бабкину сопровождал музыкант Евгений Гор. Вскоре компанию Бабкиной составил еще один ее любимый мужчина - сын. «Данила, ты где? Иди сюда!» - раздавался в фойе звонкий голос Бабкиной. «Мама! Я поел и тепло одет! Не переживай!» - шутил в ответ Даниил.

Надежда Бабкина вновь выходит в свет с Евгением ГоромФото: Предоставлено организаторами

С наследницей пришла на премьеру и Ирина Апексимова - ее дочь Дарья Николаева будущая актриса: студентка театрального училища уже одного роста с мамой и невероятно на нее похожа.

Ирина Апексимова с дочкой Дарьей Николаевой: посмотрите как похожи!Фото: Предоставлено организаторами

Удивила Елена Воробей - узнать ее было сложно: пародистка помолодела лет на 10 и даже позволила себе выйти на «дорожку» без косметики. Изменилась и Юлия Снигирь: несмотря на отказ от вегетарианства, артистка исхудала и теперь весит чуть больше 40 кг.

Елену Воробей вышла на красную дорожку в смелом наряде: сочетая несочитаемое = пиджак, босоножки и джинсовые бриджыФото: предоставлено организаторами

В «Одессе» снялись Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Евгения Брик. Действие нового фильма происходит в Одессе в начале 1970-х годов. Город закрыт из-за эпидемии холеры. В центре сюжета - журналист, который приезжает в этот город с сыном.