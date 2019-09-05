Ученые: «перевоспитать» геев и лесбиянок не получится. Они такими рождаются

Не так давно в журнале Science вышло исследование о связи генетики и нетрадиционной сексуально ориентации. Оно взбудоражило любознательных пользователей интернета. Каждый воспринял его результаты по-своему. Одни, прочитав, что «гей-гена» не существует, поняли, что пришла пора «перевоспитывать» представителей сексуальных меньшинств. Другие расценили публикацию, как первое доказательство генетической природы этого явления. А что на самом деле хотели сказать ученые? Разобраться в этом мы решили вместе с кандидатом биологических наук Александром Панчиным, старшим научным сотрудником сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН и известным популяризатором науки.

Люди путают генетическое и врожденное

- Александр, известие о том, что гены только на 25 процентов ответственны за нетрадиционное сексуальное поведение, многие восприняли, как утверждение, что геями не рождаются, а становятся. Это правильный вывод из того написали авторы?

- Нет, это никак не следует из исследования. Тут, вероятно, у людей возникает путаница между «генетическим» и «врожденным». Не все врожденное является генетическим. Одна из современных теорий формирования гомосексуальной ориентации предполагает, что за это ответственны факторы внутриутробного развития. Например, известен такой эффект: если женщина уже рожала мальчиков, то возрастает вероятность, что у последующих сыновей будет гомосексуальная ориентация. Причем возрастает существенно. Этот феномен объясняет иммунологическая гипотеза сексуальной ориентации, она гласит, что во время развития мужского плода у матери могут образовываться антитела на некоторые специфичные для мужчин антигены. И эти антитела запускают механизм, влияющий на развитие мозга. Но к этим факторам внутриутробного развития генетика отношения не имеет. Стоит еще добавить, что оценка в 8-25 процентов, это отнюдь не вклад всех генетических факторов в сексуальное поведение людей. Авторы исследования смотрели вариации только в некоторых (далеко не во всех!) участках ДНК. Если же брать совокупный вклад, то гены объясняют разброс в сексуальном поведении у 34-39 процентов мужчин и 18-19 процентов женщин. Так будет точнее.

- Получается, что проявление врожденного признака - в данном случае однополой ориентации - это «зона ответственности» природных механизмов? И это не зависит ни от личной воли и выбора человека, ни от его образа жизни и воспитания?

- Скажет так: мы точно знаем, что на сексуальную ориентацию влияют генетические механизмы и факторы внутриутробного развития. На это никто не может особо повлиять. Примеров, доказывающих возможность изменить сексуальную ориентацию уже родившегося человека, в научной литературе до сих пор показано не было. Может быть они есть, но мы об этом не знаем.

«Перевоспитать» геев и лесбиянок не получится. Они такими рождаютсяФото: REUTERS

Депрессивное меньшинство

- Тогда с чем борется закон о запрете пропаганды гомосексуализма?

- Да, он бессмысленный с точки зрения биологии. Поскольку, повторюсь, мы не знаем способов повлиять на сексуальную ориентацию подростка или взрослого человека. Другое дело, что можно изменить отношение людей к представителям сексуальных меньшинств. Понятно, что если средства массовой информации говорят, что это люди какие-то не правильные, то к ним могут хуже относиться. Мне кажется, такого рода законы сами по себе создают проблемы в обществе, которых могло бы и не быть.

- Но авторы исследования пишут: "...некоторые из наших результатов также указывают на важность социокультурного контекста". Например, они обнаружили, что однополая ориентация связана с такими чертами личности, как склонность к одиночеству и рискованному поведению. У таких людей чаще возникают проблемы с психикой - они больше страдают от депрессии, у них выше вероятность развития шизофрении...

- Статистическая зависимость не обязательно означает наличие причинно-следственных связей. Простой пример: вы всегда можете найти зависимость между употреблением дорогих продуктов и продолжительностью жизни. Но дело не в том, что деликатесы сами по себе очень полезны, а просто у этого человека много денег и он может позволить себе еще и хорошую медицину. Как можно объяснить поведенческие особенности представителей сексуальных меньшинств? Очевидно то, как человек воспринимается обществом и как чувствует себя в нем, тесно связано с его сексуальной ориентацией. Возможно, отсюда депрессия и все остальное. Тут надо изучать, как именно черты личности связаны с сексуальной ориентацией. Насколько я понимаю, это исследование не ставило перед собой такую цель.

Даже цветом глаз управляют несколько генов

- Все же исследование, опубликованное в Science, это аргумент в пользу генетической природы этого явления или, скорее, нет?

- А это вообще не про то и не про другое. У них не было глобальной задачи оценить в целом вклад генов. Они искали конкретные генетические вариации, которые бы хорошо ассоциировались с однополым сексуальным поведением. В итоге они нашли несколько комбинаций, но все равно это не позволяет заранее сказать родится ли человек с традиционной сексуальной ориентацией или нет. В принципе после выхода исследования глобальная картина мира никак не изменилась. То что нет одного гена, который бы запускал механизм сексуального поведения - так это давно было известно. Даже таким простым признаком, как цвет глаз, управляют несколько генов. А здесь идет речь о куда более сложном явлении.

- Исследователи говорят, что «гей-гена нет», а есть «сложная генетическая архитектура» сексуального поведения. Что имеется ввиду?

- Предположим вы хотите испечь пирог. Вкус этого пирога будет зависеть от количества яблок, качества муки, числа яиц, которое вы добавили, температуры внутри духового шкафа… То есть множество факторов повлияют на конечный результат. Так и с генами, у вас есть множество генетических вариантов, все они вносят некоторый вклад, но каждый по отдельности не доминирует.

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Считается, что во все времена во всех человеческих обществах от 2 до 10 процентов граждан придерживались нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, возможно, многие наши читатели готовы поспорить с этим утверждением. Например, среди спортивных болельщиков распространено убеждение, что среди футбольных и хоккейных судей число сторонников однополых отношений гораздо выше среднестатистического значения (это шутка - Авт). Тем не менее, людей издавна мучил вопрос: гомосексуальность - это генетический сбой или результат каких-то жизненных коллизий? Например, культурного влияния, женского воспитания или, не дай бог, пропаганды гомосексуализма? Допустим, посмотрел человек сатанинский фильм «Горбатая гора», выгнал из дома жену и пустился во все тяжкие с местными ковбоями... (подробности)