Валерий Тодоровский: История с женщиной, раздевшейся перед мальчиком, взята из моего детства

Действие нового фильма Тодоровского происходит в 1970 году, когда Одессу поразила вспышка холеры, которая перевела на карантин приезжих героев - столичного журналиста (Евгений Цыганов) с сыном, явившихся навестить своих местных родственников. Бабушку с дедушкой (Ирина Розанова и Леонид Ярмольник) - классически колоритных персонажей одесского фольклора с их характерными интонациями и вечной озабоченностью тем, что будут «кушать» их внуки.

- В свое время Федерико Феллини снял автобиографический фильм о своем детстве, чье название «Амаркорд» на одном из итальянских диалектов означает «Я вспоминаю». Можно ли считать «Одессу» вашим «Амаркордом»?

- Да. Я могу это сказать совершенно уверенно.

- Сын персонажа Евгения Цыганова похож на вас просто феноменально.

- Это получилось случайно. Степу Середу нашли перед самыми съемками, буквально за неделю. Перебрали очень много мальчиков, выбрали самого лучшего. Потом на съемках мне кто-то сказал, что он на меня похож, а сам я этого даже не видел.

- Вы из тех авторов, кто всю жизнь снимает скорее «про себя», чем рассказывает чьи-то чужие истории.

- Про себя в том смысле, что в основе многих моих фильмов мой личный опыт, мои персональные переживания. Но это не значит, что я снимаю про свою жизнь. Скорее про какой-то воздух, людей, время, чувства, которые мне хочется перенести на пленку.

Столичный журналист (Евгений Цыганов)

- В «Оттепели» была фигура оператора, в исполнении того же Цыганова. Она была вдохновлена вашим отцом Петром Ефимовичем Тодоровским.

- Не совсем. Скорее, Петром Ефимовичем и его друзьями. Это был собирательный образ людей, которых я видел у нас в доме. Они все были очень разные. И по кусочкам был собран этот персонаж. Он, конечно, не папа. Папа был не такой. Но что-то в нем было и от папы.

- «Одесса» сделана по такому же принципу?

- Да. Из осколков воспоминаний. Например, сильно всех взволновавшая после показа на «Кинотавре» история с капитаншей, которая раздевается в каюте перед мальчиком. Это абсолютно реальная история, которая случилась со мной в 8 лет. Никакого рационального объяснения ей у меня до сих пор нет. Но взрослая, холеная, породистая женщина действительно завела меня в каюту, разделась, показала себя. А потом еще налила мне кока-колы, что по тем временам было уж совсем что-то невероятное! И я решил это вставить в фильм, потому что мне показалось, что в этом есть та степень безобразия и свободы, которая охватила моих персонажей.

- Кока-кола, наверное, тогда произвела большее впечатление?

- Нет, все-таки, женщина. Это перешибает все.

Действие нового фильма Тодоровского происходит в 1970 году

- Вы понимаете, что по нынешним временам вас можно обвинить в самых смертных грехах? Голая женщина и несовершеннолетний. «Объективизация» женщин - это когда кто-то смеет на них смотреть. И так далее.

- Я знаю. Но что ж делать? Думаю, это надо как-то пережить. Как чуму. Наверное, мой фильм - полная противоположность этой «феминистской повестке». В жизни вообще много неправильного. Она состоит из того, что люди в какой-то момент нарушают какие-то правила. В этом нет ничего страшного, если это не криминал. Потому что в этих нарушениях они открывают себя, других, мир. Об этом, наверное, и наша картина.

- Еврейская тема, тема эмиграции - вы возвращаетесь к ним во многих своих фильмах.

- Я просто очень хорошо помню эти бесконечные проводы. Папа брал меня с собой, мы приезжали на квартиры к его друзьям, где стояли чемоданы, какие-то свертки. «Они уезжают». «Он уехал». В Америку, в Израиль. Это часть моего детства, юности. Уехали многие мои одноклассники. В 1970 году, когда происходит наш фильм, люди только начинали уезжать из Одессы. Рвали по крови, уезжали навсегда. Было ощущение, что люди больше никогда не увидятся. Часто семьи распадались, потому что кто-то вдруг говорил: «Если уедешь, я тебе руки не подам. Ты больше для меня не существуешь». Для истории из того времени желание одной из дочерей уехать в Израиль - это хороший драматургический прием, на котором строится вся картина.

- Мне очень понравилось, что в фильме нет места легендам и мифам о том, что Одесса - это город, где все бесконечно шутят.

- Да, всей этой лубочной и сувенирной продукции для туристов. Я однажды приехал в Одессу вместе с друзьями, которые там никогда не были. Мы поселились в гостинице, где были экскурсии по городу. А я никогда в жизни не был в Одессе на экскурсии, как вы понимаете. Выбор такой: «Одесса еврейская», «Одесса бандитская», какая-то там еще. И я говорю: «Давайте! Бандитскую!».

Приезжает тетка на микроавтобусе. Мы садимся. И начинается: «Как всем известно, Одесса – это город веселых людей. Каждое утро, проснувшись, они выходят на улицу и шутят. В этом городе проживали самые обаятельные и веселые преступники». Я ей говорю: «Стоп! Давайте своими словами. Со мной этот номер не пройдет. Я Бабеля читал». И вдруг женщина привозит нас на Молдаванку, выходит и начинает рассказывать про адскую, кровавую баню с участием Мишки Япончика и весь этот одесский бандитизм. Вот где кино! Ничего смешного вообще. То, как они размазывали по стенам людей, не имеет вообще ничего общего с этим одесским КВН для туристов...

В фильме нет места легендам и мифам о том, что Одесса - это город, где все бесконечно шутят

- Был слух, что вы собираетесь продолжить сериал «Оттепель». Но вы вернулись к ретро в формате кинофильма.

- Деление на сериал и фильм с какого-то момента перестало для меня существовать. Не думаю, что сегодня это имеет значение - восемь серий или полный метр. Если есть сильная история, то надо снимать, вот и все. Если у меня появится история, которая будет требовать много серий, я буду ей гореть, то, конечно, я сниму еще один сериал.

- Как вам «Чернобыль»? Вот говорят, что этот сериал опорочил Россию.

- Мне кажется, этот фильм сделан с огромным уважением и любовью, состраданием и восхищением русскими людьми. Просто он честный. А с какого-то момента люди уже не в состоянии воспринимать ничего честного. Они хотят только восхваления и раздувания собственной гордыни. Это грандиозная, прекрасная картина.

- Будет ли у «Одессы» телеверсия?

- Нет, будет только одна версия, она для телевидения и для кино. Я много сцен вырезал из этого фильма. Но, по мне, эта история исчерпана. Я высказался, мне больше нечего добавить к одесской теме. И ретро снимать больше не хочется. Теперь все мои мысли о современности. Я нахожусь в очень забавном положении. У меня уже снят новый фильм.

- Расскажите.

- Он снят, но еще не смонтирован. Это психологический триллер, и называется «Гипноз». В главных ролях 15-летний подросток Сергей Гиро и Максим Суханов. Это какое-то безумное стечение обстоятельств, когда я ухитрился сделать сразу два фильма.

- Кирилл Серебренников предлагал вам постановку в театре.

- Да. У него даже была одна, по-моему, очень интересная идея. Я не очень театральный человек, но он мне сказал, что надо рискнуть и попробовать. Я задумался. Мы пару раз созванивались, а потом началась эта история с домашним арестом… Возможно, еще вернемся к этой идее.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года в семье известного кинорежиссера Петра Тодоровского. В 1984 году закончил сценарный факультет ВГИКа. Написал сценарии к фильмам "Гамбринус", "Морской волк", "Циники", "Над темной водой". Дебютировал в режиссуре в 1990 году фильмом "Катафалк". Картины Тодоровского "Мой сводный брат Франкенштейн" участвовали в программах фестивалей в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне. Продюсирует телесериалы для канала "Россия".

5 лучших фильмов Тодоровского:

"Любовь" (1991)

"Страна глухих" (1998)

"Любовник" (2002)

«Стиляги» (2008)

«Оттепель» (2013)

Одесса - Трейлер Фильм 2019.

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