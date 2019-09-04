2019-09-04T21:05:09+03:00
Экономика

Космодром «Восточный»: через тернии к звездам

Владимир Путин лично посетит космическую стройку, чтобы разобраться с накопившимися там проблемами [инфографика]
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С космодрома "Восточный" уже взлетают ракетыС космодрома "Восточный" уже взлетают ракетыФото: Михаил ФРОЛОВ

6 сентября президент России Владимир Путин посетит космодром "Восточный". Он осмотрит объект и обсудит накопившиеся за 7 лет стройки проблемы. Космодром начали возводить в 2012 году и на сегодня удалось в основном завершить первую очередь строительства. С "Восточного" уже взлетают ракеты. Не все шло гладко. Так, в отношении подрядчиков было возбуждено около 100 уголовных дел, включая весьма резонансные. Основной подрядчик менялся Указом Президента.

Предлагаем вашему вниманию инфографику по истории и будущему проекта.

См. инфографику в формате pdf

ИСТОЧНИК KP.RU

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