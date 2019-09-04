Космодром «Восточный»: через тернии к звездам

6 сентября президент России Владимир Путин посетит космодром "Восточный". Он осмотрит объект и обсудит накопившиеся за 7 лет стройки проблемы. Космодром начали возводить в 2012 году и на сегодня удалось в основном завершить первую очередь строительства. С "Восточного" уже взлетают ракеты. Не все шло гладко. Так, в отношении подрядчиков было возбуждено около 100 уголовных дел, включая весьма резонансные. Основной подрядчик менялся Указом Президента.

Предлагаем вашему вниманию инфографику по истории и будущему проекта.

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