От Лубянки до Зарядья: В Москве открыли парк-амфитеатр

Появление новых пешеходных зон и интересных общественных пространств в Москве жители и гости города всегда встречают с одобрением. Сегодня в столице появилась новая локация для прогулок. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк-амфитеатр около здания Политехнического музея, где сейчас проводится одна из самых сложных федеральных реставраций в стране.

Новое общественное пространство станет частью пешеходного маршрута в центре города. Он протянется от Центрального детского магазина через Лубянскую площадь сквозь Политехнический музей и Ильинский сквер на Китай-городе до парка «Зарядье». Весь путь займет около 15 минут.

«Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея. Создана новая территория для использования культурных мероприятий, которые будет проводить музей», - сказал мэр.

По словам главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, в свое время Политех был важной точкой притяжения для молодежи и с открытием вернет этот статус. «Реконструкция Политеха – это совместный проект Москвы и федерального Правительства. В Москве проводится огромная работа по развитию городской среды. Важно, что вокруг Политеха появляется новое общественное пространство. И не менее важно, что оно постепенно переходит в парк «Зарядье», а затем в «Музеон» и «Нескучный сад». Это пример комфортной городской среды для москвичей и гостей столицы. Мы – ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ – продолжим работу, чтобы это место было интересным», – прокомментировал председатель ВЭБ.РФ.

Напомним, что работы по реконструкции музея идут полным ходом, они выполняются высококвалифицированными специалистами с применением качественных материалов и современных технологий. Работы по реконструкции и реставрации с 2017 года ведет строительное подразделение финансового института развития ДОМ.РФ – компания «Политехстрой».

«Мы проводим одну из самых сложных федеральных реставрационных работ в стране. Это большая честь и большая ответственность. Ежедневно в работах участвует не менее 2 тысяч высококлассных специалистов. За счет переноса инженерных коммуникаций и организации новых подземных этажей полезную площадь музея удалось увеличить с 32 до 48 тыс. кв. метров. Обновленный Политехнический музей после открытия сможет принимать вплоть до 2 миллионов посетителей в год», – рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Ранее, 4 августа завершилась реставрация северного фасада исторического здания Политехнического музея – работы шли с 2014 года. На нем был восстановлен исторический горельеф с изображением Георгия Победоносца, утерянный в 30-е годы двадцатого века после его замены на элементы с советской символикой. Также были отреставрированы элементы монументальной живописи — фасадные панно «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице», объединенные в триптих «Аллегория хозяйственного труда».

Основной объем восстановительных и реставрационных работ был завершен в 2017-2019 годах: отреставрирована кирпичная кладка стен, оконных и дверных проемов, покрыты металлом выступающие части фасадов: подоконники, междуэтажные карнизы, воссозданы оконные и дверные блоки, восстановлены элементы лепного декора. Стены фасадов были обработаны специальными составами для защиты от погодных условий.

По мнению экспертов, опрошенных КП, то, что сейчас происходит с вокруг Политеха, в том числе сегодняшнее открытие общественного пространства - важный тренд. «Сам проект реконструкции – удачное архитектурное решение. Эта территория будет востребована городскими жителями. Думаю, это пространство быстро станет общественно значимым», - поделился мнением управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Григорий Соломин.

Он добавил, что во всем мире музеи уже давно перестали быть местом, куда люди ходят раз в год, а то и реже. Они стали полноценными общественными пространствами, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть.

«Музей стал общественным пространством города, и он влияет на развитие городской жизни, культурной значимости – это также огромный ресурс для развития туризма», - сказал Соломин.

Алексей Чадович, партнер dot.beauro, полагает, что работа над таким проектом, как Политех, интересна своей многослойностью. «Проект очень интересный, думаю, он станет еще одной значимой страницей в этой исторической книге архитектуры Москвы», - сказал он.

По словам архитектора, что касается нового парка, то само место, с точки зрения внедрения общественного пространства, тоже несёт в себе положительный эффект, потому что всё это расстояние от Детского мира до Политехнического музея практически не использовалась. «Внедрение здесь новых форматов станет в целом положительным явлением. Плюс этот сценарий очень интересен со стороны сохранения существующих деревьев», - сказал эксперт.

Напомним, что Здание Политехнического музея в Москве, построенное в период с 1875 по 1908 г. архитекторами Николаем Шохиным и Ипполитом Монигетти, является объектом культурного наследия. В сентябре 2010 года по поручению Президента России В. В. Путина на базе Политехнического музея начался процесс создания музея науки.

Реставрационные работы ведутся в соответствии с концепцией, разработанной японским архитектором Джунья Ишигами, которая выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году и одобрена Попечительским советом музея. Контроль проводимых на объекте работ осуществляет Департамент культурного наследия Москвы, научное руководство — специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры. Политехнический музей примет первых посетителей в ноябре 2020 года.