В Италии сформировали новое правительство

На смену недавнему желто-зеленому правительству популистского Движения «Пять Звезд» и правой партии «Лига» в Италии пришел новый, на этот раз желто-краcный кабинет. Пятизвездочники после затяжных переговоров все-таки смогли создать альянс с левоцентристской Демократической партией и договориться о кандидатах в министры. Весь последний месяц после того, как лидер «Лиги» Маттео Сальвини решил, что правительство из-за внутренних разногласий больше существовать не может, стрелка «кризисного компаса» ежедневно колебалась от показаний на новый выборы, до отметки о формировании нового кабмина. В итоге, в том числе и под сильнейшим прессингом из Европы, был сформирован союз заклятых идеологических противников, который еще два месяца назад казался невозможным.

Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS

Во главе Совмина остался Джузеппе Конте, который в прошлом правительстве считался фигурой число номинальной, уравновешивающей амбиции двух вице-премьеров - пятизвездочника Луиджи Ди Майо и лигиста Сальвини. Теперь же набравшийся опыта Конте сам обладает руководящим амбициями, пытаясь «разруливать» непростые итальянские политические процессы. Помогать премьеру будут все тот же Ди Майо, получивший пост министра иностранных дел, и возглавивший министерство экономики и финансов демпартиец Роберто Гуалтьери, в поддержку которого прямо высказывались в Евросоюзе. Другие посты достаточно равномерно распределены между «Пятью звездами» и демократами, за исключением МВД, в которое назначили техническую фигуру Лучано Ламорджезе, бывшего главу миланской полиции.

Лидер «Лиги» Маттео СальвиниФото: REUTERS

Желто-красный кабинет уже опубликовал свою программу из 29 пунктов. Вот только конкретики в ней совсем немного - скорее это банальный документ «за все хорошее, против всего плохого». В нем очень аккуратно обошли все острые вопросы, с которым непременно столкнется новое правительство. Например, там нет ничего о внешней политике, так что продолжит ли Рим настаивать на улучшении отношений с Россией, пока не понятно. С одной стороны, демпартийцы достаточно активно в последнее время использовали уже набившую оскомину антироссийскую риторику, а с другой - итальянцы, вне зависимости от политических предпочтений, прекрасно понимают, что нормальные отношения с нашей страной полностью соответствуют интересам их государства.

Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди МайоФото: REUTERS

Пока «Пять Звезд» и Демпартия думают, как жить вместе дальше, Сальвини готовиться уйти в жесткую оппозицию. Он уже пообещал «веселое будущее» правительству: «Лига» намерена организовать и уличные акции протеста, и жесткое противодействие в парламенте. Сальвини надеется, что шаткий союз популистов и левых рано или поздно рухнет, и он сможет прийти к власти, пусть даже и с помощью союзников-правоцентристов.

Вся история правительственного кризиса в Италии интересна с точки зрения несовершенства современной западной демократии. «Лига» сейчас - самая популярная партия страны, ее рейтинг составляет более 33% (а еще недавно он достигал 40%), а вместе с союзниками Сальвини может заручиться голосами 50%. «Пять Звезд», как и Демпартия, могут рассчитывать на 23% избирателей. Но кого интересует народная поддержка и реальная популярность, когда из Брюсселя доносятся грозные оклики, а старые прожженные политтехнологи разрабатывают хитрые схемы, чтобы не допустить прихода к власти «неугодных» политических сил.

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