Санкции против России заставляют Италию грустить

После официальной встречи Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели совместную пресс-конференцию, где итальянский политик посетовал, что испытывает грусть всякий раз, когда возникает необходимость продления антироссийских санкций.

- Мы считаем, что санкции не являются целью. Италия работает над тем, чтобы появились предпосылки для преодоления этого состояния в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией. Это состояние не идет на пользу никому, - сказал Конте.

Уже после того, как Владимир Путин покинул Рим, итальянский премьер написал в своем Фейсбуке пост по итогам встречи с российским лидером. - Мы по-дружески обсудили множество вопросов, связанных с международной политикой. Пришли к выводу, что для разрешения региональных конфликтов - от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы - нужен открытый диалог. Я все больше убеждаюсь, что Москва может сыграть основную роль в решении этих кризисов, - написал Джузеппе Конте.

А тем временем, парламент Словакии готовит резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Россией. Авторы законопроекта убеждены, что резолюция не отменяет сотрудничество Братиславы с Лондоном и Вашингтоном. Проект представят в течение ближайших двух месяцев.