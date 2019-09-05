Брошу всё и приеду!

Приморский край

Основные достопримечательности

Реликтовая тисовая роща на острове Петрова. Некоторым из тисовых деревьев по 200 – 300 лет. Листва тиса так плотно закрывает солнечный свет, что в роще почти нет молодой поросли.

Владивостокская крепость. Построена в конце XIX – начале XX века. Последнее фортификационное сооружение планеты. Самая укрепленная приморская крепость.

Мост на остров Русский и Золотой мост.

Фрегаты «Паллада» и «Надежда» (порт приписки Владивосток).

Сихотэ-Алинский заповедник. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «объект, включающий в себя наиболее важную или значительную естественную среду обитания для сохранения в ней биологического многообразия, в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности».

Интересные факты

Козел Тимур и тигр Амур стали главными символами дружбы и терпимости 2015 года.

Купюра номиналом 2000 рублей появилась в обороте благодаря хиту группы «Мумий тролль» «Владивосток-2000».

После монгольских нашествий в начале XIII века местные чжурчжэньские государства пали и территории опустели вплоть до появления русских первопроходцев в начале XIX века.

Помимо Лагутенко, Приморье воспевали Пугачева и Кинчев.

Приморье – на широте Сочи. Но отдыхающих гораздо меньше, а красот куда больше.

В Приморье находится самый южный остров России – Фуругельма.

На озере Благодатное цветут эдельвейсы.

Знаменитые уроженцы: голливудский актер-оскароносец Юл Бриннер, политик Борис Грызлов, актер Леонид Ярмольник, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, актриса Ольга Дроздова, шоумен Сергей Белоголовцев.

Хабаровский край

Основные достопримечательности

Мост через реку Амур. Длина около четырех километров в два этажа, на первом – поезда над ними – автомобили.

«Амурские столбы» – скальные обнажения в сотне километров от Комсомольска-на-Амуре. Это гранитные столбы разной формы на вершине и склонах сопки высотой почти 900 метров.

Интересные факты

В Хабаровском крае найдена самая древняя керамика в России. Шедевры эпохи неолита сделаны с 13 300 по 7700 лет до нашей эры.

В 1263 году китайцы основали здесь свою «Ставку маршала восточных походов».

В 80-х годах XVII века у России и Цинской империи из-за этих земель был военный конфликт. Урегулирован лишь в 1858 году. В том же году заложен Хабаровск.

Хабаровск изображен на банкноте в 5000 рублей.

Часть золотого запаса Российской империи (20 ящиков золотых монет, 2 ящика золотых слитков) в 1920 году передана начальником снабжения Дальневосточной белой армии генерал-майором Петровым на временное хранение японской армии. Куда делись ящики – неизвестно.

22 августа 1920 года в разгар Гражданской войны на Дальнем Востоке Хабаровская городская дума объявила о независимости Хабаровского уезда. Республика просуществовала 1 день.

Хабаровск входит в число рекордсменов по числу солнечных дней среди крупных городов России – до 300 дней в году. В XXI веке город четыре раза признавался самым благоустроенным в России – в 2004, 2006, 2008 и 2012 годах.

Знаменитые уроженцы: фигурист Евгений Плющенко, хоккеисты Геннадий Цыганков и Александр Могильный, кинорежиссер Сергей Бодров (старший), певица Виктория Цыганова, писатель Николай Задорнов, актер Евгений Дятлов, генеральный прокурор Юрий Чайка.

Камчатский край

Основные достопримечательности

Вулканы – главная точка притяжения полуострова. Главные вулканы Петропавловска-Камчатского – Корякский, Авачинский, Козельский. Они здесь не кровожадные – тысячи людей не убили, города с лица земли не стирали. Вулкан Ключевская сопка последний раз извергался в 2017 году.

Кроноцкий заповедник. Площадь – более миллиона гектаров. Здесь находится единственное в Евразии Гейзерное поле. На территории в 6 квадратных километров грязевые вулканы, гейзеры, озера, термальные источники, реки, водопады. Из-за этой активности рельеф постоянно меняется. Внимание: доступ туристов ограничен, но есть вертолетные экскурсии.

Командорские острова – заповедник занимает примерно 3,5 миллиона гектаров – четыре больших и около 60 мелких островов. Здесь, около стоянки его экспедиции, находится могила мореплавателя Беринга.

За чертой города вы с большой вероятностью встретитесь с медведями. Если держаться от них на расстоянии, опасности нет – они тут не особо агрессивные, так как мясу предпочитают рыбу.

Интересные факты

На полуострове 29 действующих вулканов и около трехсот спящих.

Во времена СССР здесь испытывали луноходы.

В XIX веке путь из Петербурга на Камчатку занимал год.

На территории Камчатки могли бы разместиться Франция и Нидерланды.

Республика Саха (Якутия)

Основные достопримечательности

Ленские столбы – сорокакилометровая череда отвесных скал, тянущихся по правому берегу реки Лены.

Музеи «Царство вечной мерзлоты», мамонта и хомуса (музыкальный инструмент).

Диринг-Юрях – самая древняя стоянка человека. Ей от 2 до 2,5 миллиона лет.

Гора Кисилях (в переводе с якутского – «каменные люди») – издали ее скалы напоминают огромные человеческие фигуры. Местные жители почитают место сакральным, «северной Шамбалой», священным городом, где обитает истина. Доступ открыт лишь в 2002 году.

Усть-Вилюйский национальный парк. Здесь жители городов узнают, как пахнет свежий воздух, и чувствуют себя первооткрывателями планеты, на которой еще не зародилась цивилизация. Тут нет населенных пунктов. Даже те, что отмечены на карте, – пусты. Поражает размах пейзажа и твоя беззащитность. Человек – венец творения, вершина пищевой цепочки... Эта дурь вылетает из головы мгновенно.

Интересные факты

Якутия – самый большой субъект Российской Федерации – 3 083 523 км?, что на каких-то 200 000 км? меньше седьмого по величине государства – Индии.

Здесь находятся два самых холодных места в Северном полушарии – поселки Верхоянск (67,8 °C, 15 января 1985 года) и Оймякон (?67,7 °C, в феврале 1933 года).

Здесь добывается примерно четверть всех алмазов мира.

Вопреки мифам о постоянном холоде за Полярным кругом находится лишь 40 процентов территории республики, а 4/5 территории покрыты лесами.

Сахалинская область

Основные достопримечательности

Пик Чехова. Остров прекрасен, но большей частью труднодоступен для туристов. А пик имени великого русского писателя находится недалеко от Южно-Сахалинска. Поход займет всего 2 – 3 часа. За это получите прекрасный вид на город, Охотское море, Анивский залив и леса Камышового хребта. Плюс увидите необычное сочетание карликовой березы с бамбуком.

Остров Монерон. Самое таинственное место области. Он почти всегда окутан туманом. Был частью Японии. Чем они тут занимались, до сих пор точно неизвестно. Сейчас здесь природный парк.

Воскресенский собор в Южно-Сахалинске. Маяк на мысе Анива на стыке Охотского и Японского морей. Построенный еще японцами заброшенный 30-метровый маяк дополняет ощущение края земли.

Остров Тюлений – уникальное лежбище морских котиков, но туристу к нему подобраться крайне трудно.

Нерест лосося. Вы часто видели по телевизору, как идет метать икру эта упорная рыба – скачет по порогам, сваливается в водопады. Но экран не передает в полной мере эту завораживающую картину.

Старая железнодорожная ветка Ноглики – Оха.

Интересные факты

Единственный субъект Федерации, полностью расположенный на островах. Сахалин – самый большой остров России. Коренные народы – нивхи и айны. Здесь любят писателя Антона Чехова. Он посетил остров в 1890 году и написал книгу «Остров Сахалин». Ей посвящен музей.

До 1906 года на Сахалине жили только каторжники и их тюремщики. Когда остров открыли для других поселенцев, здесь проживали 46 тысяч каторжников, осужденных за тяжелые преступления, и 2 тысячи остальных. Самая знаменитая каторжанка – Сонька Золотая Ручка.

Магаданская область

Основные достопримечательности

Маска Скорби. Автор мемориала Эрнст Неизвестный создал его в память о жертвах политических репрессий. Высота 15 метров. На сопке, где находится мемориал, был перевалочный пункт, тут заключенных перераспределяли для отправки по разным лагерям.

Скульптура мамонта в натуральную величину в Магадане. Композиция называется «Время». Установлена в 2013 году на берегу бухты Нагаево.

Откуда посреди Колымы взялось очаровательное озеро Джека Лондона? Все просто: нашедший его геолог Петр Скорняков обожал творчество американца и решил, что прекрасный вид – готовая декорация к его рассказам. Лучше всего озеро выглядит в начале сентября, когда местная буйная флора горит тысячами оттенков всех цветов.

Ну да, здесь добывают золото. Но начитавшихся того же Джека Лондона зрелище расстроит. Хотя если вы любите посещать большие промышленные объекты…

Интересные факты

Магадан расположен на той же широте, что и Санкт-Петербург.

Владимир Высоцкий, попросив разрешения у Игоря Кохановского, написал песню «Мой друг уехал в Магадан»; Вася Обломов стал популярен благодаря хиту «Еду в Магадан»; Михаил Круг выпустил альбом «Магадан» (2004 год).

В 90-е годы численность жителей Магадана снизилась на треть. Теперь уехавшие встречаются каждое 31 августа в Москве у фонтана перед Большим театром.

Актер Георгий Жженов служил в Магаданском драматическом театре после окончания срока исправительных работ.

Выдающиеся уроженцы: артист Ефим Шифрин, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, лыжница Елена Вяльбе.

Чукотский автономный округ

Основные достопримечательности

Природный заповедник «Остров Врангеля». Самый северный из охраняемых участков России. Примерно 20 неморозных дней в году.

Бухта Провидения – для туристов-экстремалов. У нас таких мало, но иностранцы посещают бухту с удовольствием. В советские времена из аляскинского Нома в Урелики летал пассажирский борт. Сегодня ходят круизные лайнеры. Тишина, полузаброшенный поселок. Рядом – поселок охотников за морским зверем и эскимосская деревня Сиреники. Возвращаешься отсюда другим человеком.

Китовая аллея. Эскимосское святилище XIV – XVI веков на острове Итыгран – это два ряда вкопанных в мерзлоту огромных костей и черепов гренландских китов. Ученые насчитали кости около 60 животных. Нашли только в 1976 году. Добраться трудно, но можно.

Интересные факты

Главное: что бы там ни пелось, чукчи живут не в чумах, а в ярангах.

Плотность населения – 0,07 чел./ км?. Самая низкая в России.

На Чукотке расположена самая восточная точка России – остров Ратманова, самая восточная континентальная точка – мыс Дежнева, самый северный город – Певек и самый восточный – Анадырь, а также самое восточное постоянное поселение – Уэлен.

Свято-Троицкий кафедральный собор (Анадырь) – крупнейший в мире действующий православный деревянный храм, построенный на вечной мерзлоте. Высота – 25 м, площадь 600 квадратных метров.

На осмотр большинства достопримечательностей Чукотки нужно получить разрешение пограничников.

Амурская область

Основные достопримечательности

«Кладбище динозавров» на окраине Благовещенска – одно из самых крупных в мире залежей костей. Огромное количество животных позднемелового периода найдено за вековую историю раскопок. Работы продолжаются.

Горящие горы в Шимановском районе. Здесь более 300 лет тлеют запасы бурого угля. Красиво – дым валит из-под земли прямо из берега Амура. Как стемнеет, видно пламя. Читайте описание Антона Чехова.

В 30 километрах от Благовещенска есть озеро лотосов. Они покрывают почти всю поверхность. Самый древний, реликтовый вид этих цветов сохранился только на Дальнем Востоке.

Памятники Невозмутимому коту, Собаке Дружок, Вежливым людям, Челноку и Продавщице мороженого.

Интересные факты

Благовещенск – единственный областной центр России, расположенный прямо на границе. С его набережной видно китайскую территорию. Без визы на 24 часа туда может попасть любой гражданин России с действующим загранпаспортом.

Площадь Ленина в Благовещенске – самая большая из центральных площадей на Дальнем Востоке – 8,5 гектара.

Все улицы Благовещенска пересекаются под прямым углом, кварталы – правильной квадратной или прямоугольной формы. При закладке города Николай Муравьев взял за основу планировку военных поселений Древнего Рима, где улицы спланированы строго с севера на юг и с запада на восток.

Здесь родились: режиссер Леонид Гайдай, актер и режиссер Валерий Приемыхов, актер Олег Стриженов, прославленная летчица Великой Отечественной Нина Распопова, прыгун в высоту Валерий Брумель.

Республика Бурятия

Основные достопримечательности

«Байкальская гавань» – особая зона туристско-рекреационного типа на восточном побережье Байкала. Планируется как всесезонный курорт мирового уровня площадью 700 км? и как центр туризма на востоке России.

Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» («Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полное радости») – буддийский монастырь, центр Буддийской традиционной Сангхи России. Строительство началось в 1945 году.

Этнографический музей народов Забайкалья – комплекс под открытым небом в Улан-Удэ. Один из крупнейших музеев под открытым небом в России – 37 гектаров, более 40 архитектурных памятников.

Тункинский национальный парк. Объединяет экосистемы от тундры до степей. Часть парка – Мунку-Сардык – самый высокий пик Саян.

Долина потухших вулканов. Территория покрыта застывшей лавой.

Скорее всего, именно тут родился Чингисхан. А еще в Бурятии появился на свет писатель и драматург Александр Вампилов.

Интересные факты

Символом Бурятии по итогам опроса стал рододендрон даурский (багульник).

Памятник Ленину в Улан-Удэ – самая большая голова Ленина в мире.

На местных дорогах стоят субурганы. Если водитель хочет легкого пути, он остановится около этого культового сооружения и оставит несколько монет или капнет что-нибудь алкогольное.

Еврейский автономный округ

Основные достопримечательности

Музей истории пенсий – единственный в мире.

Памятник первым переселенцам.

Мемориальный музей-памятник «Волочаевская сопка» (Смидовичский р-н, ст. Волочаевка).

На 86 квадратных метрах представлено 103 единицы хранения. Музей посвящен одному из эпизодов Гражданской войны, произошедших здесь в 1922 году. Волочаевская операция упоминается в известной песне Гражданской войны «По долинам и по взгорьям».

Интересные факты

Евреи составляют менее процента населения области (около 1500 человек).

Единственный субъект Федерации, имеющий статус автономной области. Единственное в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с официальным статусом.

Автономная область – это национально-территориальное образование на территории, никогда не бывшей местом компактного проживания этого народа.

Выдающийся уроженец – народный артист России Семен Стругачев.

Забайкальский край

Основные достопримечательности

Озеро Байкал.

Музей декабристов в Петровске-Забайкальском. Открыт в 1980 году в двухэтажном особняке княгини Трубецкой.

Михайло-Архангельский храм – самое древнее сооружение в Чите, памятник деревянного церковного зодчества. Основан в 1776 году.

Агинский дацан в поселке Амитхаша. Основан в 1811 году.

Даурский заповедник – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитает более 300 видов птиц, треть из них занесена в Красную книгу.

Озеро Арей. По преданию, воины Чингисхана нашли здесь 34 источника, лечащих от 34 болезней. Чингисхан приказал запрудить это место.

Великий исток (гора Палласа). На этой небольшой горе находятся истоки трех великих рек – Амура, Лены и Енисея. Тут граничат бассейны двух океанов и трех морей.

Черские пески – классическая пустыня посреди тайги. Барханы высотой до 80 метров.

Интересные факты

Здесь отбывали ссылку 70 декабристов. К десяти из них приехали жены.

На регион приходится пятая часть разведанных запасов серебра и меди в России.

Выдающиеся уроженцы Забайкалья: актеры Виталий и Юрий Соломины, Александр Михайлов, политик Анатолий Собчак.