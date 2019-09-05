Чебурашка – «мягкая сила» России

Несколько лет назад Японию внезапно охватила волна «чебурашкомании». Дошло до того, что в Стране восходящего солнца полностью пересняли классический советский мультфильм Романа Качанова, выпустили три оригинальные истории про приключения Чебурашки и запустили отдельный телевизионный проект.

Анимацию часто называют «мягкой силой» – благодаря свойству оказывать влияние не путем волевых решений, а с помощью привлекательных и харизматичных образов. Поэтому нередко за кулисами больших политических процессов происходят совершенно иные и порой неожиданные течения.

Немногие знают, но один из первых полнометражных мультфильмов, который вышел в СССР в 1925 году, назывался «Китай в огне» (режиссер Николай Ходатаев, Юрий Меркулов, Зенон Комиссаренко). Это был своего рода политический памфлет в поддержку китайского освободительного движения. Проникновение восточных тем в отечественную анимацию, обусловленное интересами страны, было очевидно и в дальнейшем: кто из нас не видел «Золотую антилопу» или «Маугли»? Впрочем, экранизировали не только индийские, но и китайские, японские, монгольские и даже афганские сказки.

1. Чебурашка советский (1969) 2. Японский (2014)

Интересно, что в это же время в Китае и Японии огромной популярностью пользовался мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева». Слава этой картины была такой, что, когда автор знаменитой мультсказки приехал в Китай, его встречали по самому высшему разряду. Задумывались также совместные проекты, которые хоть и не реализовались, но повлияли на творчество китайских мультипликаторов.

О влиянии «Снежной королевы» на собственные произведения рассказывал и оскароносный японский гений Хаяо Миядзаки. Собственно, первая совместная работа основателей студии «Гибли» Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки называлась «Принц Севера» (1968) – и в ней прослеживались параллели с картиной Атаманова.

«Приключения пингвиненка Лоло» (1986)

О симпатиях японцев к российской культуре говорит и тот факт, что в 1978 году студия «Тоэй» выпустила японскую экранизацию российской сказки «12 месяцев». Но, пожалуй, самым знаменитым примером кооперации двух стран стали «Приключения пингвиненка Лоло», сценарной основой для которых изначально послужила японская «Сказка о пингвине». Фильм с успехом демонстрировался и в СССР, и в Японии. В этом случае стилевое решение и рисовка были отданы на откуп советским аниматорам. Но были в истории мультипликации и обратные примеры. Уже более поздний проект «Первый отряд» (2009), вобрав в себя эстетику советского времени в японском стиле аниме, рассказал историю о пионерах-героях. Такая мистификация получила противоречивые отзывы критиков, но одновременно собрала целые фан-сообщества.

Аниме «Первый отряд» (2009)

Взаимный интерес российских аниматоров и их азиатских коллег остается на высоком уровне. Доброта и наполненность множеством смыслов – те качества, которые эксперты называют наиболее привлекательными для технократической среды, в которой живут восточные мегаполисы. Именно поэтому в Японии до сих пор не утихает «чебурашкомания», а в Китае создаются целые фан-клубы «Маши и Медведя» и «Смешариков».

Сейчас как раз тот момент, когда многолетние взаимные творческие реверансы могут перерасти в продуктивное сотрудничество, считают на крупнейшей российской киностудии «Союзмульт-фильм». Не так давно представители этой легендарной анимационной фабрики начали обсуждать с коллегами с хабаровской студии «Мечталет» возможности организации на Дальнем Востоке масштабного креативного технопарка.

Постер «Принц Севера» (1968)

– Такой запрос в регионе уже есть, в том числе он идет от местных властей, – поясняет председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Сейчас анимационный контент будет все более востребован, поскольку в ближайшие годы возрастет роль различных форм визуальной коммуникации.

Она отметила, что создание технопарка, который объединит аниматоров, дизайнеров и представителей различных креативных профессий, позволит в будущем обслуживать не только потребности региона, но и оперативно взаимодействовать с потенциальными партнерами из Китая, Южной Кореи, Японии.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева

– У наших коллег из стран Востока есть стабильный интерес к различным формам кооперации, однако их реализация затрудняется протяженным переговорным процессом, – отмечает Юлиана Слащева. – Наличие сильного креативного хаба на Дальнем Востоке позволит оперативно и конкурентоспособно решать эти задачи.

Создание технопарка – дело будущего. Пока что для этого необходимо создать кадровый потенциал и привлечь инвестиции. Однако уже в ближайшие годы на Дальнем Востоке будет проведен большой международный фестиваль, где представители анимационной индустрии стран-соседей смогут обсудить перспективы сотрудничества.