2019-09-05T16:12:22+03:00
Наука

Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой

«Роскосмос» наконец-то показал, что делал на орбите железный космонавт
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Не терпится "свинтить" с орбиты?Не терпится "свинтить" с орбиты?
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«Я снова в кресле командира "Союза"! При спуске на Землю будет проведено ещё одно испытание: на корабле вместо аналоговой системы управления спуском на базе свободного гироскопа теперь стоит СУ на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов. Скоро домой!», - записано в Твиттере робота Федора, который трудился на МКС под именем Skybot F-850.

Напомню, Федор, он же FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), а теперь еще и Skybot F-850 - первый российский человекоподобный робот и, соответственно, первый российский человекоподобный робот-космонавт. На Международную Космическую Станцию (МКС) его доставила стартовавшая 22 августа 2019 года ракета-носитель «Союз-2.1а» на борту космического корабля «Союз МС-14». До станции Федор добрался 24 августа, а 30 августа космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов начали с ним упражняться.

Федя и Леша на МКС. Скафандры по бокам пустые.

Федя и Леша на МКС. Скафандры по бокам пустые.

Александр Скворцов находился поодаль и управлял роботом, надев специальное снаряжение, благодаря которому тот повторял движения космонавта-оператора, работая в так называемом режиме аватара. Алексей Овчинин следил за тем, что творит робот — непосредственно с ним общался.

В итоге, Федя поработал дрелью, ничего, правда, не сверля от греха — одна странная дырка на МКС уже есть. Подержал в руке отвертку. Собрал из деталей некую — весьма сложную - электрическую конструкцию, продемонстрировав умение соединять контакты и разъемы. И наконец, подал взопревшему Овчинину полотенце.

За роботом в космосе глаз да глаз 0 особенно, когда у него в руке дрель.

За роботом в космосе глаз да глаз 0 особенно, когда у него в руке дрель.

Вот тебе, Федя, отвертка. Покрути ею!

Вот тебе, Федя, отвертка. Покрути ею!

Федор показывает Овчинину собранную конструкцию (черные детали провода)

Федор показывает Овчинину собранную конструкцию (черные детали провода)

Полотенце для коллеги.

Полотенце для коллеги.

«Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина», - свидетельствовала о проделанном соответствующая запись в Твиттере.

И вот теперь не сильно перетрудившегося Федю выключили, усадили в кресло, прикрутив к нему специальной планкой, прижимающей ступни. Чтобы не дергался при спуске под действием перегрузок, сопутствующих посадке на Землю.

Федор показывает Овчинину собранную конструкцию (черные детали провода)

Федор показывает Овчинину собранную конструкцию (черные детали провода)

Полотенце для коллеги.

Полотенце для коллеги.

Сиди, Федя,и не дергайся. На Земле отвинтят.

Сиди, Федя,и не дергайся. На Земле отвинтят.

Возвращение Федора намечено на 7 сентября. В соцсетях сетуют: Мог бы еще поработать, а не бездельничать в кресле 2 дня.

Что будет делать Федор на Земле? В "Роскосмосе" пока не рассказывают. Но скорее всего робот опять переквалифицируется в спасатели. Не пропадать же добру.

Для справки: Разработали Федора Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робота-спасателя. В 2016 году он переквалифицировался в космонавта.

Мощность Федора примерно 20 лошадиных сил, рост 180 сантиметров, вес 160 килограммов. Может действовать автономно по заложенной программе с элементами искусственного интеллекта. Или дистанционно в режиме аватара под полным управлением оператора. Питание — от аккумуляторов скафандра серии «Орлан» - того, в котором космонавты работают за пределами станции.

Красавец. Жаль, что один такой.

Красавец. Жаль, что один такой.

Другие интересные подробности о Феде — тут

ИСТОЧНИК KP.RU

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