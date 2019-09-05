Актеры Михалкова променяли Цветаеву на Заболоцкого и Ахматову

"А вы в курсе, что ваша сестра занимается крупными денежными махинациями?" - каверзные вопросы от Никиты Михалкова во время вступительных экзаменов в "Академию" отличались от вопросов всех других профессоров. Ты сидишь перед комиссией, рассказываешь, почему хочешь поступить в Академию и вдруг - "Вы входите в квартиру, а там ваш любимый человек с пистолетом. Скажите ему: "Отдай пистолет". Задача актера или актрисы - не только подхватить игру, но и понять, что игра уже началась.

Так, весело и оригинально в минувшие выходные Академия Михалкова провела заключительный этап отбора в мастерскую кинематографического и театрального искусства.

«Мы берем зрелый материал. Нам нужны не студенты для учебы, а актёры, чтобы говорить на равных", - то и дело повторял НС во время кастинга. Абитуриенты Михалкова – не выпускники школ, а профессиональные актеры, выпускники высших театральных учебных заведений (Щепки, Щуки, ГИТИСа, ВГИКа). Однако даже предупреждения мэтра не помешали претендентам на заветные места (иногда с ноткой красиво оформленной лести) то и дело проговариваться: "я иду в Академию, чтобы учиться у большого мастера".

Зачем профессиональным актерам снова учиться? Как ни странно, но понять несложно. Например, ради того, чтобы получить роль в знаменитых "Метаморфозах" - цикле спектаклей по рассказам Бунина, Чехова, Куприна. Каждый новый курс играет новый спектакль, в этом году, например (при довольно мистических обстоятельствах) театральному сообществу показали пятые "Метаморфозы".

- В первый год мы приняли двадцать пять актеров, в последующие годы - по пятнадцать. Понятно, что мы не можем бесконечно расширять проект, поэтому в нынешнем году решили сократить количество участников еще на несколько человек", - рассказал "Комсомолке" Никита Сергеевич.

Изначально на одно место претендовали 11 абитуриентов, но до финала дошли всего 25 претендентов, из числа которых в итоге для учебы в Академии должны были быть допущены 10 человек. Ключевым словом отборочного дня было слово "обаяние". В актёрской профессии обаяние – и есть тот самый стержень, на который нанизывается вся дальнейшая профессиональная судьба. Особое внимание уделял мастер и отношению актера к тексту. "Он не видит того, что говорит". "Он не чувствует текст", - суровые вердикты приходилось слышать часто.

А еще каждый год в абитуриентской среде кто-то из поэтов или писателей становится особенно популярен. В этом году кастинг прошел под звездой Заболоцкого и Ахматовой, сменивших Цветаеву, которая была в топе все предыдущее время.