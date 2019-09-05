«Привет. Давай займёмся любовью!»

В заголовке я сильно отредактировала ситуацию. Интернет-кавалеры предлагают близкие отношения, как правило, в более резкой форме. Даже мне, солидной даме, время от времени прилетает в Фейсбуке сакраментальное «пакажы сиське». Чего уж говорить о молодых барышнях!

«Хочу возразить читателю, который недоволен лживостью женских анкет в интернете. Как опытная пользовательница сайтов знакомств, могу сказать: уважаемый, это вы ещё с мужчинами там не знакомились! Нет, с анкетами у них, как правило, все в порядке. Ничего не скрывают. Может, только жён. Однако что начинает с ними происходить в личной переписке - это просто трэш. Когда я зарегилась на СЗ, обалдела. Больше половины посланий составляют такие:

- демонстрация фото своих гениталий.

- Просьбы прислать мое фото в голом виде.

- Предложения встретиться от людей, у которых ни одной (!) фотки в анкете.

- Приглашения заняться сексом (чаще всего извращенным), сформулированные в пошлой и хамской форме. Иногда - сразу после приветствия. Сомневалась, что нужно упоминать этот пункт, но таких писем очень много.

- Возрастные - за 50 - «женихи», которые клеятся к женщинам на 20 и более лет моложе. Отдельная подгруппа - старички-мазохисты, которые делают хамский подкат, а потом тащатся от того, как ты его послала в резкой форме.

Смотришь на фотографии: совершенно обычные парни и мужчины. Десятки и сотни таких я вижу на улице и в транспорте каждый день. Стала приглядываться к знакомым: вдруг под маской нормального человека скрывается извращенец? Возможно, это такая у мужчин манера знакомиться с молодыми девушками? Но в реале она не проявляется никак. В общем, продолжаю знакомиться на сайтах. По крайней мере, там легче вывести придурков на чистую воду.

Анастасия, 26 лет».

Вроде бы мужчинам от женщин нужны отношения. Ну, иногда легкие отношения.

Однако заходишь на сайты знакомств, и выясняется: не-ет! Добрая половина сыновей Адама желает мстить. Всем проклятым Мариваннам, которые унижали достоинство детсадовца и школьника, потом суровым одноклассницам, которые не давали списать. Потом – надменным однокурсницам, которые вообще ничего не давали, а требовалось уже больше, чем списать. И так далее.

Мне несколько раз удавалось разговорить таких «поручиков Ржевских». Откровения не поражали оригинальностью. Как правило, мой виртуальный корреспондент был недоволен жизнью во всех аспектах: налоги мародерские (хотя он год как не работает), власть гнилая (хотя на митинги он не ходит), бывшая жена пыталась его обобрать (причем алиментов он не платит). «За что мне уважать женщин, когда меня самого никто не уважает?» - написал один собеседник. Словом, у людей настолько все скверно, что вести себя с достоинством нет никаких душевных сил. И действительно нет! Они все потрачены на регистрацию и подсчет навозных куч, в которые человеку довелось вляпаться на жизненном пути.

Однако вот что радует: эти унылые господа Покажисиськи служат выгодным фоном для хороших парней. Простое «Даша, здравствуйте. Имею честь представиться: Анатолий!» вызывает в памяти прямо что-то поэтическое. Что-то такое типа «…творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, чистейшей прелести чистейший образец». И хочется узнать поскорее, кто этот благородный рыцарь.

Словом, удачное нынче время для нормальных мужчин. Для девушек – потруднее, конечно.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими мыслями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru

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