«Авторские гонорары доходят до миллиона»: дочь Шукшина развернула войну с Бари Алибасовым за наследство писателя

Скандал в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной достиг апогея: в среду в эфире программы «Прямой эфир» ее дочь Ольга прокляла мужа матери Бари Алибасова. Женщина с самого начала не одобряла выбор Лидии Николаевны (79-летняя актриса вышла замуж за продюсера «На-На» в прошлом году), заявляя, что «уж лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова». А теперь, когда Федосеева-Шукшина слегла с болезнью, остро встал имущественный вопрос.

Дело в том, что Лидии Николаевне принадлежит основная доля творческого наследия ее второго мужа, писателя Василия Шукшина, и в дальнейшем все авторские и интеллектуальные права перешли бы наследникам актрисы: мужу и дочерям в равных долях. Чтобы Алибасову ничего не досталось, родня Шукшиной стала решать вопрос заранее, практически у постели больной матери… Так в чем же ценность этого имущества, что за него развернулась настоящая война?

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- Речь тут вовсе не о деньгах, - заверила kp.ru адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - Ольга Васильевна не претендует ни квартиры, ни на другие материальные блага. Есть интеллектуальные права, касающиеся произведений ее отца Василия Шукшина — право публиковать, вносить изменения, разрешать театральные постановки и телепередачи. Вот единственное, что нас беспокоит.

Сейчас авторские права принадлежат четверым наследникам: основная доля — у вдовы Лидии Николаевны, плюс три дочери писателя (Ольга и Мария от брака с актрисой и Катерина от предыдущей жены Виктории Софроновой).

Ольга Шукшина. Фото: Архив «ЭГ»

- Да, между родными сестрами Ольгой и Марией сложные отношения, но у них одна цель — продвигать наследие своего папы, ради которой они всегда договариваются, - продолжает адвокат. - Представьте, что вдруг среди наследников появится чужой человек, которому имя Василия Макаровича совершенно неважно, а важны деньги. И он, предположим, говорит: «Я запрещает все постановки и публикации, пока мне не заплатят… миллион!». К сожалению, в мире искусства очень много таких случаев, когда из-за распрей правообладателей забываются великие имена. А запретить можно все, что угодно — фотографии, произведения, фильмы… Сейчас в нескольких театрах идут спектакли по Шукшину, и на каждый Российское авторское общество запрашивало разрешение у наследников.

По словам юриста, Алибасов сам предложил Ольге: давай я напишу отказную от наследства Шукшина, и забудем все обиды. А потом вдруг пошел на попятную - возможно, приценился, с чем имеет дело. Ведь авторские права — тот же товар. Их можно уступать третьим лицам и, конечно же, продавать. А кроме того, это стабильный доход.

- Авторский гонорар не очень большой. Как мне говорила Ольга Васильевна, это порядка 100 тысяч рублей в месяц, - уточняет Вербицкая-Линник.

Мария Шукшина (слева) в спектакле «Калина красная».Фото: Александр ГЛУЗ

"ЗОЛОТЫЕ" ТЕЛЕЭФИРЫ

Алибасова, как говорит его адвокат Сергей Жорин, финансовая сторона наследства тоже не интересует. Но подписывать отказную он не будет.

- Во-первых, документ составлен неверно, это просто курам на смех! Я его сфотографировал, разместил в своих соцсетях — все юристы ржут. По закону нельзя отказаться от предполагаемого наследства, - комментирует Сергей Жорин. - А во-вторых, Ольга фактически шантажирует Алибасова, распространяя о нем грязные слухи, уверяя, что он позорит имя Василия Шукшина. Моему клиенту она предложила: сниму все претензии, если разведешься с моей матерью. Как по-вашему, это нормально?

По словам Жорина, больше всего дочь Шукшиной боится потерять доход от авторских отчислений.

79-летняя актриса вышла замуж за продюсера «На-На» в прошлом годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это для состоятельных людей десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц — незначительная сумма, - А для человека неработающего это хорошие деньги, на которые можно жить. А когда речь заходит о телепрограммах, посвященных памяти Шукшина, гонорары возрастают в разы. Я слышал, что одна из таких передач не вышла именно потому, что Ольга требовала приличную сумму денег, договориться с ней так и не смогли. К сожалению, продолжатели великих фамилий зачастую не утруждают себя самостоятельными заработками, надеясь прожить всю жизнь на доставшееся наследство. Вот и в семье Шукшиных не все гладко — перессорились, пересудились за квартиры. А теперь делят авторские права при живой Лидии Николаевне!

При этом обе стороны уверяют: главное, что их заботит в этой ситуации — здоровье Федосеевой-Шукшиной...

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