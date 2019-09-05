2019-09-05T17:36:25+03:00
Звезды

«Первая леди Рунета» Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

После свадьбы с Элджеем самую популярную блогершу страны зовут Анастасия Узенюк
Алена МАРТЫНОВА
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Настя Ивлеева и Элджей упорно отрицали все слухи о свадьбе. Фото: Instagram ЭлджеяНастя Ивлеева и Элджей упорно отрицали все слухи о свадьбе. Фото: Instagram Элджея
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Звезда Инстаграма с 20-миллионной армией подписчиков все-таки вышла замуж. Слухи о свадьбе Насти Ивлеевой и рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) курсировали последний месяц, но пара упорно все отрицала. Теперь отнекиваться поздно: после смены фамилии и паспорта в базах данных юрлиц информация обновилась, и вместо ИП Ивлеева в ЕГРЮЛ значится ИП Узенюк.

Отнекиваться поздно: вместо ИП Ивлеева в ЕГРЮЛ значится ИП Узенюк

Отнекиваться поздно: вместо ИП Ивлеева в ЕГРЮЛ значится ИП Узенюк

Впрочем, сама блогерша и телеведущая, видимо, уже передумала скрывать свое замужество.

- Муж, - подписала Настя последнюю фотографию в Инстаграме, где татуированный рэпер отдыхает на яхте. Судя по фото, свой медовый месяц молодожены проводят в Италии.

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муж
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Напомним, Анастасии Ивлеевой 28 лет, ее муж на три года моложе. Пара встречалась с прошлого года, и поначалу скрывала отношения. До романа с Элджеем Настя жила с экс-солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. В интервью «КП» он рассказывал, что сам придумал для нее формат «вайнов» - коротеньких смешных видео, благодаря которым никому неизвестная маникюрщица из Ленинградской области всего за несколько месяцев стала суперпопулярной.

Теперь Ивлеева-Узенюк зарабатывает миллионы благодаря собственным шоу, съемках в рекламе и сериалах, а в этом году она впервые попала в список «Форбс» из 30-ти самых перспективных молодых предпринимателей до 30 лет.

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Элджей собирает полные залы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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