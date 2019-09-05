2019-09-05T18:49:25+03:00
Общество

Родителям тяжелобольных детей больше не придется «ходить под статьей» о наркоторговле

После публикации в «Комсомолке» проблема с противосудорожными препаратами для тяжелобольных детей сдвинулась с мертвой точки
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Мамы, просто желающие помочь своим тяжелобольным детям, вдруг становятся опасными преступницами. Фото: Фонд "Дом с маяком"Мамы, просто желающие помочь своим тяжелобольным детям, вдруг становятся опасными преступницами. Фото: Фонд "Дом с маяком"
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда правительства на закупку незарегистрированных в России лекарств для тяжелобольных детей. Смотреть на таких детей страшно - большинство из них прикованы к кроватям и мучаются от постоянных болей и судорог. От уколов на них нет живого места. За границей проблема обезболивания решается иначе - детям прописывают сиропы и свечи. Когда у ребенка начинается приступ, родителям не надо звонить в «скорую», чтобы врачи сделали укол, они купируют приступ сами.

В России противосудорожные препараты в виде свечей и сиропов не зарегистрированы и пока не производятся. Родители покупают их на форумах в Интернете, и тут же попадают под статью о наркоторговле (эти препараты относятся к наркотическим). «Комсомолка» писала об уголовном деле, заведенном в прошлом году на Екатерину Коннову (полицейские задержали ее при покупке с рук микроклизмы диазепама для тяжелобольного сына Арсения). А этим летом произошло еще несколько громких задержаний родителей, покупавших с рук другой препарат - фризиум.

Отвечая на вопросы «Комсомолки», почему необходимые детям лекарства не закупаются за границей и не производятся у нас, министр здравоохранения Вероника Скворцова объяснила: в таких препаратах нуждаются всего 7(!)неизлечимо больных детей на всю страну, поэтому иностранные производители и не хотят регистрировать эти лекарства в России, а нам самим открывать производство таких лекарств просто не выгодно. Прочитав в «Комсомолке» слова министра, тысячи родителей со всей России завалили Минздрав письмами. Как оказалось, врачи в регионах просто отказывались выписывать тяжелобольным детям незарегистрированные в России препараты. Отсюда и появилась искаженная статистика. Минздрав ошибку признал и экстренно провел совещание с руководителями и врачами хосписов. О проблеме узнали в правительстве.

- Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств, - написал Медведев на своей странице в Фэйсбуке.

Право на ввоз препаратов (диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам)дается Московскому эндокринному заводу (впоследствии именно на нем запустят производство российских аналогов).

- Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным, - пояснил Медведев.

- Важно, чтобы врачи больше не боялись и назначали пациентам эти препараты, писали об этом в выписках. Тогда дети наконец смогут официально получить необходимые им лекарства, а родителям не придется переплачивать перекупщикам на черном рынке и подставлять себя под статью, - рассказала «КП» директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

По ее словам, Минздрав сейчас официально закупает фризиум в Европе по цене 20 рублей за таблетку. Мамы все это время покупали его у нелегальных перекупщиков по 80 рублей за таблетку. А когда начался скандал с задержанием родителей, цены на черном рынке взлетели, и 1 таблетка стоила уже 160 рублей - 8 раз дороже реальной стоимости. Тоже самое и с микроклизмами диазепама: Минздрав закупает их в Европе по 175 рублей за штуку. А мамы все эти годы покупали на черном рынке по 1500 рублей.

- И все это было на пенсии по инвалидности, из последних денег. А сейчас эти препараты дети будут получать бесплатно. Мы очень благодарны обществу, что оно объединилось в защиту родителей тяжелобольных детей, и «Комсомолке», и правительству, что оно услышало, - заметила Лида Мониава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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