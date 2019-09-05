Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»

Накануне единого дня голосования, 8 сентября, ЦИК работает фактически круглосуточно. В воскресенье выборы пройдут в 85 регионах РФ, проведено более 6 000 избирательных кампаний для 56 000 00 избирателей. Совещания, собрания, проверки…

Но даже в таком плотном графике глава Центризбиркома Элла Памфилова нашла пять минут для «Комсомолки».

- Элла Александровна, во-первых спасибо, что уделили время. Эта предвыборная компания отличилась, в первую очередь, протестными акциями незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Может, пора как-то упрощать регистрацию и вообще законы о выборах, тогда упадет градус напряжения?

- ЦИК не имеет права законодательной инициативы, так что все что я по этому поводу скажу, не значит что будет тут же исполнено. Но тем не менее и раньше, и сейчас, законотворцы к нам прислушиваются. В целом у нас крепкое и добротное законодательство, много лет работает. Но жизнь идет вперед и времена меняются. Общество сейчас более зрелое, люди объединяются, чтобы решать свои проблемы, они стали более самоорганизованными.

Но есть ряд острых вопросов, которые надо решить срочно — важно снизить муниципальный фильтр и тем самым снять преграды для выдвижения сильных кандидатов. Этот фильтр должен отбраковывать всяких проходимцев, разного рода криминал, а не людей, которые своей работой заслужили право избираться.

Второй очень важный момент - то, что и стало предлогом для митингов — надо упрощать процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов. Люди сейчас другие, раньше все было нараспашку, все друг с другом общались, друг-друга знали, а сейчас все замкнуты в своих многоэтажках и подъезд не откроют, не то что квартиру. А уж дать свои паспортные данные… Тем более сейчас столько разного рода мошенников, охотящихся за персональными данными. Все это надо учитывать, чтобы люди точно знали что это кандидат, что не страшно предоставить свои данные, расписаться за этого человека. И требования к проверкам подписей. Она должна быть так построена, чтобы не было никаких серых зон и толкований в ту или иную сторону, как сейчас. Может процент этих подписей снижать, все это надо серьезно прорабатывать…

- Если бы была более современная система муниципальных фильтров и сбора подписей, случилось бы это уличное обострение незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы - Соболь, Гудкова и прочих?

- Трудно сказать. Тут надо зрить в корень, как говорится, смотреть чем на самом деле это недовольство вызвано. Весь сыр-бор из-за 12 человек. При этом десяток их коллег, таких же крутых оппозиционеров, как они сами себя называют, смогли же зарегистрироваться в качестве кандидатов. А всего в Москве отказов 56. То есть кроме тех 12, кто на слуху, не допущены до выборов еще 44 кандидата, которые далеко не в оппозиции. Есть среди них нейтральные, есть лояльные к власти, есть близкие к власти, разные… Их документы тоже не приняли, обнаружив нарушения. Но лозунг: «Нам отказали не потому что документы плохие, а потому что мы вот такие крутые оппозиционеры, что уже все в Кремле дрожат и в мэрии дрожат», выдвинули только некоторые.

Так что я не знаю их мотивов. Но если люди шли на выборы, чтобы попасть в Мосгордуму, то надо было более тщательно готовиться и все проверять. Даже при нынешней системе сбора подписей, пусть и излишне сложной, много лет уж самые крутые и видные оппозиционеры регистрировались, избирались, создавали фракции...

Если другие цели ставились и нужно было найти повод, чтобы людей выводить на улицу, то не имеет значения проще процедура или сложнее, нашелся бы и другой предлог. Надо понимать какая мотивация и что стоит за этим, я за других людей говорить не могу.

Но в любом случае, не только и не столько ради этой группы, мы должны пытаться снять все ненужные барьеры, которые допускают административный произвол и отсечение конкурентов. В первую очередь ради избирателей, чтобы было больше возможностей выбрать сильного управленца, а у честного политика — был реальный шанс выиграть в конкурентной борьбе.

- Не смотря на весь негатив, вам не кажется, что весь этот скандал сыграл и в плюс? В том смысле, что повысил в целом интерес к выборам?

- Да, я из тех, людей, кто в любой ситуации видит хорошее. Так что соглашусь с вами, все это может помочь повысить явку.

КОНКРЕТНО

Пресс-служба ЦИК сообщила «КП», что:

- 8 сентября выборы пройдут в 85 субъектах РФ.

- В них будут участвовать 56 миллионов избирателей.

- На выборах всех уровней будут замещаться более 47,5 тысяч мандатов и выборных должностей.

- Выборы глав регионов пройдут в 16 субъектах РФ.

- Выборы муниципальных депутатов пройдут в 22 регионах.

- В Курске, Кургане и на Сахалине зарегистрировали всех кандидатов, подавших документы на выборы глав регионов. Так же не было отказано никому из кандидатов на дополнительных выборах Госдуму в Хабаровске и Новгороде.