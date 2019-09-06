Взвешивание Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция

За сутки до главного боя UFC осени 2019 года пройдет официальная церемония взвешивания спортсменов. Участники этого поединка россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье должны будут показать правильную весовую категорию - 70,2 кг. Только после этого они получат право спокойно готовиться к главному бою на турнире UFC 242.

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби на арене The Arena на острове Яс. Она была построена за несколько месяцев до турнира специально к соревнованиям. Для Хабиба Нурмагомедова бой с Порье станет первой схваткой после 10-месячной дисквалификации, которую он получил за драку после прошлого боя с Конором Макгрегором.

Церемония взвешивания перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится 6 сентября 2019 года в Абу-Даби. Она начнется в 17:00 по московскому времени. Как ожидается, сами спортсмены выйдут на церемонию взвешивания после 18:00 по московскому времени.