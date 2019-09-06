2019-09-05T21:54:48+03:00
Спорт

Взвешивание Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье 6 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция

MMA, UFC 242. Прямая онлайн-трансляция взвешивания Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 6 сентября 2019 года на спортивной арене The Arena [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Перед боем Хабиба будет церемония взвешивания.Перед боем Хабиба будет церемония взвешивания.Фото: REUTERS
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За сутки до главного боя UFC осени 2019 года пройдет официальная церемония взвешивания спортсменов. Участники этого поединка россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье должны будут показать правильную весовую категорию - 70,2 кг. Только после этого они получат право спокойно готовиться к главному бою на турнире UFC 242.

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби на арене The Arena на острове Яс. Она была построена за несколько месяцев до турнира специально к соревнованиям. Для Хабиба Нурмагомедова бой с Порье станет первой схваткой после 10-месячной дисквалификации, которую он получил за драку после прошлого боя с Конором Макгрегором.

Церемония взвешивания перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится 6 сентября 2019 года в Абу-Даби. Она начнется в 17:00 по московскому времени. Как ожидается, сами спортсмены выйдут на церемонию взвешивания после 18:00 по московскому времени.

Церемония взвешивания перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.Церемония состоится 6 сентября 2019 года в Абу-Даби, начиная с 18:00 по московскому времени

ИСТОЧНИК KP.RU

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