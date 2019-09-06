Разбит инсультом и ждет смерти: известный режиссер оказался тайным мужем Ларисы Удовиченко

Известный режиссер Александр Панкратов-Белый скрывал тайный брак с Ларисой Удовиченко. Однако теперь создатель картины "Прощай, шпана замоскворецкая" решил прервать молчание и впервые рассказал о своих отношениях со знаменитой актрисой.

Александр Панкратов-Белый женился на Ларисе Удовиченко в студенческие годы. Однако брак продлился всего несколько дней. "Она была самой красивой девушкой во всем ВГИКе. Сама ко мне подошла и предложила на ней жениться", - заявил мужчина.

Лариса стала его первой женой. По словам режиссера, он относился к этому союзу всерьез. "Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! У нас все было, мы жили вместе", - разоткровенничался Панкратов-Белый в эфире программы "Пусть говорят".

10 лет назад у Александра Панкратова-Белого произошел инсульт.Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Он заявил, что Лариса умоляла его не оформлять развод, поскольку боялась потерять московскую прописку. "Ее будущий муж Эшпай однажды приехал ко мне и спросил: «Она хорошая?». Я тогда ответил: «Хорошая, попробуй, может тебе повезет». Ну, он попробовал - и потерял квартиру... Мне надо было сказать, что она такая ведьма, такая сволочь. Чисто Сонька Золотая Ручка", - возмущается 73-летний мужчина.

Тайный брак Ларисы Удовиченко: муж прерывает молчание."Пусть говорят"

Он признался, что с трудом встает с кровати и каждый день ждет смерти. Все дело в том, что Александр Андреевич нуждается в постоянной помощи. Десять лет назад у него произошел инсульт. "Большую часть времени я провожу в постели. Обо мне никто не вспоминает... Каждый день жду приглашения на небо", - поведал он. У Панкратова-Белого есть дочь от второго брака и маленькая внучка, но за режиссером присматривают сотрудники социальных служб.

Отметим, Лариса Удовиченко трижды была замужем. Вторым ее избранником стал кинорежиссер Андрей Эшпай. От бизнесмена Геннадия Болгарина актриса родила дочь. Пара развелась в 2000 году.