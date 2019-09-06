2019-09-06T00:21:29+03:00
Звезды

Разбит инсультом и ждет смерти: известный режиссер оказался тайным мужем Ларисы Удовиченко

Мужчина десять лет не выходил из дома
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Александр Панкратов-Белый женился на Ларисе Удовиченко в студенческие годыАлександр Панкратов-Белый женился на Ларисе Удовиченко в студенческие годыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Известный режиссер Александр Панкратов-Белый скрывал тайный брак с Ларисой Удовиченко. Однако теперь создатель картины "Прощай, шпана замоскворецкая" решил прервать молчание и впервые рассказал о своих отношениях со знаменитой актрисой.

Александр Панкратов-Белый женился на Ларисе Удовиченко в студенческие годы. Однако брак продлился всего несколько дней. "Она была самой красивой девушкой во всем ВГИКе. Сама ко мне подошла и предложила на ней жениться", - заявил мужчина.

Лариса стала его первой женой. По словам режиссера, он относился к этому союзу всерьез. "Я потратил на свадьбу три с половиной тысячи рублей. Машину можно было купить на такие деньги! У нас все было, мы жили вместе", - разоткровенничался Панкратов-Белый в эфире программы "Пусть говорят".

10 лет назад у Александра Панкратова-Белого произошел инсульт.Фото: стоп-кадр 1tv.ru

10 лет назад у Александра Панкратова-Белого произошел инсульт.Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Он заявил, что Лариса умоляла его не оформлять развод, поскольку боялась потерять московскую прописку. "Ее будущий муж Эшпай однажды приехал ко мне и спросил: «Она хорошая?». Я тогда ответил: «Хорошая, попробуй, может тебе повезет». Ну, он попробовал - и потерял квартиру... Мне надо было сказать, что она такая ведьма, такая сволочь. Чисто Сонька Золотая Ручка", - возмущается 73-летний мужчина.

Тайный брак Ларисы Удовиченко: муж прерывает молчание."Пусть говорят"

Он признался, что с трудом встает с кровати и каждый день ждет смерти. Все дело в том, что Александр Андреевич нуждается в постоянной помощи. Десять лет назад у него произошел инсульт. "Большую часть времени я провожу в постели. Обо мне никто не вспоминает... Каждый день жду приглашения на небо", - поведал он. У Панкратова-Белого есть дочь от второго брака и маленькая внучка, но за режиссером присматривают сотрудники социальных служб.

Отметим, Лариса Удовиченко трижды была замужем. Вторым ее избранником стал кинорежиссер Андрей Эшпай. От бизнесмена Геннадия Болгарина актриса родила дочь. Пара развелась в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России
Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском
От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери
США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров
В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года
На главном храме Росгвардии установили кровлю
Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии