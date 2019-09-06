Где дешевле отдохнуть осенью 2019: Эксперты назвали самые выгодные курорты

Осень. Туристы на юг полетели. И не случайно: в сентябре подешевели и авиабилеты, и туры на пляжные курорты. Впрочем, экономия сильно зависит от страны и даже конкретного побережья или города - где-то она очень условна, а где-то цены уже чуть ли не вдвое ниже, чем летом. Эксперты туристического рынка рассказали "КП", где дешевле отдохнуть осенью 2019.

АВИАБИЛЕТЫ: БОЛГАРИЯ И ХОРВАТИЯ

Сотрудники поисковика Aviasales сравнили средние цены на перелет в пик пляжного сезона и сейчас, в сентябре.

В России заметнее всего снизилась стоимость авиабилетов в Анапу - на 15%. Логично: Анапа по праву считается детским курортом, и с началом учебного года желающих туда слетать явно стало меньше.

На 12% дешевле, чем летом, стоят билеты в Крым. А вот воздушный вояж в Сочи подешевел лишь на 6%. Что ж, курорт всесезонный, к тому же летят туда не только отпускники, но и командированные - в Сочи проходит множество деловых событий.

В сентябре средний чек за перелет в Анапу, Сочи и Симферополь примерно одинаков - 9 - 10 тысяч рублей туда - обратно.

Из зарубежных курортов самым выгодным оказался Бургас на черноморском побережье Болгарии. Стоимость билета упала сразу на 43%, и сейчас слетать в Бургас и обратно из Москвы можно за 8300 рублей. На 30% подешевли билеты в другой болгарский аэропорт, Варну, и сейчас за них просят порядка 9 тысяч рублей.

На 33% экономнее с началом осени стал полет в хорватский город Пула. Средняя стоиомость авиабилета - 10 тысяч рублей.

На 20% снизился средний чек за перелет на Мальту и во французский Марсель (15 200 и 11 600 рублей соответственно).

От 10% до 15% удастся сэкономить туристам, выбравшим для сентябрьского путешествия черногорский Тиват, французскую Ниццу и испанский Тенерифе.

ТУРЫ: РОССИЯ И ТУРЦИЯ

Осенние цены на пакетный отдых специально для "КП" сравнили эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, объединяющего предложения всех крупных российских туроператоров. Вот куда летают российские туристы осенью и сколько за это платят:

Топ-5 популярных курортов* Средний чек за тур**

Сентябрь

Турция 98 тыс.руб.

Тунис 85 тыс.руб.

Греция 93 тыс.руб.

Кипр 101 тыс.руб.

Россия 46 тыс.руб.

Октябрь

Турция 87 тыс.руб.

Таиланд 93 тыс.руб.

Тунис 75 тыс.руб.

Греция 87 тыс.руб.

Кипр 100 тыс.руб.

Ноябрь

Таиланд 112 тыс.руб.

Доминикана 170 тыс.руб.

ОАЭ 104 тыс.руб.

Куба 140 тыс.руб.

Турция 65 тыс.руб.

*Для каждого месяца свой рейтинг по количеству проданных туров (страны перечислены порядке популярности, а не стоимости отдыха).

**Средняя стоимость тура с учетом перелета, проживания, трансфера, как правило, на двоих, вне зависимости от категории отеля.

РЕЙТИНГ ОСЕННИХ ПЛЯЖЕЙ

Цены ценами, но осенью особенно важна погода. Какие курорты выбрать в каждый из осенних месяцев, чтобы на пляже не пришлось кутаться в плед? Рейтинг осенних пляжей для "КП" составиила трэвел-экперт Лариса Аханова.

Сентябрь

Турция

Греция

Кипр

- По сравнению с летом цены ниже примерно на 30%. Средняя стоимость тура 25 - 30 тысяч рублей на человека. Из нераскрученных курортов я бы посоветовала обратить внимание на самый юг Италии - регион Калабрия, где можно искупаться в Ионическом и Тиреннском море. Раньше эти курорты были привилегией только самих итальянцев, там дешево и очень вкусно. Теперь же отдых в Калабрии предлагают и наши туроператоры.

Октябрь

ОАЭ

Израиль

Иордания

- На первое место в октябре я бы поставила безвизовые страны, до которых из Москвы 4 — 5 часов полета. Средний чек за отдых в каждой из них порядка 35 - 40 тысяч рублей на человека.

Ноябрь

Таиланд

Куба

Шри - Ланка

- На всех этих курортах в ноябре еще низкий сезон, поэтому можно уложиться даже в 60000 рублей на человека.