2019-09-07T10:39:18+03:00
Политика

Список граждан, которых Украина везет на обмен: среди них лишь 12 россиян

Среди них нет Вышинского и Цемаха
KP.RU
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Обращает внимание то, что в этом списке всего 12 россиянОбращает внимание то, что в этом списке всего 12 россиян
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В распоряжении “КП” оказался список политзаключенных, которые Украина отдала на обмен. В этот списке, как видно, изначально Киев пытался включить лиц, уже обмененных в 2017 году. Также в нем присутствует Руслан Гаджиев, которого сняли с обмена в последний момент. Здесь также нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Если они участвуют в обмене, то отдельно от основной группы. Так как в автобусе, который привез людей на обмен в аэропорт “Борисполь” их не было.

Обращает внимание то, что в этом списке всего 12 россиян.

1. Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр.РФ.

2. Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр.РФ.

3. Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск.

4. Бобова Алёна Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса.

5. Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев.

6. Гаджиев Руслан Джупалаевич, 10.02.1973 г.р., гр.РФ, снят с обмена.

7. Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр.РФ.

8. Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь.

9. Дубенко Анна Валерьевна, 18.08.1982 г.р., освобождена в 2017. Живет в г. Бахмут.

10. Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978

11. Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр.РФ.

12. Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр.РФ.

13. Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр.РФ.

14. Коверник Сергей Николаевич, 16.02.1978, освобождён.

15. Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972

16. Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984

17. Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985

18. Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957

19. Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961

20. Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы.

21. Мефёдов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ.

22. Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ

23. Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988

24. Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963

25. Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969

26. Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980

27. Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр.РФ.

28. Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977

29. Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970

30. Третьяков Андрей Александрович, 18.10.1973 г.р., обменян 27.12.2017

31. Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969

32. Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977

33. Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ.

34. Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975

35. Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр.Украины

36. Ерёмин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область.

37. Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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