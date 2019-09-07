Родители со всей России получат бесплатную консультацию по телефону у детского невролога

Ребенок мучается частой головной болью, нарушениями сна, вы замечаете что он быстро устает и часто выходит из себя? Получить бесплатную консультацию, совет и "взгляд со стороны" от эксперта на здоровье своего ребенка - такую возможность 13-15 сентября российским родителям предоставляет фонд ОРБИ.

На "горячей линии" фонда впервые пройдут «Дни детского невролога». Любой желающий позвонить и обратиться за помощью и советами по поводу неврологических расстройств у детей. С 12 до 18 часов в течение трех дней на вопросы будут отвечать опытные детские неврологи.

- Педиатрическая неврология охватывает обширные знания в диагностике и лечении расстройств нервной системы, головного и спинного мозга, мышц и кровеносных сосудов, с учетом особых потребностей ребенка, его семьи и окружающей среды. Детские неврологи работают с такими расстройствами и состояниями, как мигрень, снижение памяти и внимания, дрожание рук и подбородка, нарушение ходьбы и осанки, судороги, скрежет зубами во сне, насильственные почесывания, различные тики и метаболические заболевания младенцев, детей и подростков, - говорят в фонде ОРБИ.

Цель акции - дать возможность родителям и опекунам получить достоверную информацию об особенностях неврологического развития детей.

Напомним, что фонд ОРБИ был создан близкими людей, столкнувшихся с инсультом. Фонд поддерживает больницы и медиков в регионах, а еще - занимается просвещением. Два года назад фонд запустил бесплатную "горячую" линию, на которую может позвонить любой россиянин. Эксперты на линии могут дать совет о лечении и реабилитации, рассказать о профилактике инсульта, юридических тонкостях и правах пациентов и их близких и просто - выслушать и успокоить человека. На линии также регулярно проводятся специальные акции - "День кардиолога”, "День эндокринолога" и другие. Бесплатная горячая линия работает при поддержке Фонда президентских грантов.

ВАЖНО:

Номер горячей линии фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

«Дни детского невролога» пройдут 13-15 сентября, с 12 до 18 часов

Звонок бесплатный по всей России