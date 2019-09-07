Наталья Поклонская про обмен задержанными с Украиной: «Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мера»

Москва и Киев провели обмен задержанными. Самолеты с освобождёнными заключёнными одновременно приземлились в соседних странах. Среди освобождённых - режиссёр Олег Сенцов. Его, по обвинению в терроризме от экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, отправили за решетку.

В эксклюзивном интервью «КП» Поклонская прокомментировала обмен заключёнными.

– Такие как Сенцов не меняются, к сожалению, он покушался совершить террористический акт, то есть сознательно намеревался убить неопределенное количество обычных, простых людей, - сказала «КП» Поклонская. - Его обмен на наших граждан, похищенных преступной украинской властью, был, конечно же, вынужденной мерой – для возврата наших ребят, но убеждена, что о его «подвигах» и «желаниях» хорошо известно нашим спецслужбам. Поэтому кроме громких «нужных» заявлений из уст террориста ничего не будет, так как по натуре они все слабаки и трусы, горазды лишь исподтишка взрывать стариков и женщин, открыто в бой с равными никогда не выйдут.

Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мераФото: REUTERS

Поклонская сказала, что этот обмен может привести к улучшению отношений между нашими странами.

– Надеюсь что это первый шаг по нормализации отношений, построенных на конструктиве и благоразумии. Все решения главы нашей страны я поддерживаю и поздравляю семьи, которые очень долго ждали возвращения сыновей, мужей, - отметила депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730638" frameborder="0"></iframe> Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

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Что не так с этим обменом

Военкор "КП" Александр Коц - об освобожденных Украиной и вернувшихся домой и о тех, кто почему-то остался в заключении (подробности)