2019-09-07T17:20:11+03:00
Политика

Наталья Поклонская про обмен задержанными с Украиной: «Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мера»

Депутат сказала «КП», что это может привести к улучшению отношений Москвы и Украины
Роман ГОЛОВАНОВ
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Поклонская сказала, что этот обмен может привести к улучшению отношений между нашими странамиПоклонская сказала, что этот обмен может привести к улучшению отношений между нашими странамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Москва и Киев провели обмен задержанными. Самолеты с освобождёнными заключёнными одновременно приземлились в соседних странах. Среди освобождённых - режиссёр Олег Сенцов. Его, по обвинению в терроризме от экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, отправили за решетку.

В эксклюзивном интервью «КП» Поклонская прокомментировала обмен заключёнными.

– Такие как Сенцов не меняются, к сожалению, он покушался совершить террористический акт, то есть сознательно намеревался убить неопределенное количество обычных, простых людей, - сказала «КП» Поклонская. - Его обмен на наших граждан, похищенных преступной украинской властью, был, конечно же, вынужденной мерой – для возврата наших ребят, но убеждена, что о его «подвигах» и «желаниях» хорошо известно нашим спецслужбам. Поэтому кроме громких «нужных» заявлений из уст террориста ничего не будет, так как по натуре они все слабаки и трусы, горазды лишь исподтишка взрывать стариков и женщин, открыто в бой с равными никогда не выйдут.

Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мера Фото: REUTERS

Таких, как Сенцов не отпускают. Но это вынужденная мераФото: REUTERS

Поклонская сказала, что этот обмен может привести к улучшению отношений между нашими странами.

– Надеюсь что это первый шаг по нормализации отношений, построенных на конструктиве и благоразумии. Все решения главы нашей страны я поддерживаю и поздравляю семьи, которые очень долго ждали возвращения сыновей, мужей, - отметила депутат.

Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что не так с этим обменом

Военкор "КП" Александр Коц - об освобожденных Украиной и вернувшихся домой и о тех, кто почему-то остался в заключении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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