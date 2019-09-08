2019-09-08T19:56:30+03:00
Звезды

"Страшное наказание": у бросившего беременную звезду "Гухаря" бизнесмена умерла дочь

Виктория Тарасова честно рассказала, как ее предавали мужья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/vika_tar/Фото: instagram.com/vika_tar/
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Актриса Виктория Тарасова прославилась благодаря драматичным ролям в сериалах "Глухарь" и "Пятницкий". При этом мало кто знает, что личная жизнь звезды экрана складывалась очень трагично. Артистку предавали мужья, она теряла ребенка.

Первым гражданским супругом Виктории Тарасовой был ее давний друг Слава. Однажды к актрисе за помощью обратилась ее лучшая подруга Юлия. Виктория и Вячеслав пригласили женщину пожить у себя в квартире. Через несколько недель звезда "Глухаря" застала супруга в одной постели с Юлей, но простила ему измену. А когда сообщила ему, что беременна, мужчина бросил ее и сбежал. Связаться с ним у Виктории не получилось. Она прервала беременность.

После этого она встретила бизнесмена Михаила Гумена. Их роман был страстным. Результатом любви стала новая беременность актрисы. Но и в этот раз не повезло. Мужчина бросил Тарасову. Причем сделал это за две недели до родов. От этих отношений на свет появился Данила.

Гумен тогда снова женился. У него родилась дочь. Однако девочка трагически погибла в подростоковом возрасте. Сын Тарасовой и Гумена был близок со сводной сестрой и воспринял ее уход очень тяжело. Виктории тоже было нелегко.

"Когда я узнала об этом, то у меня стал рушиться мозг. Потерять ребенка - что может быть страшнее. Это страшное, ужасное наказание. В какой-то момент мне вдруг показалось, что ему вернулось бумерангом все, что он сделал плохого мне", - со слезами на глазах рассказала актриса в эфире передачи "Секрет на миллион".

Она не стала звонить экс-возлюбленному - передала соболезнования через сына. Сейчас сын и отец стали ближе общаться между собой. По словам Виктории, она никогда не запрещала наследнику видеться с отцом.

Тарасова также поведала о том, что недавно встретила нового возлюбленного. 48-летняя женщина наконец-то счастлива с молодым возлюбленным, чье имя не стала называть. Она призналась Лере Кудрявцевой, что очень дорожит этими отношениями.

vika_tarvika_tar
Неожиданный и любимый образ деревенский мой
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Дом Виктории - полная чаша. Она заработала на четырехкомнатную квартиру в престижном районе Москвы. Жилье стоит 40 миллионов рублей. Тарасова много лет копила, чтобы вложиться в стройку. Теперь с удовольствием женщина обустраивает свое гнездышко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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