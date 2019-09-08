Павел Данилин: Коммунисты и либерал-демократы с яблочниками могут создать в Мосгордуме фракции
В Москве завершилось голосование на выборах в Мосгордуму. "КП" попросила прокомментировать результаты экзит-полов члена общественной палаты Москвы и главу Центра политического анализа Павла Данилина. - Накануне вы прогнозировали невысокую явку в Москве — так и оказалось?
- Чуть больше 20 процентов. Вероятно 21 процент. Это полностью соответсвует тем цифрам, которые давали прошлые выборы. Что в очередной раз говорит нам о том, что протесты в Москве были совсем не про Мосгордуму. Они были о другом — это был протест против режима, а не против недопуска части кандидатов в депутаты.
- Было два списка — список Ланового и список Навального — кому москвичи отдали предпочтение, по вашим ощущениям?
- По данным экзит-пулов москвичи отдали предпочтение людям из «списка Ланового»
- Единороссов в списке не было - были самовыдвиженцы, среди которых немало известных имен от великих спортсменок до популярных журналистов и актеров. Люди голосовали за имена?
- Единой России в списках не было и это стало проблемой. Для избирателя. Была бы галочка напротив «ЕР» — все было бы позитивно . И людям не совсем было понятно. Конечно, сейчас партии придется принимать решение по этому поводу. Мне представляется, что выдвижение от партии дало бы больше.
- Из парламентских партий активнее всех были представители КПРФ и ЛДПР — почти во всех округах были их кандидаты — получится ли у них создать фракцию в МГД?
- У КПРФ точно будет фракция. По ЛДПР пока сказать не могу — такое возможно.
- Из 9 партий и движений, чьи кандидаты были представлены на выборах в Москве, именно они активнее всех провели компанию и в итоге преуспели?
- Да, они и активнее были, чем остальные, у них и нарушений больше, чем у других. Чуть ли не до агитации на участках доходило. «Яблоко" тоже может быть сделает фракцию.
ДАННЫЕ ЭКЗИТ-ПОЛОВ* (Москва)
Самовыдвиженцы 33-35
КПРФ 5-6
ЛДПР 2-3
Коммунисты России 1-2
Справедливая Россия 1-2
Яблоко 2
* Данные неофициальные
Экзит полы Москва от Павла Данилина.
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ИСТОЧНИК KP.RU