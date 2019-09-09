На выборах губернатора Астраханской области побеждает бывший боец "Альфы"

Не будем торопить события... Но уже очевидно: одним из рекордсменов нынешних выборов - по процентам набранных голосов - станет Игорь Бабушкин, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области.

Подробно об этом необычном человеке я рассказывал в своём июньском интервью-репортаже. (Полный текст, фото и видео - по этой ссылке) А опубликованный тогда снимок - сделанный в августе 1999-го, во время поездки Владимира Путина в Дагестан - после победы над террористическими бандами Басаева и Хаттаба - обошёл все СМИ - и не только российские.

Оригинал фото мы нашли - нам прислал его автор Алексей Кондратьев. Игорь Бабушкин - справа, с пулеметом в руках. Фото Алексея КОНДРАТЬЕВА

Как журналист, искренне болеющий за своих Героев, я, не дождавшись официального подведения итогов, позвонил Игорю Бабушкину этой ночью, чтобы задать несколько осторожных вопросов...

- Игорь Юрьевич, поздравлять пока не буду. Но вопросы уже имеются. Я вот за своих Героев всегда болею...

- Спасибо большое.

- Скажите, что-то поменяется теперь в вашей работе, в вашем распорядке? Или - Игорь Бабушкин все так же будет начинать свой рабочий день по-армейски, в 6 утра, и - сплошные поездки по районам области...

- Ну, поездок, может быть, будет меньше - все же я область, проблемы изучил. Но встречи с людьми - нет, мы не отменяем. И, конечно же, будем руководствоваться теми задачами, которые перед нами будут ставить.

- И количество программ, которые обеспечены финансированием, останется тем же - их 50, ведь так?

- Вы имеете ввиду наши проекты? Да, - 50. И, самое главное, их финансирование - и в этом году, и в следующем - мы не потеряем. А это значит, будет развиваться и социальная сфера, и сугубо производственная.

- Вот мы с вами были на судостроительном заводе "Красные баррикады" - как там дела, когда предприятие заработает и туда, как вы обещали, вернутся люди?

- Думаю, уже до конца года там сформируют пул заказов, сотрудники будут переведены на свои рабочие места, цеха - модернизированы, и уже со следующего года заказы там начнут выполнять.

- А вот команда, которая с вами работала последние три месяца - она сохранится или тоже "модернизируется"?

- Нет, вот та команда, которая была со мной эти три месяца, весь предвыборный период, - надеюсь, останется. И я, конечно, сделаю все, чтобы её сохранить. И чтобы те люди, которые вместе со мной участвовали непосредственно, будем говорить, в этой победе, в достижении этого результата, - и дальше бы продолжали со мной работать, я бы хотел так же на них рассчитывать. В том числе - и на Александра Гамова.

Встречи с населениемФото: Михаил ФРОЛОВ

- На днях на территории Астраханской области прошли военные учения "Боевое содружество - 2019", на которые приезжал заместитель министра обороны, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров. Он благодарил вас за содействие, за поддержку... Вы и дальше будете так же активно помогать военным?

- Да, конечно, обязательно. Потому что я человек военный, хоть и в прошлом.

Но вот те задачи, которые стоят перед Министерством обороны - по укреплению обороноспособности и безопасности нашей Родины - они, конечно, нам близки. Тем более, что на территории нашей области есть воинские части, подразделения и стратегические полигоны.

- Вам удачи!

- Спасибо, счастливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Бабушкин, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области: Почему люди мне верят? Потому что я не собираюсь их обманывать

Наш обозреватель вместе с фотокором провели два непростых рабочих дня с новым руководителем региона (подробности)