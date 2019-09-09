Мигранты оккупировали всю Европу, кроме элитных курортов

Сезон отпусков закончен, россияне возвращаются из Европы (куда «на летние воды» ездили со времен Достоевского). И привозят неожиданное впечатление. Вроде бы там повсюду наплыв мигрантов, сама канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в 2015 году заявляла: «Беженцам тут рады!» И сейчас этих «новых европейцев» можно увидеть везде… кроме дорогих курортов. В элитном немецком Баден-Бадене, на роскошных итальянских островах Искья и Капри, на Лазурном Берегу Франции в Антибе тишь да благодать. А в турцентрах попроще наподобие Неаполя толпы личностей, готовых подрезать сумку...

Выходит, «открытость и толерантность» работают не везде? Звоним эксперту по межнациональным отношениям в Европе, автору романа «Мечеть Парижской Богоматери» (антиутопии о тихой оккупации Старого Света радикальными исламистами) Елене Чудиновой.

- Во Франции есть меткое выражение, которое на русский перевести непросто: «левая (по-нашему говоря, либеральная) черная икра». Это блюдо с бокалом шампанского - самый изысканный завтрак. И есть целая социальная прослойка, которая с такой трапезы начинает свой день: финансисты, системные политики, медиаэксперты - одним словом, элита, - сказала «Комсомолке» Елена Чудинова. - Они любят рассказывать: если на вашей лестничной площадке по отдельным религиозным праздникам режут барана, то это культурная традиция, которую надо уважать. Кто против - ксенофоб и фашист!

Однако сами эти элиты живут в особняках, близ которых почему-то никто никого не режет, - продолжает Чудинова. - Такое двоемыслие европейские начальники считают нормой. Для простых людей - постоянный наплыв мигрантов без какой-либо интеграции. Для элит - черная икра на завтрак, вечером - выступление на ТВ, чтобы снова напомнить плебсу, как важно быть толерантным, а в выходной - дорогой курорт, где чужих не бывает.

Похожая ситуация и в ФРГ. Впрочем, эксперт «КП» по Германии, выпускник Университета Пассау Андрей Шмидт уверен: какого-либо заговора здесь тоже искать не стоит.

- В ФРГ за размещение беженцев отвечают региональные власти. Они обязаны предоставить «новым немцам» место в спецлагере для мигрантов. Который еще надо создать. Есть в деревне пустая школа - ее и переделываем под общежитие, - отмечает Шмидт. - То есть центр размещения мигрантов проще всего устроить там, где много пустой и дешевой недвижимости. Очевидно, что в Баден-Бадене, Гармиш-Партенкирхене и прочих элитных курортах таковой просто нет. В итоге неблагополучные районы из-за притока мигрантов постепенно превращаются в гетто. А богатые по-прежнему свободны от засилья «приезжих».

...вот и приходится проводить каникулы в замусоренном Париже. В компании таких вот «новых европейцев», которых охотно пускают на центральные улицы... но не в дорогие дома.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие «приезжих»

Наш спецкор Дарья АСЛАМОВА - о том, что отец-основатель единой Европы мечтал перемешать в Старом Свете разные нации ради мира. Но все пошло не так...

Как говорил товарищ Сталин, у каждой случайности есть имя, фамилия и отчество. Так вот, вторжение мусульман в благословенные страны традиционной Европы тоже не случайность. Автором проекта по изменению «европейского лица» является австрийский граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги (родился в Японии, и мама была японкой). Род по отцу очень древний, его предки участвовали в крестовых походах. Рихард вырос в фамильном замке в Австро-Венгрии, получил блестящее и необычайно разностороннее образование (его отец говорил на шестнадцати языках!). Внешне все очень красиво: в 1922 году Рихард Калерги основал Панъевропейский союз (прообраз Евросоюза), членами которого стали Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Зигмунд Фрейд. После аншлюса Австрии бежал в США и вернулся только в 1945-м. Тесно сотрудничал с Черчиллем. Вместе они разрабатывали идею Соединенных Штатов Европы. В 1947 году Калерги основал Европейский парламентский союз.

Это, так сказать, официальная часть. А теперь о главном. По мнению Калерги, человек будущего - это человек без национальных корней и без родины. Продукт скрещивания белой, азиатской и африканской рас. И создать его надо искусственным путем. Некогда ждать. Цель - полная ликвидация наций. Каким образом? Двояким. С одной стороны, поддержка всех сепаратистских этнических движений, которые должны расколоть единые нации на множество вздорных и воюющих друг с другом народов. С другой стороны, поощрение и всяческая поддержка массовой миграции из Африки и Азии. Идея гениальная по своей простоте. Сначала вы дробите народ, соединенный кровью и общей историей, на атомные составляющие. А потом, когда он морально болеет, погряз в ненависти и склоках, когда все обвиняют всех, впрыскиваете чужеродные инъекции, разъедающие его духовную составляющую. Иммунитет уже уничтожен, и люди покорно, как бараны, сдают свою страну чужеземцам даже без борьбы.

Как ни странно, намерения у Калерги были самые благородные. Поймите, все происходило в эпоху Гитлера и Муссолини, боровшихся за чистоту рас. И тут появляется человек, который утверждает, что расы должны смешаться, «чтобы не было войны». Гитлер сжигал его книги. Только Калерги не понял, что создал «фашизм наизнанку»: уничтожение коренных народов, смешение наций и создание универсального человека, которым будет руководить «мудрая элита» - бывшая аристократия Старого Света. Но… хотел как лучше, а получилось как всегда. «Мудрая элита» состоялась (в «теории заговора» считается, что семья Ротшильд - главный спонсор тайных правителей земли). В результате большинство европейских монархий сохранили все свои привилегии и состояния. Например, Виндзоры (английский правящий дом) - самые богатые люди на земле. Транснациональные корпорации полностью взяли контроль над мировыми финансами и оплатили массовую миграцию. (А кто же еще? У миллионов мигрантов просто нет денег, чтобы купить билет в Европу.)

Кстати, Калерги одно время восхищался СССР. Считал его образцом единого государственного пространства при сохранении многоязычности населения. Однако и представить себе не мог, какие огромные деньги СССР вкладывал именно в сохранение уникальности народов. Все эти кафедры национальных языков, нацтеатры, ансамбли песни и пляски, киностудии стоили громадных денег! Когда в моем родном Хабаровске люди стояли с талончиками на покупку сливочного масла, в Грузии делали торты из того же масла и грецких орехов. Даже сейчас Россия щедро (пусть и не в советских масштабах) оплачивает сохранение национальных культур. И в этом залог мира.

...Калерги покончил жизнь самоубийством. Так заявила его секретарша. Разочаровался в собственных взглядах? А вот Ангела Меркель очень гордится тем, что награждена его памятной медалью. Она сделала все для создания «нового универсального человека». Который никак не хочет превращаться в европейца. И не станет им никогда...