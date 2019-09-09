Тот, кто придумал Евросоюз, придумал и нашествие «приезжих»

Как говорил товарищ Сталин, у каждой случайности есть имя, фамилия и отчество. Так вот, вторжение мусульман в благословенные страны традиционной Европы тоже не случайность. Автором проекта по изменению «европейского лица» является австрийский граф Рихард Николаус Куденхове-Калерги (родился в Японии, и мама была японкой). Род по отцу очень древний, его предки участвовали в крестовых походах. Рихард вырос в фамильном замке в Австро-Венгрии, получил блестящее и необычайно разностороннее образование (его отец говорил на шестнадцати языках!). Внешне все очень красиво: в 1922 году Рихард Калерги основал Панъевропейский союз (прообраз Евросоюза), членами которого стали Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Зигмунд Фрейд. После аншлюса Австрии бежал в США и вернулся только в 1945-м. Тесно сотрудничал с Черчиллем. Вместе они разрабатывали идею Соединенных Штатов Европы. В 1947 году Калерги основал Европейский парламентский союз.

Это, так сказать, официальная часть. А теперь о главном. По мнению Калерги, человек будущего - это человек без национальных корней и без родины. Продукт скрещивания белой, азиатской и африканской рас. И создать его надо искусственным путем. Некогда ждать. Цель - полная ликвидация наций. Каким образом? Двояким. С одной стороны, поддержка всех сепаратистских этнических движений, которые должны расколоть единые нации на множество вздорных и воюющих друг с другом народов. С другой стороны, поощрение и всяческая поддержка массовой миграции из Африки и Азии. Идея гениальная по своей простоте. Сначала вы дробите народ, соединенный кровью и общей историей, на атомные составляющие. А потом, когда он морально болеет, погряз в ненависти и склоках, когда все обвиняют всех, впрыскиваете чужеродные инъекции, разъедающие его духовную составляющую. Иммунитет уже уничтожен, и люди покорно, как бараны, сдают свою страну чужеземцам даже без борьбы.

Как ни странно, намерения у Калерги были самые благородные. Поймите, все происходило в эпоху Гитлера и Муссолини, боровшихся за чистоту рас. И тут появляется человек, который утверждает, что расы должны смешаться, «чтобы не было войны». Гитлер сжигал его книги. Только Калерги не понял, что создал «фашизм наизнанку»: уничтожение коренных народов, смешение наций и создание универсального человека, которым будет руководить «мудрая элита» - бывшая аристократия Старого Света. Но… хотел как лучше, а получилось как всегда. «Мудрая элита» состоялась (в «теории заговора» считается, что семья Ротшильд - главный спонсор тайных правителей земли). В результате большинство европейских монархий сохранили все свои привилегии и состояния. Например, Виндзоры (английский правящий дом) - самые богатые люди на земле. Транснациональные корпорации полностью взяли контроль над мировыми финансами и оплатили массовую миграцию. (А кто же еще? У миллионов мигрантов просто нет денег, чтобы купить билет в Европу.)

Кстати, Калерги одно время восхищался СССР. Считал его образцом единого государственного пространства при сохранении многоязычности населения. Однако и представить себе не мог, какие огромные деньги СССР вкладывал именно в сохранение уникальности народов. Все эти кафедры национальных языков, нацтеатры, ансамбли песни и пляски, киностудии стоили громадных денег! Когда в моем родном Хабаровске люди стояли с талончиками на покупку сливочного масла, в Грузии делали торты из того же масла и грецких орехов. Даже сейчас Россия щедро (пусть и не в советских масштабах) оплачивает сохранение национальных культур. И в этом залог мира.

...Калерги покончил жизнь самоубийством. Так заявила его секретарша. Разочаровался в собственных взглядах? А вот Ангела Меркель очень гордится тем, что награждена его памятной медалью. Она сделала все для создания «нового универсального человека». Который никак не хочет превращаться в европейца. И не станет им никогда...

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