Мощными бетонными надолбами, словно HOLLYWOOD, возвышалось над округой слово «ЖУКИ».

Пердь была такая же, но Траволт меньше.

Впрочем, артист Епифанцев жил и здесь, местные не жаловались.

Трое айтишников, уж было совсем ухватив жар-птицу за хвост, влетали в военкоматскую облаву и избирали альтернативную службу в Жуках в расчете быстро скосить - как и всегда, тщетном. Чтоб далеко не ходить, авторы перенимали былинные типажи комедии «ДМБ», сделав одного ушлым, как Пуля, другого толстым, как Бомба, а третьего импозантным, как Штык, и нравящимся бабам до полного изнеможения.

Кино о том, как деревня учит городских родину любить, снималось в СССР преимущественно на Украине: недоурбанизм черноземного края рождал искреннюю веру, что неумение коров за титьки мацать есть верный признак второсортности особи. Сатира, высекаемая столкновением укладов, была исключительно односторонней: безрукие москвичи падали в колодец и с мотоцикла в пруд, драпали от гусей, быков и бухих механизаторов и глушили музыкой рыбу, которая вслед крутила пальцем у виска.

Всю эту однообразную прописку в глухой дыре проходил даже Волк в деревенской серии «Ну, погоди!» - что уж говорить о журнале «Ералаш», откуда произросли все трое наших ссыльных героев. Из политкорректных соображений принято было умалчивать, что деревня в получку пьяна в дым, во хмелю дурна да и к тому ж не прочь лезть вдесятером на одного. Притом что городские цветы из продвинутых семей - тоже, скажем прямо, подарок на любителя.

Столкновение спесивого пуделя с замурзанной, в репьях, осоловелой дворнягой, суля сказочные сценарные перспективы, долгое время на экран не допускалось, дабы не разжигать. Теперь же, по мере угасания распрей и перехода к мирным взаимным подкусываниям центра с провинцией, стало можно. Режиссер с самой ходовой в России фамилией Смирнов снял по сценарию Максима Пешкова (Горького то есть?) и Сергея Нотариуса (обе фамилии, как утверждается, подлинные) сериал про альтернативную службу мажоров на чертовых выселках.

Бедолаг устало встретили и приняли в дружную семью местный участковый (артист Лагашкин) и откинувшийся с зоны авторитет (артист Епифанцев). Когда-то Епифанцев с Лагашкиным сообща играли в фильме «Живой» призраков убитых спецназовцев. Ходили невидимками в маскхалатах и с калашами, лаялись меж собой, учили жить и звали к себе на небо. Тем же, если быть до конца честным, заняты и в Жуках - при содействии местного попа в исполнении артиста Бычкова, ставшего эталоном въедливой русскости со времен «Кукушки» и «Особенностей национальной охоты».

Развлечений в Жуках, как и прежде, оказалось немного: вляпаться в коровью лепеху, упасть в колодец и семикратно трахнуть заинтригованную продавщицу удалось уже в первых шести сериях - однако попытка попа поймать сигнал на мобилу с колокольни в грозу уже отдавала здоровой метафизикой и заслуживала всяческих похвал. А не разряда молнии, долбанувшего по человеку-антенне заместо громоотвода. Искомая смычка города с деревней тут была совершенно налицо, пусть и невзирая на совершенную недостижимость окончательного идеала. Все равно водка вылечит, сблизит и помирит всех, а потом обратно рассорит - обещая новый сезон с чистого листа с крайне умеренным введением новых комических лиц, чтоб не разбрасываться. Заявленный в титрах артист Робак еще даже не появился в кадре - а какая, скажите, народная комедия без артиста Робака? Там еще шутить и шутить.

Совместное отмокание местных и городских в бадьях с яблочной падалицей свидетельствует о хорошем знакомстве авторов с аграрной классикой лично товарища Кустурицы. Отсюда и наилучшие ожидания. Голливуд когда-то вдохнул жизнь в сонные мини-городки с четырьмя центрами цивилизации: школой, храмом, салуном и офисом шерифа. Русский мир заменил салун на сельпо и разлил водку по всем четырем равномерно.

Жгите дальше, Смирновы с Горькими. Был у Шукшина рассказ «Выбираю деревню на жительство» - так ваши Жуки вполне себе чумовой вариант.

«ЖУКИ»

2019.

Реж. Константин Смирнов (в эфире на ТНТ)