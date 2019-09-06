"Сделай мне томбланежу". Не стало легендарного исполнителя Юрия Петерсона

Снег кружится, летает, летает... С разницей в тридцать дней ушли из жизни два создателя знаменитого советского хита. 6 августа не стало композитора Сергея Березина, а через месяц, 5 сентября, ушел из жизни исполнитель Юрий Петерсон, "русский Сальваторе Адамо", как называл его в свое время великий Бернес. Именно в исполнении Петерсона песня стала знаменитой. Под нее влюблялись и танцевали первые свои медяки все советские старшеклассницы.

Юрий Петерсон - "Люди встречаются".

Однако было бы совсем неправильным назвать Петерсона исполнителем хита "Снег кружится". Он был не просто легендарным певцом, но - настоящим голосом эпохи семидесятых. Назови любой хит того времени - и это будет хит Петерсона. Он был исполнителем "Последней электрички" , и "Люди встречаются, люди влюбляются, женятся", и "Алешкиной любви" и чего только не...

Худенький мальчик с асимметричным лицом, выпускник рижской консерватории по классу кларнета, он мог одинаково виртуозно играть и на аккордеоне, и на флейте, и на саксофоне. Он родился в Риге, приехал в Москву на свадьбу к другу и остался навсегда. Худсоветы Петерсона не любили и справедливо называли "несоветским исполнителем". Но обойтись без Юры популярные ансамбли советской эпохи уже не могли. За его необычный голос, западную манеру исполнения соперничали лучшие коллективы страны: "Веселые ребята", "Самоцветы", "Пламя"...

Да и вообще музыкальная судьба Петерсона была на удивление удачной. Его не мучали песнями про Ленина и разной советской обязаловкой. Первым его ансамблем были "Веселые ребята", где Петерсон исполнил не только хиты вроде "Алешкиной любви", но и любимые им песни "Битлз". В семидесятом году произошло небывалое: каким-то чудом ансамблю разрешили записать пластинку с двумя песнями ливерпульской четверки: "Obladi oblada" и "Drive My Car". Понятно, что песни исполнялись на русском языке, но наши битломаны сделали все, чтобы музыка звучала один в один, а качество записи было не хуже, чем у "них". Маленькую пластинку распродали пятнадцатимиллионным тиражом и на какое-то время любимым развлечением молодых музыкантов было - ходить в магазины и наблюдать за столпотворением страждущих получить заветный диск.

ВИА Самоцветы "Снежинка".Поет Юрий Петерсон

Родителями Петерсона были музыканты: папа - саксофонист, мама - известная певица. Иногда он брал фамилию мамы, чтобы подписывать авторство своих песен. Например, мало кто знает, что музыка к хиту ансамбля "Ариэль" "Хороша была Танюша" на стихи Есенина - принадлежит Юрию Петерсону, скромно подписавшемуся как "Юрий Мелехов".

Были у него и другие песни, а знаменитый "Снег кружится" с полным правом можно назвать плодом сотворчества композитора Березина и Петерсона. Первоначально музыка, написанная Сергеем Березиным, была в три раза быстрее и никакого речитатива не предполагалось. Юрий Петерсон, который был на тот момент солистом "Пламени", послушал народившийся хит и сказал:

- Сделай мне томбланежу.

Музыкальная судьба Петерсона была на удивление удачной. Его не мучали песнями про Ленина и разной советской обязаловкойФото: Личный архив

Впрочем, сколько песен таким образом было переделано - музыкант даже не считал, лишь вспоминал, что иной раз, в годы работы в "Самоцветах", ребята так преобразовывали песню, что от замысла композитора не оставались только рожки да ножки. Как правило, после таких преобразований хит становился только лучше. Профессионалы сразу угадывали, как довести полуфабрикат до состояния хита.

Однако была "осечка", которую Петерсон не мог забыть до конца жизни. Почему-то никто из музыкантов ансамбля "Самоцветы" не разглядел хита в песне "Мой адрес - Советский Союз".

- Мы думали, это шансон какой-то, нам она совершенно не понравилась, записали левой пяткой, левой пяткой", - признавался Петерсон.

Каково же было удивление группы, когда во время концертов из зала посыпались записки с просьбой исполнить "Мой адрес не дом и не улица".

В девяностых, когда мода на советское закончилось и песни в стиле "Пламени" и "Самоцветов" стали задвигать, Петерсон уехал из России. Он работал музыкантом в итальянском цирке. Вернувшись вместе с вернувшейся ностальгией по советским временам - организовал ансамбль "Пламя -2000". Цифры появились затем, чтобы отличаться от ансамбля "Пламя", который на тот момент уже реанимировал композитор Сергей Березин.

Сохранив свой голос, Петерсон, тем не менее, выступал не так часто: сказывалась болезнь. Однако слушатели никогда не забывали его.

Считалось, что он привнес в советскую песню нотку французского шансона. И это действительно было так, ведь с детства своим кумиром Петерсон считал Шарля Азнавура. Отсюда - и мелодичность, и теплота, и та самая французская "иностранность", за которую бранили худсоветы и боготворили поклонники. Однако музыкант ненавидел слово "шансон", справедливо считая, что слово опошлено и недостойно употребления.

Пламя - Снег кружится (1981) .

"Когда при мне говорят "шансон" - я хватаюсь за пистолет", - шутил он в одном из последних интервью.

Поэтому, когда его спрашивали, в чем "феномен Петерсона", он отвечал:

- В том, чтобы соединить текст и музыку. Сейчас все совершенно забыли о том, что песня, это еще и текст. Слова потеряли значение и стали неважны. А нужно - иначе. Так, как умели Азнавур и Бернес.