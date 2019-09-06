2019-09-06T16:06:34+03:00
Дом. Семья

Новая книга Валентина Гафта и другие фолианты, за которыми стоит пойти на книжную ярмарку

"Комсомолка" выбрала пять самых интересных книг Московской книжной ярмарки
Сергей СЕЛЕДКИН
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Многие читатели уже возвращаются с ярмарки с сумками, набитыми книгамиМногие читатели уже возвращаются с ярмарки с сумками, набитыми книгамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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"Я сегодня не такой, как вчера", - пел один певец. Словно бы про Московскую книжную ярмарку пел. Она сильно переменилась.

Во-первых, потеряла в названии букву "В" и стала не ММКВЯ, а ММКЯ (про эту детективную историю с потерей буквы расскажем позже). Во-вторых, внутри все еще сильнее поменялась. Теперь ярмарку делает другая команда и поэтому, входя в павильон 75 на ВДНХ, вы уже не увидите привычных кварталов, улочек, пробки у входа и вокзальной какофонии, возникающей от перекрикивания спикеров с соседних стендов.

Архитекторы пространства разместили стенды "ЭКСМО" и "АСТ" в глубине выставки, поэтому толпа, обычно собирающаяся возле этих стендов, равномерно растеклась по всему пространству павильона и в нем стало больше кислорода и света. За пределы ярмарки вынесли некнижные товары вроде знакомой тетечки из Словакии, торгующей сливовицей и народных умельцев с бусами, шкатулками из дерева и прочим хендмейдом. Еще что-то сделали с динамиками и куда-то исчез гул.

Что касается основной программы, то она особенно не изменилась, но, на мой взгляд, наиболее интересные активности подготовила "Бомбора". На стенде издательства постоянно происходит что-то любопытное и с угощениями. Например, презентация "некниг" - смешных и модных блокнотиков; увлекательный паблик-ток для жирух, посвященная модной кетокулинарии; выступление известной ютуб-училки Татьяны Гартман по поводу новой книги "Речь как меч" и много чего другого (в субботу, например, блогер-искуствовед Софья Багдасарова представит свой очередной хит-фолиант, посвященный криминалу в искусстве).

Многие читатели уже возвращаются с ярмарки с сумками, набитыми книгами. Тщательно изучив содержимое сумок, мы составили топ: чего интересненького с базара понес народ.

На стенде издательства постоянно происходит что-то любопытное Фото: Михаил ФРОЛОВ

На стенде издательства постоянно происходит что-то любопытноеФото: Михаил ФРОЛОВ

1. Валентин Гафт "Отдушина".

Потрясающе, но несколько дней назад маленькое издательство "Зебра Е" умудрилось выпустить новую книгу Валентина Гафта и ничего никому о ней не рассказать. Ранее в том же издательстве также тихо вышла первая автобиография актрисы и жены Гафта Ольги Остроумовой, книги изданы небольшим тиражом, но купить их еще можно на ярмарке.

2. Маркус Зуссак "Глиняный мост"

Книгу читатели ждали 13 лет, с момента появления нашумевшего "Книжного вора", и в итоге молодой австралийский писатель доказал, что он - автор не одной книги. В ряде стран "Глиняный мост" был назван главной книгой 2018 года, а по силе эмоционального воздействия приравнивают к "Книжному вору". Перед нами большой эпический роман со множеством пластов. Главная история - про развалившееся семейство, соединить которое по силам одному из брату, чье имя, Клей, переводится как "глина". - Тот кто не привык читать сложную историю - будет плыть по волне увлекательного сюжета. Вдумчивый читатель будет нарезать смыслы, как масло, - говорит про роман редактор "Эксмо" Юлия Раутборт.

Важно отметить, что качество перевода - высокое. "Глиняный мост" переводил Николай Мезин, работавший в свое время и над "Книжным вором".

3. Люсинда Райли "Семь сестер"

Сентиментальный роман хорошего качества редактор отдела зарубежной прозы "Эксмо" Юлия Раутборт почему-то особенно рекомендовала читателям "КП". Ирландка Люсинда Райли - ужасно популярный за рубежом автор, где ее книги перевалили за пятнадцатимиллионный тираж.

Жил-был один богатый мужчина, он много путешествовал и из каждой страны, где бывал - привозил по дочери. Большая семья жила Женеве, не зная горя, но мужчина умер и в наследство каждой дочери оставил послание с координатами, откуда родом каждая. Райли написала уже пять книг и каждая - это увлекательная история обретения себя каждой девушкой. Пока в "Эксмо" вышла история первой дочери, Майи, автора любовных романов и переводчика. Она отправляется в Рио чтобы узнать все о своем рождении.

- Эта книга для отдыха, она читается легко и приятно. Например, в нашем издательстве все, кто читал первые несколько страниц - приходили за следующими. Потому что брали по обязанности, а потом увлекались и не могли оторваться, - рассказывает редактор.

Кстати, интрига цикла в том, что дочерей у богача было шесть, а цикл называется "Семь сестер".

4. Александр Дергунов "Элемент 68".

Роман русского канадца Дергунова заслужил рекомендацию от известного прозаика Ольги Славниковой. Несколько лет Славникова преподает на курсах CWS и итогом работы стали первые книги учеников. Основная интрига "Элемента 68" завязана на якобы сделанном в России изобретении, которое дает возможность окислять целые нефтяные бассейны.

Действие романа происходит в России и в Канаде, но одним из самых любопытных элементов "Элемента" стала любовная линия.

- Фактически, Дергунов написал мужской любовный роман, - говорит Славникова.

5. Мишель Обама “Becoming. Моя история”

Помните притчу, про то, как Барак Обама заправлялся на заправке, а Мишель узнала в заправщике всего бывшего ухажера. "Так что если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас была женой заправщика"? - спросил Барак.

И Мишель ответила: "Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом".

Издательство "Бомбора" припасло к ярмарке мемуары Мишель Обамы. В них бывшая первая леди США делится сокровенностями счастливого брака и приводит приватные беседы с супругом, во время которых Барак сообщает о намерении баллотироваться на пост президента страны. Книга написана легко, с известной долей юмора. Из нее, кстати, вы и узнаете, имели ли место события притчи или это универсальная история про всех жен всех американских президентов.

Мы продолжим писать об интересных книгах ярмарки. Следите за обновлениями на сайте КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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