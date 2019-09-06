Рязанская сирота, нашедшая родителей через 20 лет, пять лет не может получить квартиру от государства

История 24-летней Юлии Гориной из Рязани, которая спустя 20 лет разлуки нашла родных маму и папу в Белоруссии, потрясла всю страну. Напомним, девочку похитили в белорусской электричке, а спустя три недели как котенка выбросили на перроне вокзала Рязань-2. Сначала Юля попала в социальный центр, а спустя три недели малышку взяли под опеку приемные родители.

При этом все это время за Юлей оставался статус сироты.

История 24-летней Юлии Гориной из Рязани, которая спустя 20 лет разлуки нашла родных маму и папу в Белоруссии, потрясла всю странуФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Когда мы взяли Юлю специально решили оформить именно опекунскую семью. У нас на тот момент уже было двое детей и мы надеясь на помощь государства. Рассчитывали, что у нее будут льготы при поступлении в вуз, а еще она должна была получить собственное жилье, - рассказала «Комсомолке» Ирина Алпатова, приемная мама Юли.

Но сиротские льготы так и остались на бумаге. Когда Юле исполнилось 17, ей должны были выдать однокомнатную квартиру.

- Вместо квартиры меня просто поставили на очередь. До сих пор жду. Я уже и в суд обращалась, выиграла, но у администрации один ответ: ждите, - пожаловалась «Комсомолке» Юлия Горина.

Но сиротские льготы так и остались на бумагеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

За время ожидания квартиры девушка сама стала мамой сейчас вместе с пятилетней дочкой они ютятся по чужим углам. Тем временем родные родители Юли уже пригласили ее жить в Белоруссию. В одной из деревень в Минском районе у семьи большой дом и хозяйство.

- Я пока не готова в переезду, но как жизнь сложится дальше, не знаю, - развела руками Юля.

Напомним, минская милиция искала пропавшую девочку 20 лет. Гораздо эффективнее оказался жених Юли. Ему на поиски родных невесты потребовалось всего 15 минут. Причем сделал он это не выходя из дома. На поисковых сайтах парень "нагуглил" ориентировку 20-летней давности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729666" frameborder="0"></iframe> Через 20 лет нашлась в России и вернулась к родителям: в 4 годика Юля потерялась в электричке Минск - Осиповичи.

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