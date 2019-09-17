Геморрой + хронический запор: в поисках выхода

Хронический запор часто провоцирует возникновение и обострение геморроя. Долгие «посиделки» в туалете могут стать причиной застоя крови в прямой кишке. Усилия при дефекации, которые вынужден прилагать человек, страдающий запором, вызывают еще большее напряжение стенок сосудов в области ануса и могут вызвать воспаление. Точно так же обострение геморроя запросто может привести к задержке стула. Человек испытывает элементарный страх перед походом в туалет «по-большому» и откладывает посещение «на потом». Чем дольше это продолжается, тем тверже кал и тем труднее в конечном счете будет опорожниться. Твердый кал травмирует кишечник и еще больше усиливает воспаление геморроидальных узлов – получается замкнутый круг, из которого сложно найти выход.

Где выход?

При лечении геморроя на первых двух стадиях используют венотоники и ректальные свечи, помогающие купировать боль и уменьшать воспаление. На последних стадиях помогает только операция, но от хронического запора она не избавит. И если не наладить нормальную работу кишечника и регулярный стул, проблема будет возвращаться вновь и вновь, и решать ее с каждым разом будет все сложнее. Для этого необходим препарат, который не усугубляет симптомы геморроя и помогает мягко и комфортно очистить кишечник.

Природа лечит

При лечении как хронических запоров, так и геморроя, прекрасно зарекомендовали себя растительные средства, содержащие растворимые пищевые волокна. В отличие от грубой клетчатки, которая раздражает стенки кишечника, вызывает спазмы и вздутие живота, растворимые волокна действуют мягко, без боли, спазмов и вздутия. Они увеличивают в объеме и размягчают каловые массы, стимулируя стенки кишечника и облегчая процесс дефекации. Активно впитывая влагу, волокна превращаются в слизистый гель, который защищает стенки кишечника от раздражения, снимает боль и уменьшает воспаление .

Именно такие гидрофильные волокна содержатся в составе лекарства Фибралакс Эвалар . Образовавшийся гель работает как своеобразная смазка и помогает размягчить каловые массы, способствуя комфортному освобождению кишечника.

В отличие от обычных слабительных, Фибралакс не просто помогает разово решить проблему запора - он восстанавливает нормальную работу толстого кишечника, запуская механизм естественного освобождения.

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