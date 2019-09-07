Крестный отец глубоководных «Миров» строит супер-батискаф для Китая

5 сентября свой 81-й день рождения отметил Герой России, крестный отец знаменитых глубоководных аппаратов «Мир» Анатолий Михайлович Сагалевич. А в августе этого года 40 лет исполнилось со дня основания Лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанографии, которой он руководит до сих пор. На счету команды Сагалевича десятки уникальных экспедиций. Они по заказу режиссера Джеймса Кэмерона снимали затонувший «Титаник» и эти кадры вошли в фильм, который потряс весь мир. Обследовали место аварии атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». Разыскали на дне японскую субмарину с грузом золота на борту и сняли кино о немецком линкоре «Бисмарк»…

За державу обидно

- К сожалению, все это в прошлом, - говорит Анатолий Сагалевич. - В свое время, когда мы только начинали, Штаты считали себя лидерами в такой престижной отрасли, как глубоководные исследования. Но мы их обошли, американцам пришлось снять шляпу и Центр развития технологий США официально признал, что «Миры» являются лучшими аппаратами, которые когда-либо создавало человечество. Сейчас наше дело остановилось. Последний раз «Миры» погружались на глубину в 2011 году. После этого они оказались не востребованы.

- Вы 10 лет работали с Джеймсом Кэмероном, погружались на дно Байкала с Владимиром Путиным. После этого вы двери чиновничьих кабинетов должны ногой открывать… И вдруг - никому не нужны?

- Нет, во всем мире наш опыт востребован. Меня до сих приглашают на научные конференции, я работаю с китайцами, помогаю им строить глубоководный аппарат 11-тысячник (для сравнения «Миры» способны погружаться только на глубину 6500 метров). Думаю, года через два мы с китайцами погрузимся в Бездну Челленджера, это самая глубокая точка планеты - 10 994 метров ниже уровня моря. Но мне за державу обидно. Недавно был на одном академическом собрании и мне высокопоставленный военный говорит: «А почему вы в Китае строите, а не у нас?» А я отвечаю: «Так это я должен у вас спросить: почему в Китае мой опыт востребован, а дома - нет?!»

Анатолий Сагалевич со своим «Миром» участвовал даже в фильме «Титаник»: затонувший лайнер снимали именно с российских глубоководных аппаратовФото: кадр из фильма

Чтобы восстановить «Миры» надо 10 миллионов долларов

- «Мирам» уже исполнилось 30 лет. Какая судьба их ожидает?

- Эпоха «Миров» закончилась. Один из аппаратов стоит в Музее мирового океана в Калининграде. Мы его туда передали на временное хранение. Второй аппарат стоит в ангаре в Калининграде. Это было сделано после экспедиции, когда мы с Чилингаровым установили на Северном полюсе флаг России. А затем нам приказали спускать аппараты на берег потому что нет финансирования для «Академика Мстислава Келдыше» - судна-носителя «Миров». Тогда я сумел договорится об организации экспедиции на Байкал. И мы три года там отработали. Вы спросите, что мы делали на озере, если аппараты были созданы для работы в океане? Да мы работали на Байкале просто потому что у нас отобрали судно. «Келдыша» сдали во фрахт, чтобы деньги зарабатывать. Хотели сделать из него туристический корабль. Но ничего не вышло - конструкция «Келдыша» не отвечает требованиям, которые предъявляются судам такого типа. В результате наше судно-носитель стоит все это время у причала, может быть, раз в год на 1 месяц выходит в северные моря. А значит будущего у «Миров» нет. Потому что летать они еще не научились.

- Неужели для «Миров» нет работы? Разве в океане все уже изучили?

- Вопросы не ко мне. У нас давно разработана программа кругосветного плавания на «Келдыше» с использованием «Миров». Я разговаривал со многими людьми из списка «Форбс», включая Романа Абрамовича. Но никто не внял. Слава богу, что в свое время я 20 лет имел полную свободу действий, работал не с нашими организациями, а с иностранцами. И мы жили за счет этих денег, пахали по всему миру и гремели на весь мир. И люди до сих пор от «Миров» ждут чего-то особенного. На всех конференциях спрашивают: ну, что у вас нового. А я стыдливо глаза отвожу. Вот ко мне французы едут. Они хотят на «Мирах погружаться и делать фильм.

- Куда погружаться?

- А куда мы скажем. Им все равно. Но мы не можем на «Мирах» погружаться! Они не в строю. Сейчас для восстановления комплекса нужны большие деньги порядка 10-12 миллионов долларов! Во-первых, «Миры» сейчас стоят без аккумуляторов, их нужно менять. Во-вторых, нужно менять навесное оборудование - за 30 лет мир шагнул вперед, а мы остались на том же уровне. На «Келдыше» нужно ставить новые краны и гидравлическую систему. Ну, и самое главное - люди! Некому работать: мне 81 год, а следующему за мной по возрасту 73. В этом возрасте люди уже на погост собираются, а не глубоководными исследованиями занимаются. Это дело молодых!

Последний раз «Миры» погружались на глубину в 2011 году. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

- А где же молодые?

- Молодежи нужна зарплата. А у нас те из молодых, кто еще не разбежался, получают 12-15 тысяч. Кто за такие деньги будет работать?

Кому мы отдали пальму лидерства

- Получается, сейчас лидерами в области глубоководных исследований станут китайцы?

- Американцы могут поспорить с этим утверждением. Недавно американский исследователь Виктор Весково на аппарате «Тритон» обошел 5 самых глубоких точек всех пяти океанов. В лидерах тот, у кого есть голова и деньги.

- А для чего это китайцам нужно?

- Китайцы организовали единственный в мире научный центр по изучению ультраабессаль - так называются районы океана, которые лежат глубже 6 тысяч метров. Это глубоководные желобы и впадины, они занимают всего 2 процента площади океана, но изучены очень мало. Для исследования этого подводного мира китайцы строят целый комплекс, который называется движущаяся лаборатория. Там будет все: роботы, телеуправляемые аппараты, пробоотборники, зонды, донные станции... И обитаемый аппарат, рассчитанный на глубину 11 километров, это лишь одно из звеньев этого научно-исследовательский супер глубоководного комплекса.

- А у нас на смену «Мирам», что-то планируется?

- По-моему, нет. Но «Миры» могли бы работать еще 50 лет. Специалисты знают, что они, как были лучшими в мире, так и остаются. Кстати, во всех странах аппараты которые были созданы одновременно с «Мирами» - и «Наутиль» во Франции и «Шинкаи» в Японии - они работают. Им присвоен статус государственного достояния. Это уникальные творения.

Стоит ли целовать девушек по телевизору?

- Заменить человека в глубоководном аппарате роботами - это реально?

- Я как-то делал доклад на конференции в Сан-Диего. И меня один молодой человек спросил: если бы у вас был обитаемый аппарат и автономный беспилотник, что бы вы предпочли? Я начал объяснять, что все зависимости от ситуации. Но практически все открытия, сделаные в океанологии за последние годы, совершены с помощью обитаемых аппаратов. Почему? Потому что там есть одна интересная составляющая. Это человек! А мой хороший знакомый, заведующий отделом науки военно-морского флота США Джон Кравен решил дополнить ответ. И спросил: «Молодой человек, а вы как бы предпочли целовать свою девушку - через телевизор или в живую?» Все, кто был в зале, легли со смеху.

- Какой-то не праздничный разговор у нас получается...

- А я не грущу. Мы как-то беседовали с известным американским исследователем Робертом Баллардом (тот самый, который нашел «Титаник») и он мне сказал: Толя оглянись назад, посмотри сколько сделано! Никто в мире подобного спектра исследований и технических работ никогда и близко не выполнял. Вот меня за рубежом спрашивают иногда: а флаг России, который вы поставили на Северном полюсе - он до сих пор стоит? А я отвечаю: а вы сходите посмотрите. Он стоит на глубине 4300 метров под 2-метровым слоем льда на поверхности. Я свое дело сделал. Пусть другие попробуют превзойти.