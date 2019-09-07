Директор школы собрал с родителей учеников 208 миллионов рублей

На всю страну об этой истории рассказали в 2011 году. Следователи сообщили, что из попечительского фонда столичной школы № 1317 за пару лет утекло около 200 миллионов рублей. Денежки вывели на банковскую карту директора Константина Петрова, а затем еще на несколько карт его родных и приближенных, но в итоге все миллионы оказались у Петрова. Пикантности добавляла прекрасная деталь: на выведенные деньги школьный директор отгрохал себе шикарный особняк в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Три этажа, модные башенки а-ля средневековый замок, фонтаны на территории и крытый бассейн, расписанный по потолку и стенам фресками под Микеланджело.

Главный вопрос: как можно из государственной школы свистнуть такие деньжищи? Солидные суммы вносили богатые родители учеников. Все были уверены, что это на развитие школы. А оказалось, все утекало мимо кассы...

Еще на заре расследования директор Петров сбежал. Его объявили в федеральный розыск, а поймали спустя семь лет, в 2018-м, на квартире у мамы.

«БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО ЧАСТНАЯ ГИМНАЗИЯ»

Тут нужно вернуться к личности Константина Петрова, которого многие знающие его люди безо всякой иронии называют гениальным менеджером.

В школу № 1317 он пришел директором в 2003-м. Было Петрову всего-то 24 года. Как вчерашний студент получил такое место? По слухам, протекцию ему могла составить мама-чиновница.

На стройку особняка Петров вывозил разнорабочих, сидевших на зарплате в его школе.

Школа престижная, с углубленным изучением английского языка. Новый директор взялся за дело засучив рукава. Его главный талант был в том, что он умел мастерски договариваться. Начал собирать хороших педагогов. За счет города улучшал материально-техническую базу. Ученики стабильно занимали высокие места на городских олимпиадах.

В 2006 году Петров получает премию «Менеджер года» в сфере образования. В 2007-м - звание почетного работника образования (приказом Юрия Лужкова).

Устроить свое чадо в эту школу стремились очень многие обеспеченные папы и мамы. Видимо, в какой-то момент молодой амбициозный директор понял, что на этом деле можно неплохо заработать.

Педагоги, с которыми работал Петров, рассказывали, что он начал по-настоящему перестраивать систему на финансовые рельсы году в 2009-м. Для этого создал попечительский фонд, в который родителям было предложено вносить некие суммы.

В холле третьего этажа стол из муранского стекла,кресла из позолоченных шкур леопарда.

- Людям объясняли, что деньги идут на развитие школы, - рассказывают в следствии. - И они действительно видели результат: в школе № 1317 чуть ли не у первой в Москве появились электронные доски (десять лет назад это была настоящая революция), проекторы и прочие технические новшества для учебных занятий. Прекрасный ремонт, всегда чисто, хорошие педагоги. Многие родители вообще были уверены, что их дети учатся в частной гимназии, а на самом деле школа - ГБОУ, государственное бюджетное образовательное учреждение.

А родители за каждого ребенка вносили в попечительский фонд ежемесячно по 10 - 12 тысяч рублей. Хотя школа официально - бесплатная. Но основные деньги делались на новеньких, в основном поступающих в первые классы. Сумму вступительного взноса Петров в разговоре с родителями писал на салфетке, предварительно оценивая на глазок платежеспособность собеседника. Одному папе он вывел на бумажке единицу с шестью нулями. Миллион! И тот заплатил. Другие в среднем вносили от 150 до 300 тысяч. И это в начале 2010-х. Когда доллар стоил меньше 30 рублей.

На выведенные деньги школьный директор отгрохал себе шикарный особняк в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

ОТ ПОЛИЦИИ СПРЯТАЛСЯ В ШКАФ

На самом деле, как установлено следствием, внешнее благополучие школы № 1317 держалось вовсе не на родительских взносах, а на умелой работе с городскими проектами и программами. Совершенно официально в бюджет учебного заведения каждый месяц поступало около 700 тысяч рублей. А вот деньги из попечительского фонда были уже личной вотчиной руководства школы.

- По документам официальная зарплата Константина Петрова превышала 206 тысяч рублей, - рассказали «КП» в следствии. - У педагогов тоже были приличные зарплаты. Например, учитель английского - 119 тысяч в месяц. Но это по бумагам. По факту педагоги расписывались за такие суммы, но больше половины возвращали наличными директору.

В попечительский фонд за несколько лет было внесено 208 миллионов рублей. Почти вся сумма благополучно испарилась. Крупные суммы списывались под самыми разными предлогами. Рассказывают, что на одни только канцтовары по липовым документам списывались сотни тысяч рублей.

Во дворце Петрова было с десяток спален.

Петров в какой-то момент явно зарвался. Сначала купил себе новую модель «Ауди», потом взял сверхдорогую «шестерку» BMW. Потом трудоустроенных в школе работяг начали вывозить на стройку особняка на участке, который директор школы прикупил по случаю под Наро-Фоминском. Потом появилась квартира на Никулинской улице. В общем, текущие рекой деньги директор старательно вкладывал в недвижимое и движимое имущество.

Суммы вступительных взносов постепенно росли. И однажды кто-то из родителей пожаловался на Петрова в прокуратуру. Началась проверка.

А Константина Петрова отпустили под подписку о невыезде. И он благополучно смылся. Искали беглого директора почти семь лет. А поймали почти случайно. Судя по всему, будучи в розыске, Петров спокойно продолжал жить в Москве. Однажды заехал в гости к маме. В полицию позвонила сознательная консьержка. Говорят, когда в квартиру нагрянули люди в форме, Петров снова попытался скрыться, спрятавшись от них в шкаф...

Во дворе особняка били 25-метровые фонтаны стоимостью 4 миллиона рублей.

ЧЕТЫРЕ ГОДА - ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ?

Почти год следствия. Потом разбор дела в суде. Обвинение Петрову предъявили по трем статьям - «получение взятки в крупном размере», «мошенничество», «превышение должностных полномочий». Но уже в суде было принято решение вернуть материалы по взяткам в прокуратуру - в них нашли нарушения. Будет доследование.

- Заявления о том, что Петров получил взятки, написали всего пять человек, остальные от своих претензий отказались, - говорит источник в следствии.

Константина Петрова поймали, когда он, объявленный в розыск, спокойно приехал в гости к маме. Фото: Оперативная съемка

За мошенничество экс-директору школы светило 6 лет, за превышение - до 4. Свою вину Петров не признал. Никулинский суд дал Константину Петрову 4 года колонии.

Юристы объясняют, что пока будет продолжаться расследование по взяткам, бывшего директора, скорее всего, успеют этапировать в колонию. А уж когда дело все-таки дойдет до суда, его снова вернут в Москву, в СИЗО. Если вина Петрова будет доказана, к уже назначенному сроку добавят еще несколько лет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Загородный дворец уйдет с молотка?

- Суд продлил арест, наложенный на имущество Константина Петрова, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина. - Арест на банковские счета (сколько там денег, не раскрывается. - Авт.) - на два месяца, на земельные участки и недвижимость - до окончания разбирательств по статье «взятка».

- Если директора в итоге осудят за взятки, его имущество будет обращено в доход государства, - объясняет адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - Вероятно, в текущей ситуации родители, дававшие деньги, будут признаны потерпевшими. Они могут подать гражданские иски.

В таком случае тот самый особняк, построенный на деньги пап и мам из школы № 1317, может быть выставлен на торги и продан, чтобы вернуть деньги потерпевшим.