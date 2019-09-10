"Изменила с его другом": Андрей Разин раскрыл главную тайну Белоусова и Ветлицкой

Его «Ночное такси» и «Девочка моя синеглазая» в конце восьмидесятых-начале девяностых знала наизусть вся страна, а поклонницы выламывали двери в гримерку, лишь бы только прикоснутся к кумиру. По задумке продюсеров, Женя Белоусов должен был стать «русским Майклом Джексоном» - таким же популярным, только более романтичным. И на какое время это удалось. Но были в жизни артиста и сложные времена. Как главный романтик страны отказался пробиваться на ТВ через постель и из-за кого плакал единственный раз в жизни, «Комсомолке» рассказал его близкий друг, продюсер Андрей Разин.

СБЕЖАЛ ОТ АЛИБАСОВА, ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕВАТЬСЯ

Именно Разин привел на сцену будущую звезду — в те годы, еще до создания «Ласкового мая», он работал режиссером в рок-группе «Интеграл» Бари Алибасова.

- Я случайно нашел Женю в Курске, когда он выступал в привокзальном ресторане, - рассказывает Разин. - Это был 1983 год, «Интеграл» вовсю колесил по стране, собирал стадионы. Я пришел к Алибасову и говорю: «Ты же гитариста ищешь, есть один шикарный парень, он тебе позвонит». Через пару дней Женю взяли. Сначала он был просто на побегушках, а потом сделали его солистом.

Певец, продюсер Андрей РазинФото: Олег ЗОЛОТО

В рок-команде молодой Белоусов вскоре стал играть роль первой скрипки. Креативщик Алибасов впервые в стране стал печатать афиши на западный манер: «Женя Белоусов и группа «Интеграл». Но их сотрудничество длилось всего три года. Когда Женя прибился к поэтессе Любови Воропаевой и композитору Виктору Дорохину, ставшими его продюсерами и сценическими родителями, Алибасов от злости кусал локти.

- Это я уговорил Женю заняться сольной карьерой, - продолжает продюсер «Ласкового мая». - Видел, что с Бари ему трудно работать. Во-первых, из рока Алибасов постепенно ушел в попсу. А еще заставлял музыкантов сниматься в фотосессиях голышом. Белоусов отказался это делать. Дальше — больше. Чтобы «Интеграл» попал на телевидение, Алибасов вечно сводил Белоусова с какими-то влиятельными дамами бальзаковского возраста. Им-то хотелось одного — молодого тела, а Женю это возмущало. В какой-то момент он вскипел: «Все, хватит!» и ушел в одиночное плавание. Именно тогда Белоусов и выстрелил по-настоящему.

Женя Белоусов - "Девчонка Девчоночка".

УСПЕТЬ ЗА 10 ДНЕЙ

Личная жизнь артиста всегда была бурной — он не скрывал, что на гастролях все его ужины с поклонницами плавно перетекали в завтраки. При этом в родном Курске артиста терпеливо ждала гражданская жена, школьная любовь Елена Худик. Именно она родила Белоусову первого ребенка, дочь Кристину. И вскоре Женя решил жениться. Правда, совсем на другой женщине — певице Наталье Ветлицкой. Их расписали 31 декабря 1988 года, а уже 10 января пара подала на развод.

Этот молниеносный и драматичный союз до сих пор окутан тайной. Сама Ветлицкая не дала ни одного интервью о Белоусове, лишь однажды обмолвилась вскользь — мол, их брак был фиктивным. Но это не так.

- В тот день Женя собирался на гастроли - поехал в аэропорт, а рейс задержали, - вспоминает Андрей Разин. - И вот возвращается он домой, открывает дверь своими ключами, а Наташа в постели с другим. Да с кем - с его товарищем, коллегой! Даже не спрашивайте, кто он такой, не могу рассказать, не-мо-гу. Потому что он и сейчас один из самых известных рок-музыкантов. Он мне тогда позвонил: «Ты знаешь, Женя тебе рассказал?». И попросил держать это в секрете — человек женатый, и эта случайная интрижка могла сильно ему навредить. Знаю только, что с Ветлицкой у них больше ничего не было.

Семья Ветлицкой и Белоусова поразительно скоро распалась. Фото: belousov.sitecity.ru

Певец тогда поступил благородно: не стал устраивать разборки, взял вещи — был таков. Поселился в коммуналке на Арбате, куда его пустил пожить Разин.

- Хотя мог бы устроить скандал, как ее первый муж, музыкант Паша Смеян. Он при мне приревновал ее к Сергею Минаеву и вышвырнул из номера гостиницы вместе с вещами, оставив без денег и работы, - продолжает Андрей Разин. - Я тогда пожалел Наташу и взял к себе в «Мираж» костюмершей, гладить и стирать вещи Натальи Гулькиной и Светы Разиной. А потом они разом ушли со скандалом, и мне ничего не оставалось, как двух костюмерш - Ветлицкую и Таню Овсиенко - вывести на сцену. Прямо перед концертом я им скомандовал: «Так, девчата, переодевайтесь и вперед. Песни помните? - Помним. Споёте? - Споём». Все, с этого дня они стали солистками.

Ветлицкая — единственная женщина, из-за которой Белоусов по-настоящему плакалФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, Ветлицкая — единственная женщина, из-за которой Белоусов по-настоящему плакал. «Такого предательства я не ожидал», - признавался певец.

- Поэтому, когда я как-то встретил в аэропорту Диму Маликова, провожающего Ветлицкую, я вокруг него полчаса ходил, уговаривал, чтобы только он на ней не женился. Уверял, что это будет крах. И мои уговоры подействовали, - уверен продюсер. - Не Женю, так хоть Диму от нее спас...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/403482" frameborder="0"></iframe> Женя Белоусов "Девочка моя синеглазая".В начале 90-х хиты красавчика Жени Белоусова вскружили головы многим подросткам. А уж нетленку "Девочка моя синеглазая" пели во всех дворах.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Певца убила «бомба замедленного действия»

В конце марта 1997 года Белоусов попал в институт Склифосовского с приступом острого панкреатита, и уже в больнице у артиста случился инсульт. Более месяца он провел в коме, но врачи оказались бессильны: в ночь на 2 июня 32-летний певец скончался. Всему виной стала детская травма: в 10 лет Женю сбила машина, от удара развилась аневризма головного мозга. Из-за этого он много лет страдал от головных болей, приступов эпилепсии и потери сознания.

- Впервые я столкнулся с этим на гастролях в Ульяновске в 1984 году, когда Женя в ванной упал в обморок, - рассказывает Разин. - Мы жили в одном номере, тогда всех музыкантов селили по двое. Он рухнул и секунд 30 был в отключке, а когда очнулся, лишь отмахнулся. Уже потом его мама призналась: «У Жени аневризма — это что-то вроде опухоли. По каким только врачам его не возили, сказали, оперировать нельзя. Сколько проживет — столько проживет». Фактически это была бомба замедленного действия.

КСТАТИ

Как живут наследники артиста

Кристине от брака с Еленой Худик (Белоусов все-таки отвел под венец мать своей дочери) сейчас 32 года. Она человек непубличный, с прессой не общается. Известно, что девушка дипломированный психолог, была моделью, последние годы работала переводчиком в крупной компании. Судя по соцсетям, увлекается конным спортом, йогой и частно путешествует. От отца ей досталась квартира в Москве.

Кристине сейчас 32 года. Фото: instagram.com/cristina_bel

А вот внебрачный сын Роман, которого родила «гастрольная жена» - клавишница Оксана Шидловская, от Белоусова получил лишь красную куртку, в которой его папа снялся в нескольких клипах. Сейчас парню 27 лет, живет в Долгопрудном. «Вышку» он и не получил — бросил авиационный институт через год учебы. Занимался тюнингом мотоциклов, работал сварщиком. Сейчас — сотрудник клуба экстремального отдыха. И хотя парень далек от шоу-бизнеса, все вопросы по интервью просит согласовывать с личным менеджером.

Внебрачный сын Роман. Фото: youtube.com

ВОПРОС-РЕБРОМ

Какая из двух вдов - настоящая?

Последние годы жизни Белоусов провел с красавицей-моделью Леной Савиной, которая была на 11 лет моложе артиста. Брак они не регистрировали, но Женя везде представлял Лену своей женой, а она после его смерти взяла псевдоним Белоусова и стала штурмовать шоу-бизнес. Самая известная ее песня - «Часики с секретом». Женщина и сегодня называет себя вдовой певца, хотя на самом деле ей является другая Лена — Худик. С ней артист не только дошел до ЗАГСа, но и венчался в церкви. А вот до официального развода не дошло: как утверждает экс-продюсер певца Любовь Воропаева, пара просто рассталась, не заморачиваясь оформлением документов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/496697" frameborder="0"></iframe> Женя Белоусов: лучшие хиты.Знаменитому шлягеру "Девочка моя синеглазая" исполняется четверть векаЕкатерина ГУБАЙДУЛЛИНА

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