Александр Моор: «Тюменская область составляет основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири»

17-19 сентября в Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум, где крупнейшие отечественные и зарубежные эксперты обсудят будущее топливно-энергетического комплекса России. Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в Москве отметил, что внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства и цифровизация - ключевые задачи, которые стоят сегодня перед отечественной нефтегазовой отраслью.

100 БАЛЛОВ ПО ХИМИИ

«Тюменская область вместе с северными автономными округами составляет основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, - напомнил губернатор. - Исторически так сложилось, что во второй половине ХХ века промышленное освоение северных просторов шло через Тюмень. И если Ямал - газовое сердце России, а Югра - основной регион добычи нефти, то Тюменская область всегда была и сегодня остается базой для размещения научных центров и предприятий, ориентированных на производство продукции для нефтегазовой отрасли».

Сегодня в Тюмени размещаются научно-исследовательские подразделения практически всех ведущих нефтегазовых компаний страны - «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, СИБУР. Свои производства и учебно-образовательные центры давно создали в Тюмени «Шлюмберже», «Бейкер Хьюз», «Бентек» и другие крупные международные компании.

Причем, у Тюменской области имеются ерьезные перспективы дальнейшего развития в качестве научного, образовательного, промышленного и сервисного центра Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Предприятия нефте- и газохимии вкладывают немалые деньги в развитие образования. Как отметил член правления - управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов, самых талантливых молодых людей и девушек поддерживают начиная со школы. А если есть внимание от производственников, то и молодежь проявляет все больше рвения в учебе. Как сообщил губернатор Тюменской области, в этом году несколько выпускников школ региона получили на ЕГЭ по химии 100 баллов.

УПОР НА ЭКОНОМИКУ

Тюменский нефтегазовый форум в этом году пройдет в десятый раз. Это ежегодное отраслевое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Гости форума осудят будущее топливно-энергетического комплекса, возможные сценарии развития нефтегазовых регионов при снижении спроса на углеводороды, стратегии развития нефтегазовых компаний и государственного регулирования в условиях трансформации нефтяной и газовой отраслей.

«Для нас всегда было главным эффектом проведения такого форума не количество заключенных в день контрактов, а длинный шлейф, эффект который получала наша промышленность, - уточнил Александр Моор. - Цифры сами за себя говорят. Если по итогам 2017 года объем закупленной продукции у тюменских машиностроителей был порядка 57 млрд рублей, в 2018 году - уже 90 млрд рублей, и по итогам первого полугодии 2019 года - 57 млрд рублей».

По словам губернатора, это логичный итог большой работы тюменских властей и машиностроителей, которым удалось заменить на отечественном рынке немалую часть импортной продукции.

«Для нас очень важным результатом этого форума является увеличение объемов заказов для наших местных предприятий, - пояснил глава региона. - Надеемся, что проведение десятого форума, проведение новой формы взаимодействия с заказчиками, позволит в 2019 году превысить объемы 2018 года и создать хорошую основу для развития промышленности Тюменской области».

В рамках ТНФ-2019 будет внедрен новый формат мероприятий - технологические дни. В рамках нового формата участники могут представить экспертному совету из представителей крупнейших нефтегазодобывающих компаний-заказчиков свои проекты, разработки и технологии, получить обратную связь и наладить деловые связи и контакты.

«Наше участие в форуме носит абсолютно прикладной, прагматичный характер. Мы встречаемся с коллегами, ведем дискуссии, обмениваемся опытом. В этом году ключевой темой пленарной сессии станет цифровизация нефтегазовой отрасли. Мы сделали серьезные шаги в этой сфере. Нам есть, чем поделиться и хочется получить обратную связь», - отметил Алексей Козлов, напомнив, что компания СИБУР завершает в Тюменской области крупнейший инвестиционный проект по строительству предприятия «ЗапСибНефтехим».