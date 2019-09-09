Выставка «Улица Дальнего Востока», организованная Фондом Росконгресс и аппаратом полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, – одно из ярких мероприятий культурной программы Восточного экономического форума, традиционно является площадкой для привлечения инвесторов и обсуждения проектов. По предварительным подсчетам, ее посетителями стали 48 тысяч человек, причем более 40 тысяч побывали на ней за последние два дня.

Как пояснили в Фонде Росконгресс, 7 сентября выставку посетили 10 тысяч жителей и гостей Владивостока, в том числе 3 тысячи человек из таких социальных категорий, как многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций. 8 сентября, когда выставка стала открытой для всех желающих, ее гостями стали более 31-й тысячи человек.

«Традиционно все регионы представили свои композиции на „Улице Дальнего Востока“. Хочу отметить, что как выставка возможностей регионов она сделала еще один шаг вперед. Для регионов это уникальная возможность. Сложно представить, где еще можно презентовать регион на площадке с таким количеством стран, гостей, руководителей компаний. Ни у одного региона таких возможностей нет на Дальнем Востоке и, пожалуй, в России тоже, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это важно, интересно»,- рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев.

За два дня «Улицу Дальнего Востока» посетило 40 тысяч человек

Гости выставки могли познакомиться с уникальными особенностями, экономическим потенциалом, туристическими возможностями и культурными традициями Дальнего Востока. В этом году в общей сложности было привезено 18,5 тонн продукции, в том числе ягоды, морепродукты, дикоросы, мед, чаи, консервы, грибы и мясная продукция. Каждые регион предоставил свои знаковые продукты и товары. Так, для проведения дегустации салата «Таежный» в зоне «Таежные промыслы» Хабаровским краем доставлено 400 кг папоротника-орляка. Этого достаточно для приготовления 4500 порций салата. Ежедневно в павильоне и на рыбном рынке для продажи и дегустаций готовится более 3000 порций блюд и 1500 порций смузи.

Чукотский мастер привез с собой на выставку около 30 уникальных бубнов, выполненных и расписанных вручную. 250 гостей павильона Магаданской области приняли участие в школе старателей. В общей сложности они намыли около одного килограмма золота, которого хватит, чтобы изготовить цепочку длиной почти 120 метров. Забайкальский край за первые три дня выставки приготовил для гостей более 7000 вкуснейших бууз (традиционное блюдо) и вареников по-забайкальски с бараниной.

За время работы павильона Сахалина было отправлено 1950 фотографий-открыток, сделанных на фоне экспозиции Сахалинской области. Также около 700 гостей продегустировали синегорскую питьевую минеральную лечебную воду и более 800 посетителям подарили баночки с синегорской лечебной грязью. За три дня работы павильона Хабаровского края посетители сделали 1500 фотографий в интерактивной фотозоне «Рыбалка в Хабаровском крае» и разрисовали 450 военных и гражданских судов в интерактивной зоне «Судостроение».

В павильоне Камчатского края на дегустации было съедено около 5 литров красной икры. В павильоне Амурской области было продано 400 кг меда, выпито 180 литров кваса и сварено более 1000 чашек кофе. Также гости съели более тысячи порций салата из соевого мяса. Около 500 посетителей павильона Чукотки приняли участие в мастер-классе по игре на бубне от Анатолия Омрынвата.