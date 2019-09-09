Валюха из "Сватов" бросила неверного мужа ради Абдулова и медленно спивалась

Татьяна Кравченко полюбилась миллионам телезрителей после роли Валюхи в сериале "Сваты". Ее веселая и боевая героиня являет собой пример оптимизма и буквально излучает счастье. Меж тем мало кто знает, что самой актрисе любви и радости в жизни почти не досталось. Ее предавали мужчины, а с горя она чуть не спилась.

Татьяна Кравченко с детства страдала. В школе она случайно узнала, что ее воспитывает не родной отец. "Тогда я остро ощутила, что лишняя в семье. У отчима и мамы была общая любимая дочь Лена", - поделилась откровением актриса в программе "Судьба человека".

Артистка со слезами на глазах вспоминает свое тяжелое детство. "Я чувствовала, как прям раздражала их всем своим существованием. Нам было невыносимо вместе. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы я в 18 лет не ушла из дома. В «Кащенко» бы все попали", - рассказала Кравченко.

Когда Татьяна выросла, то столкнулась с более глобальной проблемой. Ее попытки обрести женское счастье, создав крепкую семью, заканчивались крахом. Первым мужем Кравченко стал внук Владимира Маяковского. Актриса признается - Владимира Лавинского - художника-постановщика школы-студии МХАТ - она практически женила на себе. Однако счастья как не было, так и нет. Муж изменял ей с натурщицами. "Однажды я пришла, а у него в кровати лежала другая женщина. Он ей сказал: «Вставай, моя жена пришла». Разборок я устраивать не стала. Даже проводила ее домой. Сама легла к нему в кровать, и мы провели ночь", - вспомнила Татьяна Кравченко.

fan_group_svatov Татьяна Кравченко полюбилась миллионам телезрителей после роли Валюхи в сериале "Сваты"

Потом он вообще начал пить и поднимал на нее руку. Но самое страшное случилось позже. Когда он узнал, что Татьяна ждет ребенка, то заставил женщину сделать аборт.

В этот период глотком воздуха для Татьяны стало ее чувство к Александру Абдулову. Они вместе служили в "Ленкоме" и играли в мелодраме "Предчувствие любви". Актриса вспомнила, что была по уши влюблена в звезду советского кино. Ради Александра она бросила неверного мужа-скульптора и съехать от него в общежитие, ближе к месту жительства Абдулова. Но харизматичному актеру она была не нужна. По словам Кравченко, она понимала, что ему не пара, но артист знал о ее чувствах и пользовался этим. В какой-то момент он сказал Кравченко, что не любит ее.

fan_group_svatov Татьяна Кравченко любви и радости в жизни почти не досталось

Не принес счастья и второй брак актрисы с продюсером Дмитрием Гербачевским. Татьяна познакомилась с ним на съемках картины "Летняя поездка к морю" и влюбилась с первого взгляда. Ей было 22 года, но он тогда женился на другой. Когда же через несколько лет они снова встретились, то решили попробовать создать семью. Однако Гербачевский очень плохо к относился к Татьяне - постоянно изменял и поколачивал.

После развода с супругом актриса находилась в глубокой депрессии, выбраться из которой тщетно пыталась при помощи алкоголя. Спасла ее дочь Анна. Девочка появилась на свет именно в браке Кравченко и Гербачевского. Она не дала матери спиться, за что Татьяна ей до сих пор ей благодарна. "Я, честно сказать, всегда выпивала. Каждый день сцена, а вечерами встречи с коллегами по работе. Естественно, что все пили. Можно было прийти без копейки и знать, что тебе всегда нальют. Спилась бы. Ну значит такая судьба", - сказала она Борису Корчевникову.

Острую зависимость Татьяна сумела побороть. Однако не скрывает - выпивать совсем она не перестала. По ее словам, крепкие алкогольные напитки не любит, а спиться можно только при помощи крепкого алкоголя.