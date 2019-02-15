2019-02-15T19:59:21+03:00
Звезды

У звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова случился один инсульт за другим

Вокруг болезни известного актера ходит много слухов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Добронравов добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельностьДобронравов добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельностьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Татьяна Васильева откровенно рассказала о том, что же на самом деле случилось со звездой сериала Сваты"Федором Добронравовым в начале февраля на гастролях в Рязани. Тогда именитый актер не вышел на сцену, и теперь вокруг его болезни ходит много слухов.

Татьяна Васьева сообщила, что сейчас ее коллега по цеху чувствует себя очень хорошо и прекрасно выглядит. Однако совсем недавно все было гораздо серьезнее.

"У него в прошлом году где-то на гастролях случился один инсульт за другим. Он попал в больницу. У него было бешеное, запредельное давление. Сразу сделали операцию", - рассказала актриса "КП".

По ее словам, все прошло благополучно. "Он полежал там. Довольно быстро пришел в себя. Через месяц уже работал. Но как у всех мужчин в нем поселился страх", - разоткровенничалась звезда.

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У актера было запредельное давление
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Татьяна Васильева сообщила, что у Федора Добронравова начало подниматься давление и он перепугался. "Почему умер Евстигнеев? Ему врачи расписали в красках про болезнь, он умер от страха… И Федор, ощутив это давление, стал пунцово-красным", - поделилась она.

Врачи пытались успокить звезду сериала "Сваты". "Говорят, мол, ничего страшного, примите таблетку. Он принимает, оно не снижается. Мы ему говорим: поезжай в Москву. Когда он пришел в больницу, у него давление было 120 на 80. Это была паника", - резюмировала Татьяна Васильева.

svati_officialsvati_official
Федор Добронравов перенес один инсульт за другим
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Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о срочной госпитализации артиста в предынсультном состоянии. За несколько часов до начала спектакля актер почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали скорую.

Пока поклонники молились о здоровье любимого актера, Федор Добронравов рассказал о своей болезни. По словам артиста, он пропустил спектакли в Туле и Рязани из-за врачей. "Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Федор Викторович, пора обследоваться", - признавался он.

Добронравов добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельность. "То, что я себя чувствую хорошо - это факт. Я играю спектакли", - уточнил король комедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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