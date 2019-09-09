В Мосгордуму попали спортсмены, журналисты, врачи, актеры и один космонавт

Что за личности будут представлять интересы москвичей в Думе изучила "Комсомольская правда". Список депутатов очень разношерстный. Есть только что окончившие вузы студенты, у которых за душой практически ничего. Есть очень состоятельные и состоявшиеся личности.

№1 Зеленоград

Андрей Титов 52 года (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Предприниматель и меценат

Основатель «Бизнес клуба».

Генеральный директор ООО НПФ «МТ-МОДУЛЬ». Родился и вырос в Зеленограде, куда его родители приехали в Москву по комсомольской путевке из Орловской области. Известный в городе бизнесмен и меценат. Основатель "Бизнес клуба". Уже был в составе совета муниципальных депутатов.

Доход: 291 919, 30 (три объекта недвижимости в Московской области общей площадью больше 1800 метров квадратных). известный человек в зеленоградских бизнес-кругах. Я много слышал о нем и его предприятии

№ 2 Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.

Дмитрий Локтев, 37 лет (КПРФ)

Родился в Москве, работает в ГБУ «Центр комплексного развития» «ВРЕМЯ".

Доход: 62 041. Никакой собственности нет.

№ 3 Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Александр Соловьев, 32 года ("Справедливая Россия")

С отличием закончил факультет мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). 2010-2015 — являлся специалистом-международником в Институте США и Канады РАН. Параллельно занимался преподавательской и исследовательской деятельностью. 2013-2016 — являлся руководителем аппарата депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова. Александр Соловьев являлся техническим автором законопроектов о возврате прямых выборов губернаторов и мэров, об отмене антисиротского закона Димы Яковлева и продуктовых контрсанкций.

Доходы: 866 110 рублей, 2/3 квартиры площадью 43,1 кв.метра в Москве , машина Киа.

№4 "Крылатское"

Мария Киселева

Известная российская спортсменка, синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, телеведущая. Ее появление в списком кандидатов вызвало немалый ажиотаж.

Дохода, указанный в официальной декларации 2 211 783 рубля. Собственности никакой нет, кроме счета в "Сбербанке" на 133 рубля. Указанные источники дохода "Москомспорт" (видимо, еще в бытность члена сборной), сотрудничество со школой "Сколково" и стипендия президента Рф.

№5 Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино

Роман Бабаян (самовыдвиженец)

Известный российский тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр», лауреат премии «ТЭФИ».

И свои голоса от жителей он получил. Это район ему как родной, так как здесь живут его близкие. Говорит, что не понаслышке знает о местных проблемах.

Доход: 6 442 715, полученный "ТВ - Центр" и в издательстве "Эксмо". Владеет квартирой в Москве площадью 90 метров квадратных.

№ 6 районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть района Западное Дегунино.

Евгений Бунимович, 65 лет ("Яблоко")

Российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. Депутат Московской городской Думы трёх созывов. С 2009 - Уполномоченный по правам ребёнка в Москве.

Доход: 4 590 043 рубля, доли в двух квартирах в Москве: в 118,5 кв.метра 1/2 и 54,2 кв.метра 1/3.

№ 7 "Западное Дегунино"

Надежда Перфилова (самовыдвиженец при поддержке "Единой России")

Директор школы № 2098, член комиссии по образованию Департамента. Это ее второй срок в качестве депутата Мосгордумы.

Окончив 8 классов, поступила в педагогическое училище. карьеру начала с должности учителя начальных классов в школе № 656 Бескудниковского района. Без отрыва от работы окончила вечернее отделение педагогического института по специальности «Учитель математики».

Доход: 8 123 282 рубля. Две квартиры в Москве общей площадью чуть больне 100 метров.

№8 "Аэропорт", "Войковская", "Сокол"

Дарья Беседина, 31 год,. (самовыдвиженец при поддержке "Яблока")

Архитектор. Работает в фонде Ильи Варламова и Максима Каца "Городские проекты"

Доход: 153 986 рублей. Из собственности только 1/4 квартиры (59 метров квадратных) в Московской области.

№9 (районы Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, часть Бескудниковского).

Андрей Медведев, Коренной москвич, Журналист, Руководитель программы "Вести - Москва" (до этого "ТВ-6", "НТВ").

Женат, двое детей. Говорит, что живет в обычной пятиэтажке на улице Вутетича. Позиционирует себя как борец, защитник и миротворец. Однако, в декларации указан доход: 17 212 858, три квартиры в Москве (две в совместной собственности) общей площадью больше 100 метров.

№10 Бибирево, Лианозово, Северный

Лариса Картавцева 1966 года родж (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Педиатр, доктор медицинских наук, более 9 лет возглавляла детскую поликлинику

№102 в Бибиреве. Главный специалист по медицинской помощи детям города Москвы. главный специалист по медицинской помощи детям города Москвы, сотрудник Департамента здравоохранения. Это будет ее второй депутатский срок.

Доход: 3 666 884, квартира в Москве 65 метров квадратных.

№ 11 Свиблово, Северное и Южное Медведково

Николай Зубрилин, 61 год (КПРФ)

Депутат Московской городской с прошлого созыва , член постоянной комиссии Московской городской Думы "По безопасности".

Доход: 610 352, земельный участок в области, дом 164 кв.метра.

№12 район Ростокино.

Алексей Шапошников (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Кандидат юридических наук. Преподаёт на кафедре политологии и политического управления факультета РАНХиГС. Председатель Мосгордумы предыдущего созыва.

Доход: 24 445 645, квартира площадью 269 метров квадратных (два верхних этажа дома на на улице Зоологическая). Появление этой квартиры много и долго обсуждалось в СМИ.

№13 Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

Игорь Бускин (самовыдвижение, поддержан "Единой Россией", хотя этот факт старался не афишировать)

Директор объединения парков «Бабушкинский», руководитель общества краеведов СВАО.

Доход не указан в декларации не указан. В собственности два дома в Московской области и две квартиры в Москве (70 и 158 метров квадратных).

№14 районы Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Бутырский...

Максим Круглов, 32 года ("Яблоко")

Эксперт Центра Антикоррупционной политики «Яблока». Кандидат политических наук. Автор научных публикаций.

Владеет английским, воспитывает дочь.

Доходы: 677 388 рубля, квартира 61,5 кв.метра в Московской области в совместной собственности.

№15 Гольяново, Метрогородок, часть Измайлово

Савостьянов Сергей, 35 лет (КПРФ)

В 2006 году получил красный диплом Российской правовой академии Министерства юстиции. Работал в сфере оказания юридических услуг, автор научных статей по усовершенствованию судебной системы. В 2013 году был избран мировым судьей, в 2015 – федеральным. В 2018 ушел в отставку, чтобы заняться общественно-политической деятельностью.

Доход: 919 190, земельный участок в Крыму, квартира в Москве 52 кв.метра.

№16 Богородское, Преображенское, Соколиная гора.

Михаил Тимонов, 54 года ("Справедливая Россия")

Окончил Московский авиационный институт, до перестройки работал инженером, а потом ушел в банковскую сферу. В настоящее время советник президента банка "Альфа-альянс". Двое сыновей.

Доходы: 2 337 803 рубля, участок с домом 78 м.кв в Московской области, три квартиры в столице общей площадью 220 с лишним метров квадратных.

№17 Перово, Ивановское, Соколиная гора

Виктор Максимов, 21 год (КПРФ)

Окончил Московский педагогический институт по специальности учитель истории.

Доход: 43 655. Из имущества только автомобиль Мицубиси Ланцер 2008 года выпуска.

№18 Измайлово

Елена Янчук, 33 года (КПРФ)

Работает в Торгово-промышленной палате Москвы. Аналитик, журналист, общественный активист, депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово. Родилась и живет в Москве.

Доход: 2 397 857. Из имущества только автомобиль Шевроле,

№19 Новогиреево, часть Вишняков, Ивановское

Олег Шереметьев

Руководитель Вешняковского представительства НКЭБ (Национального Комитета Экологической Безопасности), член комиссии противодействия коррупции в сфере экологии и природопользования. Горный инженер-геофизик. Имеет двух дочерей, сына и внучку.

Доход: не указан. Два участка в Московской области, квартира в Москве площадью 44,9 кв.м.

№20 Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино.

Евгений Ступин, 36 лет (КПРФ)

Адвокат, общественный деятель.

Доход: 283 746 рублей, квартира в Москве 37.8 кв.метра

№21 Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Леонид Зюганов

Старший из внуков лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Окончил социологический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2010 году.Уже был депутатом Мосгордумы предыдущего созыва, председатель комиссии по науке и промышленности, с осени 2018 года возглавляет фракцию КПРФ в МГД.

Доход: 6 676 837. Квартира в Москве площадью 121 кв. метр, мотоцикл Ямаха.

№22

Инна Святенко (самовыдвижение, поддержан "Единой Россией")

Депутат Мосгордумы трех созывов, начиная с 2001 года. Преподавала в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. Получила степень доктора наук.

Доход: 6 923 729. Два земельных участка в области, дом площадью 666 квадратных метра.

№23 Кузьминки, Люблино.

Елена Николаева , 49 лет. (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Российский предприниматель, общественный и политический деятель. Депутат, первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ ГосДумы шестого созыва ФС РФ. Президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Доход: 125 269 967 рублей. Две квартиры в Москве (91,4 и 51,6 метров), 1/4 квартиры в области.

№ 24 Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Павел Тарасов, 36 лет. (КПРФ)

Кандидат физико-математических наук, секретарь

Депутат Совета депутатов МО Лефортово (2008 – н/в), кандидат физико-математических наук, секретарь МГК КПРФ, член Центрального Комитета КПРФ, учредитель и главный редактор общественно-политической газеты района Лефортово «Серп и молот». Координатор сбора подписей против поборов на капремонт.

Доход: 626 610, 1/2 квартиры в Москве 29 кв.метров. Автомобиль УАЗ.

№ 25 Печатники, часть Марьино.

Людмила Стебенкова

Депутат Московской городской Думы с 1993 года. Автор нескольких десятков законопроектов в области здравоохранения и социальной политики. Имеет ряд наград Русской Православной Церкви. Председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, член комиссии по организации работы Думы, по социальной политике и трудовым отношениям, по экономической политике и финансам.

Доходы: 7 005 628. Дом в Подмосковье площадью 192 кв. метра, две квартиры в Москве -199 (владеет 3/4) и 45 метров.

№26 , Зябликово

Кирилл Щитов, 34 года. (самовыдвиженец, член "Единой России")

Самый молодой депутат Мосгордумы. Карьеру в политике начал в 2006 году стал членом Молодежной палаты при Московской городской Думе, затем его делегировали представителем в Молодежную парламентскую Ассамблею при Совете Федерации ФС РФ и избрали председателем секции по развитию молодежного парламентаризма и взаимодействию с общественными объединениями. Преподает политологию в Московском финансово-юридическом университете.

Доход: 6 855 638, квартира 122 кв. Метра (совместная собственность)

№ 27 Орехово-Борисово

Степан Орлов, 1971 год рождения (самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия")

Депутат Мосгордумы предыдущих пяти созывов. Председатель фракции "Единая Россия" в этом органе власти. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук. До избрания в Московскую городскую думу работал экспертом на «ТВ-Центр».

Доход: 10 465 802, две квартиры в Москве общей площадью 245 кв.метров.

№28 Царицыно

Елена Самышина, 46 лет. (самовыдвиженец)

По образованию врач, когда-то возглавляла московский онкологический диспансер 4. С 2017 года глава округа "Царицыно".

Доход: 6 698 116, квартира в Москве 100 кв.метров.

№ 29 Западное и Восточное Бирюлево, часть Царицыно.

Олег Артемьев, 49 лет. (самовыдвиженец)

Российский космонавт-испытатель, 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира. Совершил два космических полёта. Общая продолжительность полётов составила 365 суток 23 часа 5 минут. Три выхода в открытый космос.

Доход: 26 041 120, два участка в Подмосковье , квартира в Москве 94 кв.м. (совместная собственность), квартира в Москве 43,3 кв.м.

№30 Чертаново

Маргарита Русецкая. 47 лет. (самовыдвиженец)

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Тысячи профессионалов сферы образования и культуры знают её как человека дела. Она с одинаковым вниманием относится и к вопросам государственной политики, и регионального развития, и к конкретным проблемам своего района.

Доход: 5 093 093, три квартиры в Москве общей площадью 196 кв.м.

№31 Нагорный, часть Зюзино, Чертаново Северное

Любовь Никитина, 65 лет (КПРФ)

Член Ассоциации социальных педагогов и социальных работников России. Член Международной Федерации журналистов.Член Союза журналистов России (Москва).

Доход: 22 044 667, дома и участки в Краснодарском Крае и Владимирской области, 3 квартиры в Краснодарском крае, три в Москве (одна в совместной). Несколько нежилых помещений в Москве и Краснодарском крае.

№32 "Коломенское"

Ольга Мельникова, 44 года. (самовыдвиженец)

Образование: Московский институт рекламы, туризма, шоу-бизнеса. Работает директором в Территориальном центре социального обслуживания "Коломенское".

Доход: 4 034 569. Два земельных участка в области и квартира в Москве 54.10 кв. Метров. Все в совместной собственности.

№33 Южное Бутово, часть района Северное Бутово

Людмила Гусева, 63 года. (Самовыдвиженец)

Первое образование - учитель математики средней школы. По второму - юрист-специалист по правовому регулированию государственного и муниципального управления. Кандидат социологических наук.

С 1973 года работала в одной из московских школ, затем в 2000 году назначена на должность заместителя префекта. В 2005 году - первый заместитель начальника Управления координации деятельности комплекса социальной сферы Правительства Москвы. В 2006 году возглавила Департамент семейной и молодежной политики города Москвы. Член партии "Единая Россия".

Замужем, имеет троих сыновей.

Доходы: 7 188 050 , два участка в области и квартира в Москве 113 кв.м. Все в совместной собственности.

№ 34 Ясенево, часть Зюзина и часть Северного Бутова.

Александр Семенников, 55 лет (самовыдвиженец)

Кандидат юридических наук. До 1997 года проходил службу в органах государственной безопасности. Перед своим первым избранием в Московскую городскую Думу в 2001 году работал руководителем юридического департамента ОАО «Седьмой континент».

Доход: 6 966 150, квартира в Кемеровской области 47 кв.метров и в Москве 62 кв.метра

№ 35 Коньково, Теплый стан

Наталья Метлина, 49 лет (самовыдвиженец)

Российская журналистка, теле- и радиоведущая. В настоящее время ведущая авторского ток-шоу «Между тем» на канале «Звезда». Член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области. Член Академии Российского телевидения.

Доход: 365 005, участок в Подмосковье, две квартиры в Москве общей площадью 72 кв.метра

№ 36 Котловка, Обручевский, Черёмушки

Ольга Шарапова, 59 лет. (самовыдвиженец)

Врач высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ., доктор медицинских наук, профессор, высококвалифицированный специалист, имеет высшую квалификационную категорию по организации здравоохранения и по специальности «акушерство и гинекология».

В Мосгордуме с 2014 года (с предыдущего созыва).

Доход: 5 264 369, пять участков в Московской области, дом 451 кв.метр, две квартиры в Москве общей площадью около 300 кв.метров, квартира в Чувашии - 209 кв. Метров.

№ 37 Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского

Николай Губенко, 78 лет (КПРФ)

В Мосгордуме с 2005 года.

Доход: 10 914 824, из имущества только три машины - Мерседес, Хенде и БМВ.

№ 38 часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино, а также поселения Москвы: Вороновское, Воскресенское...

Александр Козлов, 35 лет (самовыдвиженец),

Козлов является экспертом в сфере предоставления коммунальных услуг. Является генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».Член Общественной палаты Москвы. Член партии "Единая Россия"

Доход: 1 793 707, участок в Подмосковье, квартира в Москве 57,9 кв. Метра.

№ 39 Внуково, Ново-Переделкино

Валерий Головченко, (самовыдвиженец).

В 2000 году окончил Приазовский Государственный технический университет по специальности «Автоматизация управления энергосистемами», инженер-электрик.

Переехал в Москву. На протяжении последующих 10 лет работал в холдинге, занимающемся разработкой песчаных карьеров и продажей нерудных материалов. Прошёл путь от менеджера по продажам до учредителя собственного предприятия - с 2010 года по сей день является его генеральным директором. На предприятии работает 40 человек.

Доход: 16 320 888, участок в Москве (448 кв.метров), дом в Москве 90 кв.метров, две квартиры в совместной собственности (180 кв.метров), нежилое помещение в Москве 171 м. Кв.

№ 40 Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково

Татьяна Батышева, 59 лет (самовыдвиженец).

Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, член президиума Всероссийского общества неврологов, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии. Член политсовета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Мосгордуме с 2014 года.

Доход: не указан, в собственности два участка в Московской области, две квартиры в Москве общей площадью 145 кв.метров.

№41 Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково.

Евгений Герасимов, 68 лет (самовыдвиженец)

Окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина. Народный артист Российской Федерации. Почетный кинематографист России. До избрания в Московскую городскую Думу работал кинорежиссером, актером Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М.Горького. В Думе с 2001 года. Член партии "Единая Россия"

Доход: 9 858 292, два участка в области, две квартиры в Москве 254 кв.метра общей площадью. Одно нежилое помещение 24 кв.метра.

№ 42 Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково

Екатерина Енгалычева, 35 лет. (КПРФ)

Окончила Московский педагогический университет. Работала экспертом в области недвижимости. Сейчас возглавляет компанию "Страна космического туризма" (поездки по России).

Доход: 216 586 рублей, из имущества только автомобиль Лексус.

№43 Хамовники, Арбат, Пресня.

Сергей Митрохин, 56 лет.

Кандидат политических наук, Видный политический деятель партии "Яблоко", был депутатом Мосгордумы с 2005 по 2009 год.

Кандидатом в депутаты Мосгордумы в этот раз он стал с боем, только после решения Мосгорсуда (до этого его кандидатуру несколько раз снимали)

Потому, видимо, его данные в общие бюллетени не попали и что он заявлял о своих доходах и имуществе из открытых источников не известно.

№44 Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка

Елена Шувалова, 63 года (КПРФ)

Окончила МГУ и Академию госслужбы. Кандидат географических наук, доцент.

В Мосгордуме с прошлого 6-го созыва. До этого работала помощником члена Совета Федерации

Доход: 1 930 019 рублей, три участка в Подмосковье, машина Ниссан.

№ 45

Магомед Яндиев, 51 год. (Справедливая Россия)

Бывший министр экономического развития Ингушетии, доцент экономических наук МГУ . Родился в Грозном, закончил Чечено-Ингушский университет по специальности экономист в 1991 году. Служил в Воздушно-десантных войсках. С 2017 года Магомет Яндиев — депутат совета депутатов муниципального округа Пресненский, возглавляет бюджетно-финансовую комиссию. Является членом рабочей группы «Бюджет для граждан» при Минфине России.

Доход: 2 499 822 рубля, из имущества только Ленд Ровер.

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