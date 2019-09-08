Без жалоб и нарушений: Прошли выборы депутатов Мосгордумы

В воскресенье в российской столице прошли выборы депутатов Мосгордумы нового созыва. Московская городская дума - орган совершенно особый. Вроде бы не самое интересное Законодательное собрание Субъекта РФ, и по правам, и по статусу - не Госдума. Но с другой стороны, очень многое, что опробует Москва, затем реализуется в масштабах всей страны. А потом, как ни крути, столица есть столица.

И немудрено, что именно в ходе кампании по выборам депутатов столичного парламента разгорелись самые жгучие страсти и самые резонансные протесты. Которые для представителей несистемной оппозиции закончились, по большому счету, ничем. Многие эксперты сейчас не сомневаются, что следующим аргументом, которые «борцы с режимом» возьмут на вооружение, станет малая, в их представлении, явка на выборы. Которая, по последним данным, составила около 22%.

Понятно, что если бы их кандидаты были бы зарегистрированы, а еще лучше, показали бы хорошие результаты, вопрос о явке заботил бы их менее всего. Но в нынешней ситуации им, что называется, «все полезно, что в рот полезло». Однако и тут придется их разочаровать - низкая явка избирателей на местные выборы стала уже визитной карточкой практически всех крупных городов не только в России, но и мировых мегаполисов. Да и для Москвы нынешние выборы не стали исключением. На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014-м явка избирателей составила 21%, а на выборах муниципальных депутатов Москвы в 2017-м и того меньше - 14,8%. И это действительно закономерно. По данным Международного института демократии и помощи в проведении выборов (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) в странах Европы явка на выборы сократилась в среднем на 20% за последние 30 лет и снижается от выборов к выборам. И это расценивается в Европе как нормальное и закономерное явление.

Почему в Москве должно быть иначе? Особенно, если учесть, что голосовать люди ходят при выборах высших органов власти или когда им действительно становится так горячо, что жажда перемен просто гонит на избирательные участки. Низкая явка, с одной стороны, свидетельство отсутствия системных проблем, с другой - удовлетворение от работы нынешней власти. При этом, никто не спорит, что есть и категория населения, которая очень недовольна нынешней властью. Но, по всем законам, писаным и не совсем, выбор они будут делать тогда, когда окажутся в большинстве. А этого, судя по всему, придется еще подождать.

В любом случае, на данный момент главным итогом выборов депутатов Мосгордумы можно считать отсутствие нарушений и жалоб на них, в том числе, и от самих кандидатов. А это уже само по себе немалого стоит.

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