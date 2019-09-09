Иван Ургант — радио «КП»: Мы покажем программу с Собчак и Богомоловым в пятницу, 13-е. А когда еще давать таких гостей?

Свадьба Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова должна состояться 13 сентября. Но перед мальчишниками-девичниками звездам предстоит еще одно обязательное мероприятие. Это поход на программу «Вечерний Ургант». Подробности теле-интервью мы попытались выведать у Ивана в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

- Программа с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым выйдет в эфир в пятницу, 13-е. А когда еще давать передачу с такими гостями, - смеется Ургант.

- Они-то к вам в гости придут. А вы сами приглашены к ним на торжество?

- Вот об этом мы как раз и будет говорить! Почему кому-то приходят приглашения на свадьбу, а кому-то нет? Почему мы должны покупать те подарки, о которых нам разослали смс-сообщения? Это все будет подробно оговорено в эфире.

- А вам-то что досталось — какой подарок?

- Вы что — Ксению не знаете? Это тщательно спланированная…

- Акция?

- Кстати, акции тоже можно дарить. Это отдельным пунктом прописано у Ксении: «Акции больших госкорпораций».

Напомним, Собчак и Богомолов пригласили на торжество около 300 гостей. Пока приглашённые не знают, где отгремит пышная гулянка. Якобы, только утром в пятницу 13-го они получат СМС с указанием места икс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Собчак и Богомолов позвали на свадьбу 300 гостей»: друзья влюбленных поделились подробностями торжества

Утром 13 сентября (так совпало, что это будет пятница 13-е — Ред.) гости получат заветные смс от жениха и невесты, — рассказали «Комсомолке» друзья Константина Богомолова (подробности)