"Ломаете судьбы!": певица Слава устроила скандал и расплакалась из-за молодого любовника

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, за словом в карман никогда не лезет. Боевой нрав артистки знают и коллеги по цеху, и ее близкие. А теперь узнали и светские хроникеры. Исполнительница хитов "Одиночество" и "Верная" разразилась в их адрес гневной отповедью.

Все началось с того, как в эфире программы "Ты не поверишь!" Слава разоткровенничалась о своих отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым живет 18 лет и растит дочь Антонину. По словам артистки, любимый мужчина каждый день преподносит ей букеты, а о свадьбе она и слышать не хочет. Так и говорит, мол, если поставим печать в паспорте, все испортим.

Однако ушлые репортеры после душещипательных признаний певицы отметили, что, дескать, зачем ей замуж за Данилицкого, когда у нее молодой любовник. В кадре ведущий рассказал о том, что им является не кто-нибудь, а ее помощник Николай. Это-то и вывело Славу из себя.

Она разместила в блоге видео с гневной речью. Публикацию артистка подписала: "Просто беспредел. Совсем..." . Не стесняясь в выражениях, она, используя непечатную лексику, рассказала о том, что чувствует. "Прилетев с гастролей, меня в Москве поджидает такой вот шокирующий сюрприз", - сообщила ошарашенная Слава, у которой от нервов и возмущения осип голос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731101" frameborder="0"></iframe> Певица Слава закатила истерику из-за молодого любовника.

Зачем ей приписали отношения с молодым любовником, певица не понимает. Кстати, самого "ухажера" 39-летняя певица тут же показала сидящим рядом. Николай вел машину. Он женат последние несколько лет.

Артистка на взводе сообщила, что сама позвонила редакторам телеканала. Те ответили на ее возмущение, что данной информацией хотели "пропиарить ее концерт". "Я уже 18 лет живу со своим мужем, мне такой пиар не нужен! Я сейчас очень злая и агрессивная… Это же, вообще, ничего святого нет! Ломаете судьбы!", - заявила певица со слезами на глазах.

Больше всего Слава переживает, что теперь скажет Анатолий. Ведь он наверняка уже в курсе новостей о "любовнике". Также она беспокоится по поводу семилетней дочери Тони. В школе могут начать обсуждать грязные слухи.

"Я нахожусь в полном шоке. Ребята, это все неправда. У меня нет никаких любовников. Мы с Колей - моим помощником - друзья, мы работаем вместе. Что вы творите? Прям до слез", - заявила Слава.