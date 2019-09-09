"Свадьбы не будет": певица Слава огорошила признанием

Поклонники певицы Славы с нетерпением ждали, когда же их любимица наденет белое платье и отправится под венец. Ведь три года назад мама артистки рассекретила помолвку звездной дочери с бизнесменом Анатолием Данилицким. Однако Слава настроена скептически.

Не так давно близкие певицы Славы сообщали о том, что артистка выходит замуж и готовится к свадьбе. Мол, торжество должно пройти с небывалым размахом и роскошью. На днях исполнительницу спросили, когда же она все-таки выйдет замуж. На что Слава категорично ответила: "Никогда!".

Певица не будет выходить замуж из-за того, что боится разрушить идиллию в семье. Она уверена, что штамп в паспорте и свадьба все испортят. "Свадьбы не будет. Вы меня никогда не увидите в подвенечном платье. Подписи, дележка имущества... Это не ко мне!", - сказала, как отрезала звезда, в эфире программы "Ты не поверишь!".

Артистка уверена, что если люди друг друга любят, то им не нужны никакие штампы и свадьбы. Слава не раз говорила, что секрет ее долгих и прочных отношений с Данилицким, который старше ее на 28 лет, в том, что ее часто не бывает дома. За время гастролей муж успевает сильно соскучиться.

Отметим, Слава и Анатолий Данилецкий вместе с 2002 года. От этого брака в 2011 году у них родилась дочь Антонина. Каждый день любящий супруг преподносит Славе букет свежих цветов.