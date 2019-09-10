Енот-взломщик и красота на двери туалета: лучшие снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year - 2019

Каждый раз, когда Лондонский музей естествознания публикует лучшие фотографии международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, кажется, что ничего эффектнее уже не будет. И каждый раз появляются работы, от которых захватывает дух. В 2019 году свои работы прислали почти 50 000 человек более чем из ста стран мира. Подводные джунгли, бар для синичек, енот-взломщик, китячьи нежности - смотрите в нашей подборке, чем удивят зрителей участники 55-го конкурса лучших фотографий дикой природы.

Кстати, победителей Wildlife Photographer of the Year 2019 объявят 15 октября. Выставка лучших снимков откроется в Музее естествознания 18 октября. Прием заявок для участия в конкурсе в 2020 году откроется 21 октября и завершится 12 декабря 2019 года. Ограничений по возрасту нет - для юных фотографов есть отдельная номинация.

«Последний вздох», Адриан Хирши (Швейцария)

Фото: Adrian Hirschi

Новорожденный бегемотик, которому было всего несколько дней от роду, плескался рядом со мамой на мелководье озера Кариба в Зимбабве, когда к ним неожиданно приблизился огромный самец. Сначала он атаковал самку, а затем схватил малыша пастью, стал топить его и пытался убить. Обезумевшая бегемотиха стояла и смотрела на происходящее. А у вот у Адриана реакция была мгновенной, и он успел снять шокирующую драму. Инфантицид среди бегемотов - редкое явление. Оно может возникнуть из-за стресса, когда пересыхают водоемы для отдыха и в них скапливается слишком много особей. Также, убивая чужое потомство, самцы могут таким способом подталкивать самок спариваться с ними. Жестокие драки вообще не редкость среди бегемотов. Так они защищают свою территорию. Животные могут даже напасть на людей, если почитают их действия опасными.

«Пресноводный болотный лес», Мишель Рогго (Швейцария)

Фото: Michel Roggo

Тонкие стебли Евразийской урути (Myriophyllum), которую еще называют перистолистником за форму мягких листьев, тянутся ввысь со дна озера Невшатель в Швейцарии. Мишель снимал пресные водоемы по всему миру, но впервые он погрузился в озеро неподалеку от своего дома. Он плавал у поверхности, любуясь растениями с мелкими красными цветами, когда заметил большую щуку, скрывшуюся в растительности на глубине. Фогограф медленно погрузился и увидел «бесконечные подводные джунгли». Ареал распространения урути - Европа, Азия и Северная Африка, но в наши дни ее можно встретить в любом уголке планеты, кроме Антарктиды. Новые побеги перистолистника появляются из частей уже укоренившихся растений, поэтому он быстро колонизирует озера, вытесняя местную флору. На длинных стеблях Мишель заметил скопления мидий-зебр (дрейссены) - двухстворчатых моллюсков с характерными полосками, обитающих в России и Украине. С лодками они попадают в другие регионы, где начинают активно размножаться, нарушая экосистему - дрейссены очень активные фильтраторы, снижающие плотность планктона и увеличивающие прозрачность воды, из-за чего сокращается численность других моллюсков. Аккуратно лавируя с громоздким снаряжением, Мишель выбрал такой ракурс, чтобы передать, как выглядят снизу эти «джунгли».

«Если бы пингвины умели летать», Эдуардо Дель Аламо (Испания)

Фото: Eduardo Del Álamo

Генту - самый быстрый пловец из всех видов пингвинов, особенно, если за ним гонится морской леопард. Эдуардо ждал этого момента. Он увидел, как на льдине мирно отдыхал пингвин, а в это же время пятнистый тюлень «патрулировал» побережье Антарктического полуострова рядом с колонией генту на острове Кувервилль. Когда фотограф направился к льдине, прямо под его лодкой прошел тюлень, а уже через мгновение он выскочил из воды с открытой пастью. Пингвин спрыгнул в воду, но теперь охота превратилась в игру. Морские леопарды - опасные хищники с широкими челюстями, длинными клыками и острыми жевательными зубами. Вес самок превышает полтонны, рост составляет около 3,5 метров (самцы чуть меньше по размерам). При этом строение тела позволяет им быстро и ловко двигаться в воде. Они питаются всем, от рыбы до детенышей других разновидностей тюленей. А еще они любят играть с добычей, как было и в этом случае. Тюлень 15 минут гонял пингвина, прежде чем поймал и съел его.

«Ссора большой кошки и собаки», Питер Хейгарт (Великобритания)

Фото: Peter Haygarth

Редкая встреча - на африканского гепарда напала стая африканских диких собак. Оба вида являются исчезающими, их популяции насчитывают 5000-7000 особей. Питер наблюдал из своей машины за гиеновидными собаками в частном заповеднике «Зиманга» в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Стая только что упустила кабана-бородавочника, и тут хищники увидели большую кошку. Сначала они вели себя осторожно, но когда на помощь подоспели еще 12 особей, они стали окружать гепарда, взвизгивая от волнения. Гепард зашипел в ответ и прижал единственное целое ухо. Питер сфокусировался на морде гепарда в клубе пыли. Через пару минут пятнистой кошке все же удалось сбежать.

«Сетка для волос», Минхуэй Юань (Китай)

Фото: Minghui Yuan

Чтобы снять удивительный кокон с куколкой бабочки Cyna, Минхуэю пришлось прижаться лицом и камерой к стене туалета. Конечно, логичнее было бы встретить эту гусеницу на стволе дерева и в скале в тропическом лесу Сишуанбаньна на юго-западе Китая, где фотограф как раз только что проводил съемку. Но что поделать, если насекомое выбрало такое место... Длинными щетинками гусеница делает из шелковых нитей «клетку» размером всего 4 сантиметра, чтобы обезопасить себя (правда, осы все равно могут дотянуться до нее). Потом она выпускает еще одну ниточку, прикрепляется на ней к поверхности, виснет и начинает заматываться. У «панциря», в котором это все происходит, есть два отверстия: в одно гусеница выталкивает свой верхний покров после последней перед окукливанием линьки, а из второго появляется уже преобразившейся - белой бабочкой с красными и черными пятнышками.

«Место для отдыха с балдахином», Карлос Перес Наваль

Фото: Carlos Pérez Naval

Когда семья Карлоса планировала поездку в национальный парк Панамы «Соберания», главной их целью были ленивцы. И они не разочаровали гостей. Несколько дней со смотровой площадки одной из навесных башен Карлос снимал не только птиц, но и этого трехпалого ленивца с рыжеватым мехом и коричневой полосой на спине. Он висел на цикропии, изредка медленно передвигаясь вдоль ветки, чтобы достать новых листьев. Карлос выбрал момент, когда лес был окутан туманом, а его «модель» была активна. Фотограф решил сделать снимок с более низкого уровня и под углом, чтобы запечатлеть основные черты животного - три крючковатых когтя, зацепившихся за ветку, характерное выражение морды с глазами-полосками и длинную, жесткую шерстью. При это Карлос специально поместил главного героя в нижнюю часть кадра, чтобы также показать, в какой среде обитает ленивец.

«Трогательное доверие», Томас Песчак (Германия / Южная Африка)

Фото: Thomas P Peschak

Детеныш серого кита приближается к рукам, протянутым вниз с туристической лодки. В лагуне Сан-Игнасио на побережье Нижней Калифорнии в Мексике китята вместе с мамами активно ищут контакт с людьми, чтобы те почесали их по спине или по голове. Эта лагуна - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из трех, где расположен питомник и заповедник для вымирающих серых китов, главное место для их размножения зимой. Китобойный промысел в Тихом океане нанес колоссальный ущерб популяции этих млекопитающих. Возможно поэтому киты вели себя агрессивно, нападали на лодки, но в 1970-х годах один китенок подплыл к рыбаку и тот не побоялся его погладить. С этого момента между серыми гигантами и людьми стали выстраиваться доверительные отношения. Пару лет назад здесь чуть не построили соляной завод, но лагуну удалось отстоять. Сейчас тут действуют строгие правила: никакой зимней рыбалки, ограничение числа лодок, контакт только в том случае, если сам кит этого хочет. Томас песчак - опытный подводный фотограф и биолог, но впервые он столь близко познакомился с китом.

«Отходы на пляже», Мэттью Уэйр (США)

Фото: Matthew Ware

Если смотреть издалека, то пляж в Национальном заповеднике дикой природы «Бон Секорс» в Алабаме выглядит привлекательно: голубое небо, мягкий песок и атлантическая черепаха ридлея. Но когда Мэтью и патрульная служба приблизились, они увидели на шее рептилии опасную петлю, зацепленную за выброшенный на берег шезлонг. Ридлея - это не только одна из самых маленьких морских черепах (65 см в длину), но и самая беззащитная. За последние 50 лет численность этого вида черепаха из-за действий людей - от употребления потребления яиц и мяса до случайного вылова рыболовными сетями - значительно сократилась. Несмотря на предпринимаемые сегодня меры по защите мест гнездования черепах, они все еще находятся под угрозой. Мэтью ежедневно патрулировал побережье и пришел к неутешительному выводу - из-за огромного количества мусора и рыболовных снастей, выбрасываемых в воду, черепахи постоянно рискуют покалечиться или погибнуть.

«Стена позора», Джо-Энн Макартур (Канада)

Фото: Jo-Anne McArthur

К белой стене прибиты шкуры гремучих змей. Вокруг - кровавые отпечатки ладоней. Их оставляют посетители ежегодного фестиваля гремучих змей в техасском Свитуотере. По весне ядовитых пресмыкающихся начинают бензином выгонять из нор (во многих штатах подобная практика находится под запретом). В течение четырех дней участники мероприятия готовят всевозможные блюда из змей, едят их, а оставшуюся кровь используют в качестве краски. Организаторы фестиваля уверяют, что мероприятие позволяет контролировать популяцию опасных змей и обеспечивать безопасность людей и скота. Немало у фестиваля и противников, которые называют его экологически вредным и бесчеловечным. Кстати, что особенно поразило автора снимка - как много среди кровавых отпечатков детских ладошек.

«Спит как Уэделл», Ральф Шнайдер

Фото: Ralf Schneider

Прижав плавники к телу, тюлень Уэдделла закрыл глаза и, казалось, глубоко заснул на припае (неподвижный лед, образующийся вдоль берега) в гавани Ларсена, Южная Георгия в Атлантике. Здесь косаткам и морским леопардам будет проблематично достать тюленя, поэтому он так расслабился и спокойно переваривает обед. Тюлени Уэдделла - самые южные млекопитающие в мире, обитающие в прибрежных районах вокруг Антарктиды. Длина самок доходит до 3,5 метров (самцы чуть меньше). Толстый слой жира позволяет им не замерзать ни над, ни под водой. Чтобы добыть рыбу, тюлени могут опускаться на глубину до 500 м - большой запас связывающего кислород белка миоглобина в мышцах позволяет им спокойно охотиться под водой в течение часа. Используя белый фон льда и мягкий свет от пасмурного неба, Ральфу удалось создать эффект портрета в студии. А преобразование снимка в черно-белый позволило точно передать тона и фактуру пестрого меха тюленя.

«Повезло!», Джейсон Бэнтл (Канада)

Фото: Jason Bantle

Еноты умеют везде приспосабливаться. Вот и этот зверек в бандитской маске облюбовал старый Ford Pinto 1970-х годов на пустынной ферме в Саскачеване на юге Канады. Трещина в лобовом стекле сделала автомобиль идеальным местом для выведения потомства - енот в нее пролезал, а главный враг - койот - уже не помещался. Несколько лет Джейсон сидел в засаде, чтобы поймать момент, как зверек проникает в свой дом к пяти малышам. И вот в один из вечером фотографу повезло - перед тем, как отправиться на поиске орехов, фруктов, яиц и другой еды, енот долго рассматривал окрестности из единственного входа в свою металлическую «нору». У Джейсона было достаточно времени, чтобы в сумерках сделать серию удачных кадров.

«Мармеладка», Фабьен Мишен (Франция)

Фото: Fabien Michenet

Большеглазый каранкс смотрит через маленькую медузу на Таити - крупнейшем острове Французской Полинезии. Ему некуда было спрятаться в открытом океане, поэтому медуза стала его убежищем. По всей видимости, он не восприимчив к жгучим щупальцам, а вот потенциальных врагов они останавливают. Фабьен совершил сотни ночных погружений и «никогда не видел одно без другого». Фотограф специализируется на дайвинге в темноте на глубине 20 м. Зоопланктон поднимается к поверхности, чтобы питаться живущим там фитопланктоном (ему необходим солнечный свет), и другие обитатели морских глубин следуют за ними. Вот и медуза дрейфует со своим наездником. В нужный момент Фабьен смог их подловить.

«Восстание мертвецов», Фрэнк Дешандол

Фото: Frank Deschandol

Во время ночной экскурсии в перуанском тропическом лесу Амазонки Фрэнк заметил этого странного долгоносика на стебле папоротника. Стеклянные глаза указывали на то, что он мертв. Из его грудной клетки торчали три отростка зомбирующего гриба. Когда долгоносик еще был жив, в него попал грибок-паразит. Он проникает в мышечные волокна по всему телу и насекомое становится марионеткой - продолжает двигаться, но уже не контролирует свои действия. Гриб развивается в течение нескольких дней, после чего поражает головной отдел, тем самым окончательно убивая насекомое, высвобождает новые споры для очередной жертвы и засыхает. Фрэнк выбирал мягкий фон, чтобы «головы» зомби-гриба было лучше видно.

«Прохладительные напитки», Диана Ребман (США)

Фото: Diana Rebman

В одно холодное утро на японском острове Хоккайдо Диана стала свидетелем прекрасной сцены: стайка длиннохвостых и болотных синиц кружила вокруг длинной сосульки, свисающей с ветки. Птицы по очереди подлетали, долю секунды парили в воздухе, чтобы клюнуть кончик ледышки. Через два дня Диана вернулась и застала ту же сцену - на 20-градусном морозе синички «пили» сосульку. Одна птичка решила не тратить силы и сесть на ледышку. Но она не учла, что уже взошло солнце, лед подтаял , сосулька треснула, а потом и вовсе рухнула на землю.

«Колесо жизни», (Великобритания)

Фото: Alex Mustard

В чистейшей воде Красного моря кружат большеглазые каранксы. На протяжении 20 лет Алекс приезжает в национальный парк на окраине Синайского полуострова «Рас Мохаммад», чтобы снять идущих на нерест летом рифовых рыб. «Я возвращаюсь сюда снова и снова, потому что тут я все время вижу что-то новое» - объясняет фотограф. На этот раз он запечатлен кружащих каранксов. Это не только «упражнение» для поиска пары, но и способ отпугнуть хищников. Используя систему линз с углом обзора 130 градусов, Алекс снизу запечатлел круглую форму косяка на темно-синем фоне и переливающихся рыбок, в которых отражался солнечные свет и свет его вспышек.

КСТАТИ

Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе на лучшее фото дикой природы, что носит имя легендарного журналиста «КП» Василия Пескова. Если у вас есть хорошее фото животного или птицы и не менее интересный рассказ, как оно было сделано, присылайте его на адрес sazonov@kp.ru