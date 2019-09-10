На ВЭФ подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей

V Восточный экономический форум состоялся 4–6 сентября во Владивостоке. Девиз Форума – «Дальний Восток – горизонты развития».

«Мы будем стремиться добиваться лучших результатов. Но, в то же самое время, если бы вы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим форумом спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым Форумом, я бы не назвал цифру в 1800 проектов. Наверное, мне бы хватило решимости озвучить цифру проектов в триста.

Я бы считал, что это здорово. 1800 проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, – это круто. Есть то, в чем я точно уверен: в том, что та политика экономических преференций, которая реализуется по поручению Президента РФ на Дальнем Востоке – эффективна, она будет сказываться на жизни людей. Дальний Восток с каждым годом будет становиться лучше: будет более благоустроенным, будет выше уровень экономического развития, больше современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров», – отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Деловая программа

В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки.

Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков:

· «Новые решения для ускорения экономического роста»;

· «Создавая условия для бизнеса»;

· «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»;

· «Новые решения для повышения качества жизни».

5 сентября состоялось ключевое событие деловой программы V Восточного экономического форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Модератором дискуссии выступил телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал „Россия“», президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилёв.

Владимир Путин: «В этом году мы принимаем свыше восьми с половиной тысяч участников из 65 стран. По сравнению с первым Форумом его представительство увеличилось более чем вдвое. Видим в этом убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям для сотрудничества, которые предлагает этот без всякого преувеличения колоссальный регион».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Вчера вместе с президентом Путиным мы посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Меня очень впечатлило то, что я увидел: потрясающее разнообразие и таланты людей, проживающих в этом регионе, а также технологические инновации, которые происходят здесь. Я, действительно, видел большое количество возможностей для сотрудничества и совместного прогресса».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга: «В качестве главы государства я в третий раз участвую в Восточном экономическом форуме, который организуется в пятый раз. Этот Форум стал авторитетной площадкой переговоров и платформой по развитию не только Дальневосточного региона, но и активизации сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ: «Мне хотелось бы, чтобы вы раскрыли крылья своего воображения и представили себе, какие новые огромные возможности Япония может привнести в ваше будущее. Давайте все вместе создадим историю, давайте вместе откроем путь в будущее».

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: «Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток. И Россия – одна из немногих стран, которая одновременно находится и в Европе, и в Азии. Россия имеет уникальное географическое положение, действительно представляет собой мост между Западом и Востоком, между Европой и Азией. И я полагаю, что такое положение поможет России сыграть важную роль не только в Европе, но и на Дальнем Востоке».

Фото фонда Росконгресс

Под председательством президента России состоялось заседание президиума Государственного совета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

3 сентября, в стартовый день Форума прошел V Форум СМИ России и Китая с участием представителей ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РФ – Руководитель Аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Участники

В ВЭФ приняли участие более 8 500 делегатов, представителей СМИ и участников всех выставок Форума из России и 65 государств и территорий.

Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики.

Также представительными стали делегации Монголии, США, Сингапура, Вьетнама, Великобритании, Малайзии.

«Юбилейный Восточный экономический форум стал рекордным по числу участников и сумме подписанных соглашений. Достигнутые результаты говорят о возрастающем статусе Форума как авторитетной площадки, направленной на расширение международного сотрудничества и обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной экономики.

Фото фонда Росконгресс

Форум объединяет ведущих представителей крупного бизнеса и способствует развитию партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ отличает особое качество проведения – участникам регулярно предлагаются новые направления и форматы общения в рамках деловой программы, которые обеспечивают высокую результативность Форума», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Форум посетили главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отдельно следует выделить участие Джиованни Винченцо Инфантино, президента Международной федерации футбола, 9-го президента ФИФА. Он заявил о намерении открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.

Более 440 компаний работали на Форуме на уровне глав, в том числе такие знаковые представители иностранного бизнеса как управляющий Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэда; президент, главный исполнительный директор Kinross Gold Corporation Пол Джонатан Роллинсон; председатель, директор-представитель, главный исполнительный директор JGC Corporation Масаюки Сато.

Впервые гостями ВЭФ стали главы крупнейших японских компаний – Japan Airlines Co Ltd и Toyota Motor Corporation, а также глава южнокорейской государственной газовой компании Korea Gas Corporation г-н Чэ Хи Бон, одной из главных в мире компаний-импортеров СПГ.

В освещении Форуме приняли участие 1279 представителей СМИ (1024 – российские, 255 – иностранные) из 13 зарубежных стран (без учета России): Великобритания, Вьетнам, Гонконг, Индия, Китай, Малайзия, Монголия, Пакистан, Республика Корея, США, Франция, Эстония, Япония.

Соглашения

На Форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Наиболее крупные из них:

В присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова прошло подписание 14 соглашений с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей.

Культурная программа ВЭФ-2019

В рамках культурной программы Форума состоялось 24 мероприятия.

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. На ней 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также в рамках выставки работала киноплощадка «Кино под открытым небом», на которой показывали фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче» и «Вечер индийского кино».

С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» была открыта для гостей и участников ВЭФ; 7 сентября – социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций; 8 сентября выставка была открыта для всех желающих.

Спортивная программа

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который посетили президент России Владимира Путина, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, а также премьер-министр Индии Наренда Моди. В спортивной и деловой программе ВЭФ приняли участие руководители и легенды мирового спорта – президент FIFA Джанни Инфантино, заместитель генерального директора МОК Пере Миро, президент НОК Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита, президент НОК Кореи, член МОК Ки-Хеунг Ли, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, вице-президент НОК Китая, член МОК Ли Линвэй, спортивный директор оргкомитета Токио-2020, олимпийский чемпион в метании молота Кодзи Мурофуcи и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Президенты олимпийских комитетов России и Японии Станислав Поздняков и Ясухиро Ямасито подписали соглашение о сотрудничестве на площадке ОКР, которая работала на набережной Владивостока и была посвящена Олимпиаде 1980 г. Помощник президента России Игорь Левитин дал старт строительству центра ледовых видов спорта, который станет базой сборной России по керлингу для подготовки к Пекину-2022. Министр спорта Павел Колобков возглавил забег в защиту редких видов животных Дальнего Востока, в котором приняли участие более 500 человек.

Впервые на Форуме был открыт российско-японский дом сумо, в рамках работы которого прошли турнир в абсолютной категории и матч сборных Россия и Японии. При поддержке компании «Телеспорт Медиа» состоялся дебютный международный турнир по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night, завершившийся сенсационным поражением Александра Шлеменко от американца Криса Ханикатта.

Волонтеры

В работе Форума приняли участие порядка 600 волонтеров из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Челябинска. Основная задача волонтеров – оказание сервисной поддержки участникам.

Площадка

Основные мероприятия Восточного экономического форума – 2019 прошли на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (г. Владивосток, п. Аякс). ДВФУ стал центральной площадкой для осуществления научной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото фонда Росконгресс

Организатор

Организатором Форума выступил Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Основные факты и цифры ВЭФ-2019 доступны в наглядной инфографике на странице мероприятия в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG