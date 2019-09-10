«Буду бить за все, убивать буду»: обнародована переписка Михаила Хачатуряна с дочкой

История сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве родного отца, наверное, никого не оставила равнодушным. Одни жалеют убиенного, мол, вырастил неблагодарных на свою голову, другие сострадает девочкам, которые натерпелись от отца-тирана. Масла в огонь то и дело подливают родственники и адвокаты сторон.

Все эти сообщения отец отправлял дочери, находясь в Израиле. И это была не просто туристическая поездка, а паломничество по святым местам Иерусалима

Напомним, летом 2018 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина расправились с 54-летним Михаилом Хачатуряном, нанеся ему больше 35 ножевых ранений. А после сами вызвали полицию.

На днях дело было передано на ознакомление сторонам процесса. Последнее слово останется за прокуратурой. Есть три варианта развития событий: дело направят в суд, переквалифицируют со статьи «убийство» на более мягкую, например «превышение самообороны», или вовсе закроют. На последнее надеются адвокаты обвиняемых сестер.

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян в помещении суда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из них, Алексей Паршин, на днях обнародовал часть материалов уголовного дела. Это переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной (сообщения в мессенджере и голосовые). Мы публикуем часть диалогов и предупреждаем, что читать их людям с неустойчивой психикой не рекомендуется.

«ЧТО ХОРОШЕГО, ТВАРЬ!»

25 января 2018 года. Диалог между Михаилом и Ангелиной.

Шесть пропущенных вызовов от Михаила.

00.17. Ангелина: «Мы с собакой гуляли. Интернета не было».

00.34. Михаил: «У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет м*нет, или нет. Последний раз в сети в 21.01, набирал в 21.10».

00.39. Ангелина: «Ну я зашла и вышла с собакой в 21».

00.40. Михаил: «У вас 1 минута. Израильской».

00.41. Ангелина: «Что за одна минута?»

00.34. Михаил: «Вы хотите, чтобы завтра приехал. Оке».

00.43. Ангелина: «Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?»

01:23 Михаил: «Билеты взял!!!»

01:24 Ангелина: «Хорошо»

01:25 Михаил: «Приеду маму вашу....., что хорошего, тварь!»

01:27 Ангелина: «Я имею ввиду, что поняла Вас»

01:28 Михаил: «В чем, что и вас....?»

01:28 Ангелина: «Вы сказали, что билеты взяли. Я ответила, что поняла Вас».

Конец диалога.

Как удалось выяснить «КП», все эти сообщения отец оправлял дочери, находясь в Израиле. И это была не просто туристическая поездка, а паломничество по святым местам Иерусалима. Во время поездки рядом с Михаилом находились его друзья - святые отцы Тигран, Ваак, Вазген и Эммануэль. Видели ли они, как Хачатурян общается с родной дочкой, остается только догадываться. В соцсетях только фото. Кадры, где святые отцы в компании Хачатуряна позируют на фоне икон, сменяются снимками с пляжа, где все те же батюшки с татуировками на руках и увесистыми золотыми цепочками на шее отдыхают на полную катушку.

Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной

Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной

Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной

«АЙ, МРАЗЬ, АЙ, ПРОСТИТУКА»

Еще один диалог, приобщенный к материалам уголовного дела, состоялся 4 апреля 2018 года. Из-за большого количества нецензурной лексики мы можем опубликовать лишь его малую часть.

Три пропущенных звонка от Михаила

00:38 Михаил: «Уроды»

00:44 Ангелина: «Мы с собакой гуляли и в магазин зашли, дома нечего было кушать».

01:39 (голосовое сообщение) Михаил: «Ангелина, сосать будешь беспрерывно»

01:42 Михаил: «… Буду бить за всё, убивать буду…»

01:48 Михаил: «И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка… Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас проституток.. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично...».

Таких диалогов в материалах уголовного дела более сотни. Все они подкреплены скриншотами.

«Комсомолка» продолжает следить за громким делом.

Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной

Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За несколько часов до убийства сестры Хачатурян просили денег в долг, чтобы отец не заметил недостающие 15 тысяч рублей

Все новые подробности всплывают у этой жуткой истории. Напомним, 27 июля 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян убили своего отца. Все произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. Михаил Хачатурян скончался на лестничной площадке, после чего сестры сами вызвали полицию и во всем сознались. (подробности)

Мать сестер Хачатурян: "Он приставил мне пистолет к виску и сказал: "Не доводи до греха"

Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

«Не сидел, но стал смотрящим»: ответы на наивные вопросы про криминальное прошлое Михаила Хачатуряна

Знакомые называют Михаила Хачатуряна «смотрящим от воров». «Его «Лексус» с пятью семерками на номере всегда был припаркован на Алтуфьевском шоссе. В этом автомобиле Хачатурян и проводил свой рабочий день, если так можно назвать. К нему постоянно подходили люди...» - рассказал «КП» один из знающих. По словам нашего собеседника, убитый решал «здесь различные вопросы». Официально нигде не работал. Кроме того, он часто ездил по зонам, привозил «взгрев» для заключенных - сигареты, продукты, деньги. При этом известно, что с точки зрения закона Михаил Хачатурян был кристально чист: никогда не сидел, в уголовных делах не фигурировал. (подробности)

Зачем убитый дочерьми Михаил Хачатурян носил рясу, если не был священником

Михаила Хачатуряна, жестоко убитого тремя дочерьми за постоянные издевательства, его знакомые называют то ангелом во плоти, то чуть ли не дьяволом. Но в одной черте характера сходятся и противники покойного «авторитета», и его сторонники: Хачатурян был неистово религиозен. Несколько раз в год ездил в паломничество по святым местам Израиля, каждое воскресенье посещал церковь и молился там не менее двух часов, постоянно выкладывал фотографии в рясе. (подробности)