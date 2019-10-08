Эксперты по делу сестер Хачатурян: «Сексуальное насилие отца они воспринимали как реальную угрозу жизни»

Понять, что же привело к трагедии в семье Хачатурян, вот уже больше года пытаются следователи и десятки экспертов, привлеченных к расследованию. Напомним, Мария, Крестина и Ангелина в июле прошлого года убили своего отца Михаила.

В том, что эта история про семейную тиранию, сейчас, кажется, не сомневается уже никто. К таким выводам пришло и официальное следствие. В распоряжении «КП» оказались заключения экспертов. Иначе, как шокирующими, их выводы сложно назвать.

Убитый собственными дочками Михаил Хачатурян.

Из материалов уголовного дела: «Сестры воспринимали обстановку в семье, как угрожающую их жизням и здоровью. Об этом свидетельствует совершение на протяжении нескольких лет их отцом насильственных действий сексуального характера, психологических и физических воздействий причиняющих им боль, страх и обиду...»

Из выводов экспертов следует, что девочки были лишены детства. Главным воспоминаем для них осталась жестокость отца в отношении их матери. Все трое не раз думали о самоубийстве и страдали депрессиями. У сестер выявили целый букет психических расстройств. Все они обострились после убийства.

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

Из материалов уголовного дела: «В течение первых трех суток после произошедшего психологическое состояние сестер было нестабильным, и могло влиять на их действия и поведение после совершенного ими деяния. В том числе на нанесение травм друг другу и на дачу первоначальных объяснений и показаний».

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

На основании выводов экспертов адвокаты сестер настаивают на том что первые показания девушек, а также телефонный звонок в полицию не могут быть признаны доказательствами.

- Они не понимали что делают и говорят, - пояснил «КП» адвокат Алексей Липцер.

Один из примеров - странный звонок в полицию, в котором младшая из сестер Мария представилась именем сестры. Запись была обнародована в социальных сетях. Напомним, сама Мария, по результатам экспертизы, была признана невменяемой.

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История сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве родного отца, наверное, никого не оставила равнодушным. Одни жалеют убиенного, мол, вырастил неблагодарных на свою голову, другие сострадает девочкам, которые натерпелись от отца-тирана. Масла в огонь то и дело подливают родственники и адвокаты сторон (подробности)