2019-10-08T17:59:13+03:00
Происшествия

Эксперты по делу сестер Хачатурян: «Сексуальное насилие отца они воспринимали как реальную угрозу жизни»

«Комсомолка» публикует материалы громкого уголовного дела [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы.Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Понять, что же привело к трагедии в семье Хачатурян, вот уже больше года пытаются следователи и десятки экспертов, привлеченных к расследованию. Напомним, Мария, Крестина и Ангелина в июле прошлого года убили своего отца Михаила.

В том, что эта история про семейную тиранию, сейчас, кажется, не сомневается уже никто. К таким выводам пришло и официальное следствие. В распоряжении «КП» оказались заключения экспертов. Иначе, как шокирующими, их выводы сложно назвать.

Убитый собственными дочками Михаил Хачатурян.

Убитый собственными дочками Михаил Хачатурян.

Из материалов уголовного дела: «Сестры воспринимали обстановку в семье, как угрожающую их жизням и здоровью. Об этом свидетельствует совершение на протяжении нескольких лет их отцом насильственных действий сексуального характера, психологических и физических воздействий причиняющих им боль, страх и обиду...»

Из выводов экспертов следует, что девочки были лишены детства. Главным воспоминаем для них осталась жестокость отца в отношении их матери. Все трое не раз думали о самоубийстве и страдали депрессиями. У сестер выявили целый букет психических расстройств. Все они обострились после убийства.

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

Из материалов уголовного дела: «В течение первых трех суток после произошедшего психологическое состояние сестер было нестабильным, и могло влиять на их действия и поведение после совершенного ими деяния. В том числе на нанесение травм друг другу и на дачу первоначальных объяснений и показаний».

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

Ответы эксперта на вопрос следователя по делу сестер Хачатурян.

На основании выводов экспертов адвокаты сестер настаивают на том что первые показания девушек, а также телефонный звонок в полицию не могут быть признаны доказательствами.

- Они не понимали что делают и говорят, - пояснил «КП» адвокат Алексей Липцер.

Один из примеров - странный звонок в полицию, в котором младшая из сестер Мария представилась именем сестры. Запись была обнародована в социальных сетях. Напомним, сама Мария, по результатам экспертизы, была признана невменяемой.

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История сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве родного отца, наверное, никого не оставила равнодушным. Одни жалеют убиенного, мол, вырастил неблагодарных на свою голову, другие сострадает девочкам, которые натерпелись от отца-тирана. Масла в огонь то и дело подливают родственники и адвокаты сторон (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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